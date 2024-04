Dva tekmovalca bosta pristala na robu izločitve

Člani na ponedeljkovem izzivu poražene rdeče skupine se še naprej borijo za obstanek v MasterChef tekmovanju. Izločitvenemu testu tega tedna je s čudovito jedjo uspelo ubežati samo Andreji Špeh, črne predpasnike pa so si nadeli Jure Pavlič, Amadeja Lube, Barbara Pavlič, Klara Šmigoc, Domen Beribak in Luka Pangos. In kaj jih čaka?