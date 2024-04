Filip Matjaž bo tekmovalce pustil brez besed

V prazničnem prvomajskem tednu bomo namesto šova MasterChef Slovenija predvajali prvo sezono srbske serije Toma. V tem obdobju odpade tudi 24UR ZVEČER. MasterChef Slovenija in 24UR ZVEČER se na POP TV vrneta 6. maja.

Sodniki bodo članom zmagovalne rumene skupine, Klari Šmigoc, Lidiji Subašić, Juretu Pavliču in Mateju Muhviču zakuhali nepozabno doživetje. V goste prihaja Filip Matjaž, mlad chef z Michelinovo zvezdico, ki bo tekmovalcem predstavil novo kulinarično dimenzijo in jih s svojimi jedmi pustil brez besed.

Tekmovalci tokrat ne bodo poustvarjali gostovih jedi. Sodniki bodo želeli, da jih navdušijo s svojo kulinarično zgodbo. Matej se bo spomnil na staro mamo in babico, Jure pa denimo na to, kako zelo uživa med razvajanjem svojih najdražjih. A svoje zgodbe bo nekaterim težko izliti na krožnik in sodnikov na koncu ne bodo prepričali.

