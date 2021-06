Finalista sedme sezone MasterChefa Slovenija sta Žiga Gabrovec in Bruno Šulman

Trije polfinalisti so se za mesti v finalu borili s kar tremi kuhanji. Celodnevno kuharsko preizkušnjo je najbolje opravil Žiga Gabrovec, Bruno Šulman je postal drugi finalist, Maša Trubačev pa se je morala posloviti.

Bitko za mesti v finalu sedme sezone MasterChefa Slovenija so polfinalisti Maša Trubačev, Žiga Gabrovec in Bruno Šulman pričeli nasmejani. Trije sodniki so jih namreč pozdravili v haljah. Karim Merdjadi je povedal: “Potrebujete samo še en dober dan, da pridete v finale.” Bine Volčič: “Ampak v mislih imamo cel kulinarični dan.” Trojica je namreč morala pripraviti glavne obroke dneva, torej zajtrk, kosilo in večerjo. V 15 minutah so morali spisati meni, nato pa so ga predstavili sodnikom. Predvsem Žiga je presenetil z izrazi iz visoke kulinarike, medtem ko je Maša po mnenju sotekmovalca ostala v varnih, domačih vodah. Žiga: “Daj, pokaži malo, česa smo se naučili tu."

icon-expand Polfinalisti, ko so zagledali sodnike v haljah. FOTO: POP TV

Za pripravo zajtrka so imeli polfinalisti na voljo kar 40 minut časa, kajti sodniki so pričakovali doživetje MasterChef. Bruno je priznal, da je na trnih, saj je prišel že tako daleč v tekmovanju, a je verjel v svoje jedi. Tudi Maša je bila pod stresom, sodnikom se je po izteku 15 minut zdelo, da se na njenem pultu še nič ne dogaja. Poleg tega je naredila napako in je zelenjavo, ki jo je želela postreči skupaj s poširanim jajcem, kuhala, namesto da bi jo pražila. Karim jo je poskusil usmeriti, a je bila zmedena in ni vedela, ali ji bo sploh uspelo dokončati tri zajtrke.

icon-expand Maša je ugotovila, kaj ji poskuša dopovedati Karim Merdjadi. FOTO: POP TV

Čas se je iztekel in sodniki so najprej poskusili Mašin zajtrk. Ugotovili so, da bi morala tekmovalka bolj prepražiti zelenjavo ter jo obogatiti z začimbami in kozjim sirom. Komentarji so tekmovalko malce potolkli, a se je odločila, da se bo borila naprej. Brunove ameriške palačinke so se sodnikom zdele elegantne. Luka Jezeršek je povedal, da so res puhaste, Bine pa je pogrešal tisti jogurt, na katerega je Bruno pozabil, a je zajtrk opisal kot “takšen, ki ti naredi dan”. Žigov carski praženec sam po sebi ni bil nič posebnega, a je sodnike presenetil z odličnim ribezovim džemom in jajčnim sladoledom.

icon-expand Žigov zajtrk je najbolj navdušil sodnike. FOTO: POP TV

Tekmovalci so nato morali v 50 minutah skuhati odlično kosilo. Maša je ugotavljala, da je njen krožnik za razliko od Žigovega in Brunovega klasičen. Razmišljala je, kako bi povzdignila komponente. Žiga je ugotavljal, da si je zastavil zelo kompleksen krožnik in da bo moral 'gristi' do konca kuhanja. Bine: “V MasterChefu še nisem videl človeka, ki bi se spremenil tako, kot se je on.” Bruno pa po Binetovem mnenju ni dobro izkoristil prvih 20 minut kuhanja. Svetoval mu je, naj ne razmišlja o finalu, ampak o kosilu. Sodniku je nato pet minut pred koncem zagotovil, da mu gre vse po načrtih, a ni bilo videti tako.

icon-expand Bine je svetoval Brunu, naj ne misli na pokal. FOTO: POP TV

Žiga je s svojo MasterChef tortiljo s krompirčkom navdušil sodnike. Bine mu je povedal, da mu je polepšal dan. Manj so bili navdušeni nad Brunovim krožnikom. Luka: “Vizualno res ne obeta.” Bine je pohvalil idejo za jed, Luka pa tudi po okušanju ni bil zadovoljen s krožnikom. Povedal mu je, da mora z večerjo ‘utrgati’, ali pa bo šel domov. Mašin krožnik se Binetu ni zdel preprost, ampak zelo preprost. Tekmovalka se je strinjala in bila je jezna nase, da ni tvegala. A je obrisala solze in napovedala: “In bom postala tista trmasta Maša, ki gre lahko z glavo skozi zid, pa četudi jo je prej dvakrat povozil tank.”

icon-expand Žiga je bil po drugem krogu z eno nogo že v velikem finalu. FOTO: POP TV

Zadnja možnost, da se polfinalisti dokažejo sodnikom, je bila večerja, ki so jo morali skuhati v eni uri. Bruno se je odločil, da ne bo kompliciral, zato je bil tudi mirnejši, hkrati pa borben in motiviran. Tudi Maša je bila osredotočena, a sodniki so se spraševali, ali bo pokazala dovolj za finale. Spraševali so se tudi, ali bo Žigi uspelo navdušiti s postrvjo, kar ni bila lahka naloga. A so komponente, ki jih ne nameraval postreči zraven nje, spet veliko obetale. Bine je pohvalil tudi Mašin občutek za okuse in začel se je veseliti njenega krožnika.

icon-expand Bruno se je zbral in aktiviral vso svojo borbenost. FOTO: POP TV

Bruno je pripravil zelo harmoničen krožnik, Karim mu je povedal, da je poskrbel za razvajanje brbončič. Nad izgledom Žigovega krožnika sodniki niso bili tako navdušeni, nad okusom še manj. Bine je povedal, da je po odličnem zajtrku in kosilu doživel hladen tuš. Žiga je naredil napako in postregel premajhen file postrvi, kar je pokvarilo cel krožnik. Žiga je bil po odličnem začetku seveda povsem razočaran. Maša je bila na vrsti zadnja in lep krožnik je veliko obetal, žal pa so bili okusi komponent preveč intenzivni, zato so zadušili nežnost srninega fileja. Maša je takrat izgubila upanje, da ji bo uspelo priti v finale.

icon-expand Maša je izgubila upanje, da se bo uvrstila v finale. FOTO: POP TV

Sodniki so za prvega finalista sedme sezone MasterChefa Slovenija razglasili Žigo. Tekmovalec ni mogel verjeti, da mu je to uspelo, in je bil izjemno ganjen.

icon-expand Žiga ni mogel zadržati solz. FOTO: POP TV

Drugi finalist je postal Bruno. Povedal je, da se je ves trud poplačal in da je "najbolj vesel na svetu". Preden se je povzpel na balkon, je strgal list, na katerega je Luka napisal besedo ‘skor’ oziroma skoraj. Jokala je tudi Maša, ki se je morala posloviti tik pred finalom. Veselila pa se je, ker ji je uspelo priti tako daleč in ker se je ogromno naučila. Sodnikom se je zahvalila za vse in odšla z vzdignjeno glavo.

icon-expand Bruno ob uvrstitvi v finale MasterChefa Slovenija. FOTO: POP TV

Jutri ne zamudite finala sedme sezone MasterChefa Slovenija, v katerem se bosta pomerila Žiga Gabrovec in Bruno Šulman. Oddaja bo na sporedu ob 21.05, že zdaj pa si jo lahko ogledate na VOYO.