Gašper: Nazadnje, ko sem se tako počutil, sem bil priča umoru

V nadaljevanju letošnje sezone oddaje MasterChef Slovenija so sodniki tekmovalce popeljali v svoja otroška leta in obujali lepe spomine na najljubše jedi. Karim Merdjadi je oboževal krompirjeve ocvrtke z majonezo, Luka Jezeršek je bil nor na mlečni riž, Bineta Volčiča pa so uročile mamine ocvrte kruhove rezine. Deseterica najboljših amaterskih kuharjev je morala preproste jedi posodobiti in povzdigniti na MasterChef nivo.

Tekmovalci so lahko izbirali med jedmi, toda posamezno jed so lahko kuhali samo trije. Za Bineta se je odločila in ga s tem razveselila Kaja Balentič, Gašper Peklaj se je odločil za Karima, Kristina Jakopič je izbrala Lukov mlečni riž, Kaja Jurač prav tako. Ana Potočnik je izbrala Binetovo jed, nato je Luka prvi zapolnil svojo skupino z Žigo Derškom. Za svaljke sta se odločili Tanja Pirc in Iza Logar. Nato je začela naraščati temperatura. Luka je napovedal: “ Pričakovanja so res velika. Zakaj? Zato, ker ste top 10. ”

Ana je presenetila Bineta, ker je pripravljala slano različico ocvrtih kruhovih rezin, saj jih je zanjo, njenega brata in sestro pripravljal njen oče. Ob misli na svoja starša, ki sta sicer njena posvojitelja, se je znova raznežila. Poudarila je, da jima je hvaležna za vse, kar sta ji nudila in ji tako omogočila srečno otroštvo. Toda Bine je bil zaradi njene odločitve, da ne bo pripravila sladke jedi, malce razočaran. Ana je bila v skrbeh, a ni izgubila upanja.

Karim pa je postajal zaskrbljen, ker se je Gašper pozno lotil kuhanja krompirja, ki ga je potreboval za pripravo svaljkov. Gašper je začel mrzlično preračunavati in ni izgubil motivacije. Za Tanjino postajo ni bilo takšne drame, pripravljala je sladko in slano različico krompirjevih svaljkov, a je v nadaljevanju prismodila jabolka in je morala ubrati drugo pot. Tudi Iza se je po prvotnem razočaranju, ker ni mogla kuhati mlečnega riža, mirno lotila priprave svaljkov, medtem pa se je Gašper začel zapletati. Karim je dvomil v realizacijo njegove ideje, še razumel je ni prav dobro.

Bine je nato razočaral Ano: “Temu krožniku res ogromno, ogromno manjka.” Tekmovalka je pripravila veliko presuhih komponent, zaradi neuspeha je bila strašno jezna nase in je jokala: “Ne vem, zakaj si to delam. Kot da privoščim drugim bolj kot sebi. A sploh ni res!” Kaja je pripravila na videz zelo privlačno sladico, s katero je dobesedno raznežila in navdušila Bineta. Priznala je, da so jo sodnikove besede pogrele pri srcu. Poleg nje sta se lahko na balkon povzpeli še Kaja in Iza.

Izločitveni test, ki to ni bil

Gašper, Tanja, Kristina, Žiga in Ana so bili postavljeni pred nov, 'mystery box' izziv. Pod škatlami so jih pričakali vprašalniki, ki so jih izpolnili na avdiciji za MasterChef Slovenija. In kar so napisali, so sodniki tudi upoštevali, omogočili so jim najbolj idealne pogoje za pripravo popolne jedi. Prva sta se kuhanja lotila Žiga in Ana. Slednja se je lotila priprave sladke jedi, ob kar se je obregnila sotekmovalka Jerneja in na kar so bili pozorni tudi sodniki. Zmagovalec MasterChefa se mora namreč dokazati tudi v slanih jedeh.

Bine je Žigu prinesel slušalke, da bo lahko kuhal v miru, a je potem slišal razbijanje svojega srca. Žiga: “Tako da to ni bila ravno olajševalna okoliščina.” Rokave sta nato zavihala Tanja in Kristina, Gašper pa se je medtem ogreval. Luka je ugotovil, da bo Tanja kuhala v resnično idealnih pogojih. Jed je namreč sodnikom že pripravila in je vedela, katere napake mora popraviti. Potem ko se je v trgovino pognal Gašper, je Žiga lahko poklical svojo mamo. Povedal je, da sicer ne potrebuje njene pomoči, da pa jo je bilo lepo slišati.