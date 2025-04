Eriki se je podrl svet, a je takoj zavihala rokave

OGLAS

MasterChef predpasnik ste si morali v novi sezoni tekmovanja priboriti. Tebi je uspelo že v tretjem krogu in tisti balkon je bil zate najslajši. Kakšna potrditev je bila to zate?

Ko sem pridobila predpasnik, me je zajela nepopisna sreča, dalo mi je še močnejši zagon za nadaljnje izive.

Tekmovanje se je začelo v drugem tednu, ko si skupaj z rdečimi slavila prvo skupinsko zmago. Takrat si pripravljala joto in okoli tvojega lonca se je vrtelo več kuharjev. Kakšni so tvoji spomini na kuhanje, ki se je na srečo končalo – srečno?

Še vedno sem ponosna, da sva Pia in jaz pripravili nekaj vrhunskega. Seveda brez Danove pomoči, ko je pripravil 'ojačevalec', ne bi uspelo. Motilo me je edino, da je Matic kljub mojim navodilom oziroma prepovedi dodal sladko papriko in joto 'uničil', saj sladka paprika ne sodi v joto. Pii sem to povedala, ampak Matic se je žal vtikal v našo jed in naredil nekaj, česar ne bi smel.

V novem tednu tekmovanja ste pripravljali rolado in pričakovali bi, da boš zagotovo pristala na balkonu. A si naredila napako, ker biskvita po peki nisi zvila in je zato pri končnem zvijanju pokal. V MasterChefu smo imeli že eno simpatično prigodo s 'plonkanjem', ali to pomeni, da sama nisi nič 'plonkala'?

Ko smo pripravljali rolado, sem naredila napako, da nisem zvila toplega biskvita. Ta napaka se lahko zgodi marsikomu in mi bo zagotovo dalo vedeti za naprej.

Izkazala pa si se s torto iz palačink, s katero si si zagotovila mesto na balkonu. Koliko ti je pomenil uspeh v izzivu, v katerem si lahko pokazala vsaj del svojega slaščičarskega znanja?

Za torto iz palačink sem vesela, da sem jo dostavila dobro, vendar bi se lahko še bolj potrudila, in ne bila tako površna.

Sledil je teden, v katerem sta prvič sodelovali s Kajo Naveršnik, in nista uspeli priti na pokušanje. Sodelovanje vama je bilo namenjeno še enkrat in znova vama je spodletelo, Kaja pa te je takrat okrivila za neuspeh. Kako sama gledaš na vajino kuhanje oziroma kuhanji?

Kuhanje s Kajo mi ni bilo všeč. Ne moremo se vsi razumeti z vsemi. Že po prvem kuhanju me je nekako 'okrivila', da nisva prišli niti na pokušanje, v naslednjem testu je pa šla čez mejo. Vsak naj stoji za krožnikom, ki ga pripravi in naj ne krivi drugih. Priznaj, da ne znava, ne pa, da sem jaz vsega kriva.

Bila pa si ena izmed treh tekmovalcev, ki ste se do konca borili za prvo značko imunitete, in sicer s poustvarjanjem jedi Michelinovega chefa, Uroša Štefelina. Kakšni so tvoji spomini na to izkušnjo?

Ko sem poustvarjala Uroševo jed, me med kuhanjem ni nihče spodbujal. Niti eden mi ni zaželel sreče, ne nič, vsi so navijali za Kajo. Mogoče tega ne pokažem, a take stvari si zapomnim in me kar malo 'prizadanejo'. Je bilo pa res lepo kuhati z njim, saj vem, da drugi niso imeli možnosti, ki so si jo želeli. Cenim vsako sekundo, ko sem kuhala z njim.

Erika Črnigoj FOTO: Domen Jugovar icon-expand

Zadnji teden tekmovanja bi morala pristati na balkonu, a te je vodja Matic Maček določil za najšibkejši člen, zato si se morala boriti naprej. Z njegovo odločitvijo se takrat nisi strinjala. Ali si še vedno istega mnenja?

Ko me je Matic poslal z balkona, se nisem strinjala, ker če si dober vodja, oziroma če si dobra oseba, ne poskusiš zafrkniti drugih, ampak če verjameš vase, pošlješ sebe z balkona, se dokažeš in si pridobiš zaupanje sotekmovalcev, ne pa, da se ustrašiš kuhanja in pošlješ drugega. Ko je Matic prišel z nami gor na prvem skupinskem, prav tako ni delal popolnoma nič celo kuhanje, a žal se glede tega ni zamislil. Je pa res, vsak ve zase, in kot sem povedala, Maticu ne zamerim ničesar. Še vedno ga zelo spoštujem in mu želim dobro, saj je po mojem mnenju zelo dobra oseba.

Po tvojem zadnjem individualnem izzivu ti je Luka povedal, da v tebi vidi velik potencial, da pa boš morala pokazati željo po sodelovanju. Takrat so te premagala čustva. Zakaj?

Ko so me premagala čustva, je to, iskreno, bilo od celega napora v tistem dnevu. Nisem se počutila dobro zaradi razkosavanja živali, ker tega ne morem gledati, in me je čisto potolklo. Pa še kuhanje mi ni šlo, in še na koncu sodniki ... Res sem se počutila, kot da je to to. Napor in stres pokažeta marsikaj.

Iz tekmovanja so te odnesli premalo termično obdelani ravioli in prekisla omaka. Kako si se počutila, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje?

Ko sem videla, da imam surovo testo za raviole, sem se v trenutku sprijaznila, da grem jaz domov. Iskreno, podrl se mi je svet, zadrževala sem solze, a vem, da sem se očitno premalo pripravljala, in če v treh kuhanjih nisem uspela priti na balkon, si pokala ne zaslužim. Zasluži si ga tisti, ki uspe opraviti popolnoma vsak izziv brez hoje na balkon, s skupinskimi izzivi oziroma s srečo.

Kako so tvoji najdražji komentirali tvojo pot v šovu? Med njimi je tudi tvoj oče, ki je uspešen slaščičar.

Moj oče me ni nikoli spraševal o MasterChefu. Edino, ko sem mu povedala, da sem izpadla, je pokazal veselje, in čisto nič drugega. Sestri je bilo žal in mami tudi.

Mojmir je povedal, da imaš ogenj in voljo, da pojdi v tujino in se uči od mojstrov, nato pa znanje prinesi v Slovenijo. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost in ali boš ta nasvet upoštevala?

Pred vstopom v MasterChefa sem že imela dogovorjeno službo v Rovinju v hotelu s petimi zvezdicami, kjer tudi sedaj delam kot slaščičar v glavni kuhinji. V tujini si od nekdaj želim delati, a me premalo izkušenj ovira, tako da počasi naprej, enkrat pa bom odšla še iz Hrvaške.

Tekmovanje se nadaljuje, za 11. MasterChef pokal se bori le še 12 tekmovalcev. Kdo bi ga lahko po tvojem mnenju odnesel domov in za koga boš navijala?