Epski izziv MasterChef za neverjetno nagrado

V nocojšnjem izzivu bodo sodniki obujali lepe spomine na pretekle sezone MasterChefa Slovenija. Že sedem odličnih kuharjev je domov odneslo pokale – to so Sašo Miljuševič, Darko Klemen, Sara Rutar, Jaka Mankoč, Anže Kuplenik, Žan Milosavljević in Bruno Šulman. Vseh sedem se bo nocoj v najbolj znano kuhinjo v Sloveniji vrnilo na izziv, kot ga še ni bilo. Sestavljali bodo skupino, proti kateri se bodo pomerili tekmovalci aktualne sezone.