Fabijan neizmerno hvaležen svojemu dekletu

Fabijan Wakounig pravi, da brez njegovega dekleta ne bi bilo njegove poti v MasterChefu. Prizna, da je bil izredno razočaran, ko se je ta končala, da pa se njegova kulinarična zgodba šele začenja. V bližnji prihodnosti ga boste verjetno videli s sotekmovalci kuhati na kulinaričnih dogodkih po Sloveniji.

Kot si povedal na izločitvenem troboju, si veliko tvegal, med drugim si zaradi MasterChefa Slovenija dal 'na pavzo' študij, družino in delo, a se ti na koncu ni uspelo uvrstiti med najboljšo deseterico. Ali si svojo odločitev takrat obžaloval? Odločitve, da grem v MasterChef Slovenija, nisem obžaloval niti za sekundo. Res je, da sem veliko stvari, ki so mi pomembne, moral dati na pavzo, se je pa definitivno splačalo, da sem se odločil za to edinstveno priložnost. V prvem trenutku po izločitvi je seveda razočaranje ekstremno veliko, sem se pa po nekaj dneh pobral in se šele zavedal, kaj se je sploh zgodilo in da ta izpad iz šova v nobenem primeru ni poraz, ampak šele začetek vsega, kar me še čaka.

icon-expand Z Markom prvi dan v MasterChef kuhinji. FOTO: POP TV

Bil si najbolj miren med tekmovalci. Če te je kdo priganjal, kot denimo med izločitvenim testom, si se prav razjezil. Kako ti je uspevalo ohranjati tako mirnost in ali je bilo to samo tako videti, v tebi pa so se odvijale vojne vihre? Kot sem povedal že v prvi epizodi, je mirnost velik del mojega karakterja. Sploh ne vem, kdaj sem začel biti miren v stresnih situacijah, je pa moje delovno okolje imelo zagotovo velik vpliv na to. Mogoče je včasih videti, kot da stvari ne bi imel pod kontrolo – sotekmovalci, ki so me na izločitvenih izzivih gledali iz balkona, to potrjujejo –, vendar imam v glavi vse na sekundo točno planirano. Da se razjezim, se zgodi res redko, sem se pa pri kolegih po snemanju lepo opravičil za to, saj so mi samo hoteli pomagati. Sodniki so od tebe pričakovali več, kajti pokazal si kuharski talent in tudi dostavil nekaj okusnih krožnikov. Večkrat pa si bil tudi na izločitvenem testu, zaradi česar si med tekmovanjem izgubil motivacijo. Kaj je bila zate največja ovira, da nisi še večkrat zablestel? Zelo mi je žal, da nisem mogel pokazati več mojih kuharskih sposobnosti. Upal sem, da bom mogoče dobil priložnost, da skuham katero domačo avstrijsko dobroto, ki bi jo sodniki lahko poskusili. Žal pa temu ni bilo tako. Da sem bil na toliko izločitvenih izzivih, mi sploh ni bilo žal, saj sem tako kratek čas v MasterChef kuhinji maksimalno izkoristil. Moj glavni cilj pri kuhanju je vedno ta, da uživam v pripravi hrane. Včasih pa so bile naloge postavljene tako, da se nisem mogel popolnoma sprostiti, med drugim tudi zato, ker se je list večkrat obrnil in je bila naloga na koncu videti popolnoma drugačna kot na začetku.

Ko si se poslavljal, so na balkonu tekle solze. S katerimi tekmovalci si se najbolj povezal? Z vsemi tekmovalci sem se super razumel in mi je bilo izredno lepo biti skupaj z ljudmi, ki sta jim kuhanje in kulinarika tako blizu kot meni. Vsekakor pa mislim, da sem se najbolj povezal z Juretom, s katerim se tudi zunaj MasterChef kuhinje zelo dobro razumeva, četudi me je malo prevečkrat premagal v košarki. Na dan snemanja tvoje zadnje oddaje je tvoje dekle imelo operacijo. Si po koncu snemanja odhitel k njej in kako se je vse skupaj izteklo za njo? Ja, res je, da je imela punca operacijo gležnja, ker si ga je zlomila med deskanjem na snegu. Ni bil ekstremno zapleten poseg, kljub temu pa sem med celim snemanjem imel nekje v ozadju to negotovost in slabo vest, ker ji nisem mogel stati ob strani. Hvala bogu je operacija potekala brez posebnosti in se počuti že veliko boljše. Sem se pa ob prvi priložnosti odpravil na pot do nje v Innsbruck, kjer je trenutno na izmenjavi. Kako pa je komentirala tvojo pot v tekmovanju? Poti v MasterChefu brez nje sploh ne bi bilo, saj se jaz sam nikoli ne bi prijavil, in sem ji za to neizmerno hvaležen. Zahvaliti se ji moram pa tudi zaradi tega, ker je najboljša motivatorka, kar jih poznam, in me je dostikrat pred in med tekmovanjem spodbujala, ko sem dvomil vase. Pravi pa tudi, da je zelo ponosna name, in vidi, kako zelo se med kuhanjem sprostim.

icon-expand Fabijan z dekletom, ki je njegova najboljša motivatorka. FOTO: osebni arhiv

Ustvarjalci šova že zbirajo prijave za novo sezono. Imaš morda kakšen nasvet za nadobudne kuharje? Čisto vsakemu, ki ga zanimata kuhanje in kulinarika, priporočam, da se prijavi v MasterChef in sam doživi, kaj pomeni kuhati za sodnike. Prepričan sem, da od tega tekmovanja lahko vsak odnese izredno veliko dobrih in lepih izkušenj. Tudi jaz bi se takoj še enkrat prijavil, če bi imel možnost. Tvoja MasterChef zgodba je končana, kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? Kljub temu, da se je zdaj končala moja zgodba v MasterChefu, sem prepričan, da se moja kulinarična zgodba šele začenja. Dolgoročno je plan nabrati čim več izkušenj v kuhinji, poleg študija, seveda, in da bi nekega dne izpolnil sanje o lastnem 'food trucku’ ali restavraciji. V bližnji prihodnosti pa si želim skupaj s sotekmovalci kuhati na kakšnih dogodkih. Kje in kdaj bodo taki dogodki, bom pa objavil na svojem Instagramovem profilu fab_wak. MasterChef Slovenija je po novem na sporedu POP TV ob četrtkih ob 21. uri.