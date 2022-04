Enajsterica gre v boj, nekdo se bo moral posloviti

Anita in Daša sta edini tekmovalki, ki bosta nocojšnjo kuharsko bitko spremljali z balkona. 12 tekmovalcev se bo moralo najprej dokazati na individualnem izzivu, na katerem se bodo pomerili v parih. Na najboljši možni način bodo morali izkoristiti ostanke pri kuhanju, kot so beljaki, kisla smetana, jedilna čokolada in podobno. Te sestavine bodo morale biti zvezde njihovih krožnikov.

Slabši kuharji v paru bodo morali na izločitveni test in kot bo povedal Bine Volčič: “Imate dve možnosti. Prva, niste najslabši, druga, ste najslabši in greste skozi tista vrata domov.” Tekmovalci bodo znova na preizkušnji. Fabijan: “Če bi ocenil od 1 do 10, koliko me je trenutno strah, bi rekel, da devet in pol.” Zala ne bo prepričana v jed, sodnike bo skrbelo tudi za Marka. Pia pa bo komentirala: “Ne vem, če sem bila kadar koli v življenju do zdaj tako zelo razočarana nad seboj kot sem danes.”