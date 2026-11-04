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MasterChef Slovenija

Dva napeta kroga, veselje pa samo za enega tekmovalca

Velenje, 04. 11. 2026 16.29 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci bodo za novo mesto v elitni peterici pripravljali pozdrava iz kuhinje. Poleg kreativnosti in natančnosti bodo morali pokazati tudi taktično igro. Po napetih dveh krogih pokušanja bo samo eden izmed njih dosegel pomemben mejnik.

Prejšnjič je Tadej Oblak pripravil nepozabno restavracijsko jed, si priboril mesto v elitni peterici in se tako pridružil Anni Masieievski. Preostala četverica bo nocoj dobila novo priložnost, da se dokaže sodnikom. Dominik Gajšek: "Tako daleč smo že prišli, da ni več slabih tekmovalcev, zdaj je samo na tem, kako moramo izpeljati samo jed, kako dobra je ideja." Poleg njega bodo kuhali Ajda Osta, Jure Brumen in Gregor Spudič.

Da bodo dosegli pomemben mejnik, bodo morali pokazati kreativnost in natančnost. Pripravljali bodo dva pozdrava iz kuhinje, prva ovira pa bi lahko bil balkon, ki bo vsakemu tekmovalcu določil skrivnostno škatlo. Izziv bo od njih zahteval tudi taktični razmislek, s katerim pozdravom se bodo sodnikom predstavili najprej.

Po napetih krogih pokušanja samo enega tekmovalca čaka uvrstitev v najboljšo peterico. Komu bo uspelo? Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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masterchef slovenija 2026

Tadej Oblak o uvrstitvi v elitno peterico: Napetost je bila res velika

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