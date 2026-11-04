Dva napeta kroga, veselje pa samo za enega tekmovalca

Prejšnjič je Tadej Oblak pripravil nepozabno restavracijsko jed, si priboril mesto v elitni peterici in se tako pridružil Anni Masieievski . Preostala četverica bo nocoj dobila novo priložnost, da se dokaže sodnikom. Dominik Gajšek : " Tako daleč smo že prišli, da ni več slabih tekmovalcev, zdaj je samo na tem, kako moramo izpeljati samo jed, kako dobra je ideja. " Poleg njega bodo kuhali Ajda Osta , Jure Brumen in Gregor Spudič .

Da bodo dosegli pomemben mejnik, bodo morali pokazati kreativnost in natančnost. Pripravljali bodo dva pozdrava iz kuhinje, prva ovira pa bi lahko bil balkon, ki bo vsakemu tekmovalcu določil skrivnostno škatlo. Izziv bo od njih zahteval tudi taktični razmislek, s katerim pozdravom se bodo sodnikom predstavili najprej.

Po napetih krogih pokušanja samo enega tekmovalca čaka uvrstitev v najboljšo peterico. Komu bo uspelo? Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.