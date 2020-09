Gašper Peklaj: Korona je že drugič kriva, da sem ostal brez službe

Ste se hitro privadili kamer v šovu MasterChef Slovenija?

Ja, to je bil v resnici mačji kašelj, imam občutek, da me imajo kamere približno tako rade kot jaz njih.

Kako se vam je življenje spremenilo, odkar ste v šovu?

Popolnoma, najbolj me je šokiralo, da sem dobil ponudbo za računalniško delo zaradi udeležbe v šovu. Vsakič me malo preseneti, ko me kdo pozdravi na cesti. Na srečo se v zasebnem življenju ni nič kaj veliko spremenilo: še vedno rad dobro skuham in neustavljivo kreiram od (bolj ali manj) abstraktne umetnosti do kampanj za namizne igre, videov ...

Kako je koronavirus vplival na vašo službo?

Uf, korona je v letošnjem letu že drugič kriva, da sem ostal brez službe, tako da upam, da se počasi umiri vse skupaj. Prav tako pa trpi moja druga ljubezen, namreč že skoraj eno leto nisem uspel prirediti nobene Dungeons and Dragons igre s soigralci, tako da je res kar težko.