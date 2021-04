Dušan ponosen nase, uspešno se je spopadel z enim najtežjih izzivov v MasterChefu

Morski MasterChef je že po prvem krogu na balkon ponesel Anžetovo modro skupino, po kuhanju kompleksne plošče še Mašino rdečo. Dušan se je sam dokazal v bitki s časom in sestavinami, a je ostal v razburkanih vodah.

Sodniki so za tokratni izziv skupin pripravili slastne morske dobrote. Po okušanju so jih morali tekmovalci poustvariti. Videti je bilo, da sta v prednosti Primorec Adam in Irena, ki dela v ribarnici. Ostali so bili bolj zaskrbljeni, še posebej zato, ker so morali sestavine tudi očistiti. Sodniki so jih razdelili v tri skupine, za vodje pa določili najmlajše tekmovalce. Anže je postal vodja modre, Maša rdeče, Alana pa zelene skupine. Sami so lahko samo nadzorovali člane svojih skupin, zamenjali so jih lahko v primeru, če bi bil ogrožen uspeh celotne skupine. Alana je v svojo skupino povabila Adama, Katjo in Patricijo. Maša je izbrala Natalijo, Kimi in Ireno. Anže se je odločil za Bruna, Žigo in Ljubislava. Dušan, ki je ostal sam, je sprejel izziv in se je odločil za boj.

icon-expand Tri skupine so tokrat vodili najmlajši tekmovalci FOTO: POP TV

Sodniki so najprej demonstrirali, kako pravilno očistiti morske sestavine. Lignje, ostrige, škampe, kapesante, dagnje in fileje tune so morali nato sami očistiti v 15 minutah. Zdelo se je, da ima Anže vse pod kontrolo. Tudi Alana je sprva na miren način motivirala svojo skupino. Dušan je moral vse pripraviti sam, a je bil zelo hiter, Ireni pa so se tresle roke, saj se je želela dokazati na svojem področju. Čas se je iztekel in sodniki so ocenili njihovo delo.

icon-expand Dušan se je boril sam FOTO: POP TV

Zelena skupina ni pripravila dveh škampov in štirih dagenj, kar je bila Patricijina naloga. Adam je razbil eno ostrigo, a je vse ostale sestavine zelo dobro pripravil. Katjo so sodniki še posebej pohvalili za natančnost. V rdeči skupini so sodniki zelo pohvalili Ireno, ki si je zato oddahnila. Natalija bi morala poslušati Mašo in lepo obrezati tunin zrezek. Vse ostale sestavine so rdeči zgledno pripravili. Modri so lepo očistili lignje, a so na plošči prinesli tudi tisto, kar bi morali odvreči. Žiga je prvič čistil kapesante, a je bil pri tem uspešen. Tudi ostale sestavine so modri lepo pripravili. Ljubislav je popolno odprl vse ostrige in očistil dagnje. Dušan je bil zadnji in je pozitivno presenetil sodnike. Pri kapesantah je bil malce površen, z ostalimi sestavinami so bili zadovoljni, ni mu pa uspelo pripraviti vsega. Najslabša skupina je bila zelena, rdeči so se odrezali malce bolje. Sodniki so izbirali med Dušanom in modrimi, na balkon pa so se lahko povzpeli slednji.

icon-expand Modri so slavili še pred kuhanjem FOTO: POP TV

Tekmovalci so vse, kar so očistili, morali tudi pripraviti, uporabiti pa so morali še 48 drugih sestavin. Na voljo so imeli 70 minut in ob vsem tem je bil Dušan zelo pesimističen. Tudi sodniki so ocenili, da gre morda za enega najtežjih izzivov, saj je bila morska plošča zelo kompleksna. Karim je nato Dušanu prinesel zvonček, s katerim bi lahko pozvonil, če ne bi bil kos izzivu. Sodniki so se bali, da se bo izgubil v kaosu, ki ga je imel na kuharski postaji.

icon-expand Zvonček odrešitve, ki se ga Dušan ni dotaknil FOTO: POP TV

Članice rdeče skupine so postajale vedno bolj napete, ker Ireni ni šlo dobro pri pripravi njenih jedi. Kimi je vprašala Luko, če lahko namesto nje pripravi majonezo, nakar je sodnik spomnil Mašo, da jo lahko kot vodja zamenja. A je Irena vztrajala, da bo delo dokončala sama. Patricija je nato pozabila na dagnje v pečici, nakar je Katja predlagala Alani, naj jo zamenja, kar je tudi storila. Dušanu je v nadaljevanju šlo presenetljivo dobro, medtem pa se rdeča skupina še vedno ni mogla zediniti glede Irenine menjave. Na koncu jim je uspelo vse jedi zložiti na ploščo. Uspelo je tudi Dušanu, ki je bil upravičeno ponosen nase.

icon-expand Irena je kljub silnim pritiskom vztrajala, da bo delo opravila sama FOTO: POP TV

Sodniki so najprej ocenili jedi zelenih. Pohvalili so Katjino kapesanto, toda tekmovalka ni pravilno narezala tune. V Adamovo solato iz lignjev se je prikradel okus po ananasu. Patricija je na koncu le uspela rešiti dagnje, a njen škamp ni bil popoln. Dušan je pripravil nekaj zelo okusnih jedi, še posebej škampe, tuno, ostrige in solato z lignji. Plošča rdečih je obetala največ, a Irenina solata ni navdušila. Natalija ni pravilno popekla tune, vse ostale jedi so sodniki pohvalili. Potem ko so poskusili še vse omake, so na balkon poslali rdečo skupino. Zelena skupina mora tako na individualni test, na katerem bo kuhal tudi Dušan, saj je dovolj dobro pripravil svoje jedi. V nasprotnem primeru bi moral naravnost na izločitveni test.

icon-expand Veselje rdečih se je prepletalo z začudenjem FOTO: POP TV

