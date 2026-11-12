Dvoboj med Juretom in Dominikom, nekdo bo naredil usodno napako

Jureta Brumna in Dominika Gajška čaka težka preizkušnja. Ne samo, da se bosta prijatelja udarila v izločitvenem dvoboju, sodniki so zanju pripravili maratonsko kuhanje. Pripraviti bosta morala kar tri jedi, odmerili pa jima bodo samo 120 minut. Sodniki bodo za ta izziv nabrali dobre sestavine in jih skrili pod dve darili. Luka Jezeršek: "Tole darilo bo enemu od njiju vzelo mesto v tekmovanju."

Kuhanje bodo z balkona spremljali Ajda Osta, Tadej Oblak in Anna Masieievska, ki se je prejšnjič odrezala bolje od obeh dvobojevalcev. Trojica je tako že naredila korak bližje finalu. Vprašanje je, kdo se jim bo pridružil nocoj, lahko pa že razkrijemo, da se bo pri tretjem krožniku vse obrnilo na glavo. Nekdo bo naredil usodno napako, toda zmaga drugemu ne bo prinesla veselja.

Kdo izmed dvobojevalcev bo naredil usodno napako? FOTO: POP TV