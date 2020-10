Gašper po izstopu iz šova: Res je neverjetno, kakšne priložnosti se ponudijo

V tvoji zadnji oddaji, med tvojo zadnjo bitko za MasterChef pokal, je že vse kazalo, da se boš z zelo lepim krožnikom povzpel na balkon, potem pa je Luka zarezal v surovo pito. Padec s takšnih višav verjetno še bolj boli. Kako dolgo si potreboval tokrat, da si prišel k sebi?

Ne gre lagati, ta šok sem prebavljal par dni. Resnično nisem pričakoval izločitve, tako da je izkušnja nosila večjo težo in besede so resnično zarezale.

Sodniki so bili neusmiljeni, ko so ti povedali, da pokal ne more biti tvoj. Te je presenetila njihova strogost?

Pričakoval sem strogost, nisem pa pričakoval te svoje napake in posledične reakcije. V retrospektivi se strinjam z odločitvijo, čeprav je šlo v mojem primeru za srečo, saj sem poskusil dve od treh pitic, in le ena ni bila pečena. Tretja. Po mojem mnenju so tako bolj zarezali, ker sem prvo kot prvo dva tedna prej dobil drugo priložnost, in verjetno po njihovem mnenju od takrat nisem pokazal dovolj, ali pa ravno toliko, da sem se z ustvarjenimi pričakovanji in dodatnim, neizkoriščenim časom lepo pokončal.