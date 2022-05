Evita: "Kar na bruhanje mi gre."

Nocoj se bo število tekmovalcev MasterChefa Slovenija prepolovilo in od prvotne zasedbe jih bo ostalo samo še osem. Za nadaljnji obstanek v tekmovanju se bodo borili poraženci rdeče in rumene skupine, to so Maša, Evita, Anita ter Jure, Zala in Bernard. Individualni izziv in izločitveni test bodo z balkona spremljali zmagovalci prejšnjega izziva, Luka, Marko in Petra.