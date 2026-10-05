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MasterChef Slovenija

Dvojno veselje Dominikove skupine, zmaga in uvrstitev v najboljšo deseterico

Velenje, 05. 10. 2026 21.02 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Dominik Gajšek se je odlično znašel v vlogi vodje na posebnem in zahtevnem izzivu. Kot je povedal Karim Merdjadi, se je njegova skupina odrezala vrhunsko. Zmage in uvrstitve v najboljšo deseterico kuharjev so se poleg Dominika razveselili še Jure Brumen, Tjaša Kušter in Tilen Zonta.

Predaja navodil skoraj brez besed

Tri skupine so na novem izzivu pripravljale jed, ki so jo videli in okušali samo vodje. Luka Jezeršek: "V tem izzivu bo ključno sporazumevanje." Ki pa je tokrat potekalo skorajda brez besed, vsak vodja je lahko med kuhanjem spregovoril le nekajkrat in izključno na znak sodnikov, pri čemer sam ni smel kuhati. V teh vlogah so se prvič preizkusili Dominik Gajšek, Ajda Osta in Ian Polak Rožac. Dominiku so se pridružili Jure Brumen, Tjaša Kušter in Tilen Zonta. Ajdo so izbrali Tanja Rajar, Tadej Oblak in Anna Masieievska. Za Iana sta se odločila Gregor Spudič in Gulnaz Ulibaeva.

Člani vseh skupin so zapustili kuhinjo, vodje pa so izvedele, kaj se skriva pod klošo. V eni uri je morala vsaka skupina pripraviti svinjsko ličnico z zeljem, ocvirki, krompirjem in jabolkom. Mojmir Šiftar: "Za temi preprostimi sestavinami se skriva en kup ugank." Razmišljati morate o postavitvi, okusih in tehnikah, ker vas bom danes lovil na detajlih. Sodnik jim je med okušanjem dal več koristnih namigov glede priprave. Vodje so še izvedele, da lahko jed med pripravo okušajo, v trgovino pa se sami ne smejo odpraviti.

Ian se bori do konca

Tekmovalci so se vrnili v kuhinjo in predaja navodil brez besed se je pričela. Po nekaj minutah kuhanja so vodje dobile na voljo eno minuto, da so se lahko pogovorili s svojimi člani. Sodnike je skrbelo predvsem za Ianovo zeleno skupino, ki je imela člana manj, Luku so se zdeli tudi preveč počasni. Ianu je bilo zelo težko, a tega ni pokazal in je spodbujal svoja člana. Pred koncem kuhanja so vodje dobili še zadnjo minuto, da so lahko spregovorili s svojimi člani, nato so morali v dveh minutah zaključiti s serviranjem.

Dominikova skupina se je odrezala vrhunsko

Dominikova modra skupina se je po vizualni plati zelo približala originalu, zelena prav nasprotno. A je Mojmir Ianu povedal, da je lahko ponosen, saj so krožnik dostavili s parom rok manj. Na krožniku Ajdine rdeče skupine so prav tako opazili odstopanja. 

Originalna jed (levo) in krožnik Dominikove modre skupine
Originalna jed (levo) in krožnik Dominikove modre skupine
FOTO: POP TV

Karim Merdjadi je po okušanju jedi rdečih komentiral, da so odstopanja tudi glede začinjenosti, obenem pa je pohvalil gladek pire, mehka lička in dobro pripravljeno zelje. Jed je bila okusna, a se ni približala originalu. Luka je opozoril na razmerja, pireja je bilo preveč. Mojmir je pogrešal dimljeno papriko na čipsu, ocvirke in kumino v zelju.

Lička na krožniku zelenih so bila malce trda, na njih je bilo preveč drobnjaka. Tudi rdeče paprike je bilo preveč, oboje pa je zakrilo okus pireja in zelja. Luka je pogrešal tudi veliko več omake. Mojmir se je strinjal: "Tako močno se okušata paprika in drobnjak, da niti ne morem povedati, če ste se kje približali našemu krožniku."

Jed Dominikove modre skupine je navdušila z lepo pripravljenimi lički, Mojmir je pohvalil tudi zeliščno skorjico. Maslenemu pireju je manjkal česen, jabolka so bila prijetno kisla, čips pa popoln. Sodnika pa je zmotilo zelje, ki so mu dodali preveč pomarančnega soka. Luka je prav tako opozoril na izstopanje pomaranče, za ostale komponente je skupini čestital. Karim jih je pohvalil, ker so razmišljali o jedi kot o celoti. Bil je mnenja, da so se glede na zahtevnost izziva odrezali vrhunsko.

Zasedena so prva mesta v najboljši deseterici

Modra skupina se je tako najbolj približala krožniku sodnikov. Dominik, Jure, Tjaša in Tilen so s tem zasedli prva mesta v najboljši deseterici kuharjev. Dominik je povedal, da je v vodenju užival in da se je naučil, da lahko tudi brez besedne komunikacije dosežeš veliko.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 dominik gajšek

Zahteven izziv za prva mesta v najboljši deseterici

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