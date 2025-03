Erika: Vsak je poseben na svoj način, jaz sem pa še toliko bolj ekstra

19-letna Erika Črnigoj iz Kopra je najmlajša med tekmovalci nove sezone MasterChefa Slovenija . Po izobrazbi je slaščičarka, za seboj pa ima ima že nekaj delovnih izkušenj. Erika: " Naučila sem se vseh slaščičarskih osnov, izdelav tort po naročilu, sladoledov, temperiranja čokolade in nekaj dekoracije, kot so svaljki. Delati znam praline in vitrinske sladice. " V svoji predstavitvi se je opisala kot smešno, iskreno in posebno. Erika: " Ja, bi rekla, da sem iskrena oziroma direktna, ker vedno povem, kar si mislim. Bolje to, kot da lažem. Lahko se tudi skregam s kom, pa čez pet minut že pozabim na to in je vse, kakor je bilo. Ne vem, si ne jemljem stvari k srcu. Smešna bi rekla, da sem, ker se rada norčujem. Ne mislim na posledice, živi se samo enkrat. Moja najboljša prijateljica je enaka, ker sva hodili po šoli in gledali vse postrani, se delali norca, sredi februarja sva hodili v mini krilcih po šoli. Jaz sem vedno hodila z električnim skirojem v šolo in potem sva se na enem skiroju sredi pouka peljali v drugo mesto, da sva šli v restavracijo s hitro prehrano. Posebna pa sem tako ali tako. Vsak je poseben na svoj način, jaz sem pa še toliko bolj ekstra (smeh). " Pravi, da se ne obremenjuje z mnenji drugih: " Cenim samo sebe in sem ponosna nase. "

Njeno življenje piše vesele zgodbe, žalostnih nima, pravi. Je pa denimo uničila skuter, ki ga je taisti dan kupila njena mama. Ali se ji tudi v kuhinji dogajajo takšne nezgode? Erika: "Enkrat sem se v slaščičarni zafrkavala in delala stojo in sem si skoraj razbila koleno, ko sem treščila v pečico. Enkrat sem dala neko posodo v mikrovalovko in je bila aluminijeva folija gor in je začelo pokati, in ko sem odprla, je vse gorelo. Enkrat sem zažgala, mislim da je bilo sedem kilogramov karamele, in se je začelo kaditi iz lonca po celem hodniku in bi se skoraj prižgal požarni alarm. Enkrat pa sem hotela narediti parmezanov hrustek, kar traja kakšnih 10 minut. Jaz sem šla proč in sem ga eno uro pustila v pečici, in se je potem črno kadilo iz nje."

Erika receptur ne dela samo 'na tehtnico', dela tudi 'na oči'. Tako se drži receptov za sladice, ki so preverjene. Drugače je, ko eksperimentira in dela po svojih željah in okusu. Erika: "Imam že toliko prakse, koliko tega in onega moram uporabiti, da uspe, in potem nekako delaš po svoje. Na začetku, ko nisem imela toliko znanja o slaščičarstvu, sem se tudi jaz držala receptov, zdaj pa vem, da če delam, kar hočem, ne more biti nič narobe."

Veseli jo tako priprava sladkih kot slanih jedi, oboje jo pomirja. Ampak v MasterChefu Slovenija ne bo prav pomirjujoče, tempo je ponavadi kar hud, če že ne peklenski, kot radi pravijo. Erika: "Čas v MasterChefu je največji problem, je pa res, da ko delaš v profesionalni kuhinji, moraš delati hitro, tako da je MasterChef v bistvu samo predpriprava na realni svet."