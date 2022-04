Fabijan brez uvrstitve med najboljših deset: To me je najbolj prizadelo

Na individualnem izzivu sta blestela Petra in Luka, ki sta najbolje izkoristila sestavini po izboru svojih najdražjih. Na izločitveni test so morali Bernard, Evita in Fabijan. Slednji je padel na slaščičarski preizkušnji Karima Merdjadija in se je moral posloviti.

Posebna pošiljka za posebno priložnost Bitka za mesta med najboljšo desterico kuharjev se je nadaljevala. Z balkona sta jo spremljala Anita in Jure, vsi ostali tekmovalci so bili v nizkem štartu. Bine Volčič: “V tako pomembnem trenutku potrebujete prav posebno spodbudo in še bolj poseben izziv.” Tekmovalci so prejeli pošiljke svojih domačih, izjema je bil Marko, ki je postal vidno potrt in je izgubil energijo, s katero je prišel v kuhinjo. A je takoj zatem posebej zanj poštar na kolesu pripeljal pošiljko njegove mame. Vsi tekmovalci so bili ob prebiranju vrstic, ki so jih zapisali njihovi najdražji, silno čustveni, Zala je zajokala že, ko je zagledala grb občine Sevnica.

icon-expand Sestavine so za tekmovalce izbrali njihovi najdražji. FOTO: POP TV

V paketih, ki so jih prejeli, so se skrivale sestavine, ki so jih izbrali njihovi najdražji in za katere so bili prepričani, da jih lahko pripeljejo med najboljšo deseterico. Marko je dobil piščanca, Zala sladek krompir, Daša školjke, Bernard zajca, Luka hobotnico, Maša čokolado, Evita paradižnik, Fabijan avokado, Petra pa kavo. A izziv ni bil tako lahek, kot so morda pričakovali. Vsak tekmovalec je moral poleg svoje sestavine v jed vključiti še tri sestavine ostalih tekmovalcev. Trgovina je bila zaprta, na voljo pa so imeli 60 minut.

icon-expand Daši zaplet pri izzivu ni bil pogodu. FOTO: POP TV

Petra je imela težko nalogo, odločila pa se je, da bo pripravila sladico s kavo. Luka ji je kasneje pomagal priti do ideje, kako bi jo postregla. Povsem zamišljena pa je bila Evita, ki se je ustrašila, ko jo je med kuhanjem prekinil Luka. Osredotočila se je na pripravo burgerja s profiterolom. Fabijan je piščanca mariniral v kavi, med kuhanjem pa je mislil na svoje dekle, ki jo je čakala operacija. Težko mu je bilo, ker ni bil ob njej. Luka je prekipeval od idej, kuhal je z mislimi na svoje prijatelje in sporočil jim je, da bodo morali še malo počakati nanj.

icon-expand Fabijan je mislil na dekle, ki je tisti dan morala na operacijo. FOTO: POP TV

Maša je pripravljala njoke iz sladkega krompirja, v katere je nameravala dodati čokolado ter poleg pripraviti hobotnico in školjke. Daša se je bala, da bo razočarala sodnike, saj je imela popolno sestavino, ki jo je morala združiti s pisanimi sestavinami iz košarice. Zala je bila vesela, ker je dobila sladek krompir, in se je zanj zahvalila svoji mami. Marko se je odločil, da bo pripravil testenine, ki jih sicer ne mara. Tik pred iztekom časa je Evito začela grabiti panika, saj je ugasnila pečico in ni mogla do konca speči profiterolov. Luka ji je rekel, naj krožnik sestavi brez njih, kar je tudi storila.

icon-expand Evita je bila obupana. FOTO: POP TV

Lukova poezija in Petrina čarovnija Tekmovalci so morali krožnike prinesti pred sodnike. Fabijanu krožnik vizualno ni bil všeč. Luka: “Ko si to prinesel, sem kar zamižal.” Komponente so bile dobre, a so sodniki pričakovali več. Edina svetla točka na Bernardovem krožniku je bil zajec, ostale komponente so bile, kot je povedal Bine, ena velika zmešnjava, sladek krompir je bil celo surov. Karim je krožnik opisal za podpovprečnega. Luka je zelo dobro pripravil hobotnico. Bine: “Tole je poezija. Od tebe pričakujem še več takšnih krožnikov, ali pa mogoče še boljših, ker vem, da ti to zmoreš.” In ga je poslal na balkon.

icon-expand Lukova poezija FOTO: POP TV

Eviti je bilo nerodno, ko je svoj krožnik prinesla pred sodnike, a so bile komponente zelo okusne. Maša je na koncu pripravila dobro jed, a čokolada ni bila kraljica na krožniku. Zalin nadevan sladek krompir so sodniki pohvalili, a je piščanca preveč spekla, omaka pa je bila grenka. Markova jed je bila okusna, sočna, a je tudi on prepekel meso. Daša je bila razočarana nad postavitvijo, a so sodniki pohvalili tudi njeno jed.

icon-expand Petrina čarovnija. FOTO: POP TV

Petra je še bolj razočarana stopila pred sodnike, zdelo se ji je, da je prednje postavila kup nesreče. A so bili sodniki povsem drugačnega mnenja. Bine: “Če je bila pri Luki poezija, je tole čarovnija.” Karim je pohvalil ravnovesje okusov, sladico bi mirno postregel v restavraciji. Petra se je lahko povzpela na balkon. Da se je njen sin uvrstil med najboljših deset kuharjev, je v živo izvedela tudi Markova mama, saj so jo sodniki poklicali po telefonu. Tudi Daša je izvedela, da vsekakor sodi med top 10, uspelo je še Zali in Maši.

icon-expand Za Markovo uvrstitev med najboljših deset je v živo izvedela tudi njegova mama. FOTO: POP TV

Fabijanova pot v šovu se konča Bernard, Evita in Fabijan so morali na izločitveni test. Pripraviti so morali tri slaščičarske izdelke s pomočjo treh slaščičarskih tehnik. Prvi je bil craqueline oz. testo, ki med peko razpoka, nato so morali temperirati čokolado in iz nje pripraviti čokoladne lističe, tretja pa je bila karamela in priprava karamelnih kapnikov. Vse tri postopke je najprej vešče demonstriral Karim, nato so bili na vrsti sami. V eni uri so morali pripraviti vse tri izdelke.

icon-expand Karimova slaščičarska poezija. FOTO: POP TV

Bernard se je uspel pomiriti in je prvi pripravil testo. Tudi Evita je bila mirna, in ker se je organizirala, ji je bilo, kot se je izrazila, “kar luštno”. Bine Volčič ji je priznal, da še nikoli ni delal čokoladnih listkov. Bine: “In tebi gre po moje zelo dobro.” Karim pa je pohvalil Bernarda, ni si predstavljal, da bo imel tako mirno roko pri izdelavi čokoladnih lističev. Karim: “Ko sem se jih jaz prvič lotil, niso bili tako lepi.” Fabijan je pripravil testo, temperiranje čokolade pa mu je vzelo več časa. Evita je imela na koncu težave s pripravo karamele, Bernard pa s finalizacijo čokoladnih lističev. Fabijanu je nato uspelo temperiranje, a lističi niso bili lepi. Eviti pa temperiranje ni uspelo in lističi so se ji topili v rokah, ko je hotela narediti zareze. Bernard je zaključil eno minuto pred koncem, Fabijan pa v zadnji sekundi.

icon-expand Bernard je prvi zaključil in se je tudi prvi povzpel na balkon. FOTO: POP TV

Karim si je nato ogledal vse izdelke. Bernard je opravil izpit iz temperiranja čokolade in izdelave lističev. Fabijanovi lističi niso bili lepi, Evitini lističi prav tako, poleg tega niso imeli zarezic. Bernard je pripravil tudi lepe karamelne kapnike, Fabijanu karamela ni povsem uspela, Evita je bila pri tem bolj uspešna. Bernard je dobil pohvale tudi za profiterol z razpokanim testom, Luka ga je pohvalil kot vzornega učenca. Fabijan je testo razvaljal predebelo, kar je vplivalo na končni rezultat. Evita pa se je v zadnjem krogu najbolj izkazala, zato si je Karim njen izdelek kar privoščil.

icon-expand Eviti je uspelo, Fabijanu ne. FOTO: POP TV

Bernard se je lahko prvi povzpel na balkon, zadnje mesto v najboljši deseterici je zasedla Evita. Fabijan je moral sleči predpasnik in se posloviti. Fabijan: "Hudo mi je, da sem tik pred tem, da bi prišel med top deset, moral zapustiti kuhinjo. To me je najbolj prizadelo." MasterChef Slovenija je po novem na sporedu POP TV ob četrtkih ob 21. uri.