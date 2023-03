Dvoboji se nadaljujejo, pomerila se bo druga polovica kuharjev

V prvi oddaji MasterChef Slovenija so si s svojimi odličnimi predstavitvenimi jedmi varnost prikuhali Barbara Nonis , Sabina Jeršin , Lucijan Lipovšek , Anja Fir in Brina Robinik Kobal . V nocojšnji oddaji se bo v kuharskih dvobojih pomerila še druga polovica tekmovalcev: Špela Leskovar , Sandra Dobaj , Doris Vlah , Saša Košuta , Marko Vertačnik , Aljoša Galun , Marko Lapajne in Tilen Belošević .

Kdo bo najbolje prestal časovni pritisk in hkrati dostavil jed, ki bo prepričala sodnike? Ali bodo sodniki Luka Jezeršek, Bine Volčič in Karim Merdjadi enako navdušeni kot v otvoritveni oddaji MasterChef Slovenija? In kateri tekmovalci se bodo pridružili Žigu Škvorcu, Niku Maroltu in Zali Pungeršič na prvem izločitvenem testu?