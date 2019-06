Kdo se bo v finalu zavihtel na MasterChef prestol?

Pred nami je finalni obračun šova MasterChef Slovenija, kamor sta si mesti prikuhala Sanja Sirk in Anže Kuplenik. Med njima se je razvilo pravo prijateljstvo, a v finalnih izzivih bosta morala pozabiti na čustva in se pomeriti eden proti drugemu. Kdo bo dvignil pokal in prejel 50 tisočakov?

Kdo bo dvignil pokal 5. sezone MasterChef Slovenija, Anže ali Sanja? FOTO: POP TV Kot smo videli v predzadnji oddaji trenutne sezone MasterChef Slovenija, je Anže po polfinalnem merjenju kuharskih spretnosti tako utrujen, da je kar omedleval. Vseeno mu je z odličnim kuhanjem uspelo premagati Sanjo, s katero sta tekom snemanja postala kot mama in sin. Pred nami je vsekakor napeta bitka med kuharico, ki je izkušnje nabirala predvsem v domači kuhinji, in mladeničem, ki v sebi čuti vse večjo strast do tega poklica. Anžeta bi njegova izčrpanost morda lahko ovirala na njegovi poti do zmage, saj se je v polfinalni oddaji po kuhanju onesvestil, Sanja pa se bo tako v finalno bitko podala bolj spočita. Ne prezrite nocojšnjega finala ob 21. uri na POP TV, ko bomo videli, da bo pokal že petič na Primorsko ali bo Anže morda prekinil to tradicijo in ga odnesel na Dolenjsko. "Ti si kar misli, da boš zmagal, mali," mu je v smehu požugala Sanja. Njene napovedi se bodo morda uresničile, kajti napovednik razkriva, da Anžetu ne bo šlo vse ravno po načrtih ... Obeta se nam torej edinstveni finale, ki bi ga bilo greh zamuditi. Najbolj neučakani pa si ga lahko ogledate že zdaj ekskluzivno na VOYO. Že zdaj pa se lahko tudi prijavite za sodelovanje v novi, šesti sezoni kuharskega šova Masterchef Slovenija: