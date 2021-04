Dušanov trud je bil poplačan, Katji se je ob slovesu trgalo srce

Dušan je slavil na individualnem izzivu, saj je po mnenju treh sodnikov in Salome pripravil najboljšo pito. Na izločitvenem testu je s svojo pokovko zablestel Adam, zalomilo pa se je obetavni kuharici Katji, ki se je morala posloviti.

Dušan in vsi člani zelene skupine, torej Patricija, Alana, Katja in Adam, so morali na individualnem izzivu pripraviti sladico, ki je pred leti obnorela celo Slovenijo. To je bila limonina pita z meringo, ki jo je v eni prejšnjih sezon MasterChefa pripravila Salome. Gostja je s svojim prihodom presenetila tekmovalce in prevzela vlogo četrte sodnice. Preden se je peterica lotila peke, je na zabaven način demonstrirala pripravo slastne limonine kreme.

icon-expand Salome je uživala v vlogi četrte sodnice FOTO: POP TV

Vsakemu tekmovalcu je določila drug sadež, ki so ga morali uporabiti. “Svež in sočen” Adam je dobil pomarančo, “eksotična in strastna” Katja je dobila pasijonko, Alani je namenila grenivko, Dušanu mandarino, vztrajni in borbeni Patriciji pa limono. Pito so morali pripraviti v eni uri.

icon-expand Slastna in čudovita - Salomejina limonina pita FOTO: POP TV

Katja je bila zelo hitra pri pripravi testa, a je Salome in Karima Merdjadija skrbelo, ker ga pred valjanjem ni ohladila. Dušanu se je testo strgalo, zato ni požel njunega navdušenja. Patricija ni poslušala nasvetov z balkona in je testo kar z rokami tlačila v model. Nato se je malce umirila in ponovno lotila priprave. Alana je bila videti samozavestna, tudi Adam je bil prepričan, da mu bo uspelo. A je imel v testu velike koščke masla, na kar sta ga Salome in Karim tudi opozorila. Njega pa je jezilo, ker ga je hotel pripraviti po svoje. Katja je prvič delala s pasijonko, zato se je trudila, da bi krema imela okus po njej. Adam je nato pripravil preveč tekočo kremo, poleg tega ni imela okusa po pomaranči.

icon-expand Salome in Patricija med enim izmed premnogih lepih trenutkov v letošnjem MasterChefu FOTO: POP TV

Tekmovalci so vse pite dali pečico, nakar so se začele nove težave. Katja je predolgo mešala meringo, zato je bila preveč tekoča. Tudi Adam je naredil isto napako, in ko mu je Salome poskušala dopovedati, da mora slediti receptu, je postal samo še bolj nervozen. Alana je imela povsem tekočo meringo, a se je borila do konca.

icon-expand Dušanovo zmagoslavje FOTO: POP TV

Sodniki so se odločili, da ne bodo poskusili Alanine pite, saj je najmanj obetala. Patricijino testo ni bilo lepo hrustljavo, tudi limona v kremi se ni dobro okušala. A Karim jo je pohvalil, ker je kljub časovnemu pritisku popravila testo. Dušanovo testo je bilo lepo pečeno, a ne dovolj hrustljavo, okus po mandarini bi lahko bil bolj intenziven, v meringi pa so se čutili kristalčki sladkorja. Je pa Bine pohvalil pito kot celoto. Adam ni dovolj spekel testa, pita je bila tudi preveč sladka. Katja je prav po šolsko spekla testo, a ni bilo hrustljavo, bilo je predebelo, okus po pasijonki v kremi pa ni bil dovolj izrazit. Tekmovalka je bila strašno razočarana nad neuspehom, veliko bolj se je veselil Dušan. Sodniki so prav njegovo pito izbrali za najlepšo in najbolj okusno. Tako je bil bogato poplačan ves trud, ki ga je vložil v včerajšnji oddaji.

icon-expand Vroča Salome in vroče kokice FOTO: POP TV

Na izločitvenem testu je tekmovalce še enkrat presenetila Salome. Tokrat s pokovko, ki je bila zanjo najbolj grenak izziv v MasterChefu. Sami so se morali odločiti, kakšni pokovko bodo pripravili. Patricija je dobila idejo o pokovki z zeliščnim maslom, ocvrti v panko drobtinah. Adam je ugotavljal, da v MasterChef kuhinji niti pokovke ni enostavno pripraviti. Navdih za svojo je dobil v italijanski in japonski kuhinji, dodal je še čili. Sodniki so se bali, da Katja ne razume izziva, saj je pokovko polagala med rezine slanine in sira. Poleg tega je želela pripraviti soufle, zato je bila povsem zmedena, ko jo je Luka Jezeršekopozoril na napako. Tudi Alana ni razumela bistva izziva in je pokovko želela oviti v mocarelo in rikoto.

icon-expand Katja, ko je ugotovila, da je udarila mimo FOTO: POP TV

Katja je 10 minut pred koncem izziva poskušala najti novo idejo, odločila se je, da bo uporabila gobice in slanino. Maša ji je svetovala, naj pripravi zeliščno olje. Alana se je odločila, da bo uporabila hruške, a se je Bine Volčič bal, da bo pokovka razmočena. Katja je izziv zaključila jezno, tudi Patricija ni bila najbolj zadovoljna, Alana pa je upala na čudež.

icon-expand Adamova super pokovka FOTO: POP TV

Adam je pripravil pokovko, ki so se je sodniki zelo razveselili, še bolj pa, ko so ugriznili vanjo. Luka mu je dal roko: “Prepričan sem, da je ta trenutek rojena nova MasterChef zvezda, o kateri se bo veliko govorilo.” Karim je dodal: “Enkratno!” Tudi Bine je izredno užival v Adamovi hrustljavi poslastici, zato ga je poslal naravnost na balkon. Patricijina maslena pokovka z mediteranskimi zelišči je prav tako navdušila sodnike, a je morala na odločitev še malo počakati.

icon-expand Katjino slovo FOTO: POP TV

Alana je pred sodnike postavila le nekaj pokovke, a je uspela s hruško in panceto doseči harmonijo okusov. Vonj Katjine pokovke je veliko obetal, a okusa ni bilo pravega. Na balkon so sodniki poslali Patricijo, ostali sta Alana in Katja. Odločitev je bila težka, na koncu pa je zmagal okus Alaninine pokovke. Katja se je poslovila s težkim srcem, saj so sotekmovalci postali njena družina. Dodala je, da tega, kar je doživela v tekmovanju, ne bi zamenjala za nič na svetu. Ne zamudite novih oddaj MasterChef Slovenija prihodnji četrtek in petek ob 21. uri na POP TV. Vsaka oddaja že 24 ur prej naVOYO.