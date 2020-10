Gašper z višav na trda tla: Razočaran sem nad samim seboj

Na individualnem izzivu se je s slano malico dokazala Ana Potočnik, ki je zatem krojila usodo ostalih tekmovalcev. Ko je že vse kazalo, da bo Gašper Peklaj tudi z njeno pomočjo zablestel na izločitvenem testu, je doživel hladen tuš in se je moral posloviti od pokala.

Čas je za malico Potem ko sta si Žan Milosavljevič in Žiga Deršek s kraljico potico prislužila vstopnico za balkon, so se morali ostali tekmovalci pripraviti na individualni izziv. To je bila njihova zadnja možnost, da ubežijo izločitvenemu testu. Njihova naloga je bila v pol ure pripraviti “res dober, okusen in hranljiv obrok za malico”, pri čemer je bil vonj bolj pomemben od prezentacije.

icon-expand Luka: Mal'ca je mal'ca FOTO: POP TV

Jerneja je pred kuhanjem imela živčen posvet z Žanom, medtem ko se je Gašperju izziv zdel zabaven in se je takoj lotil dela. Tudi Kaja Balentič je bila prepričana vase, saj se je odločila pripraviti malico, ki se večkrat znajde na njenem jedilniku. Sodnike pa je zelo zanimalo, kaj bo pripravila Ana, ki se še ni dokazala s slano jedjo. Večina proti Jerneji Sodniki so namignili tekmovalcem, da si bodo z najboljšim krožnikom priigrali prednost na izločitvenem testu in odločali o nadaljnjem poteku igre. Kaja je povedala, da si želi Jernejine izločitve, saj ji predstavlja veliko konkurenco. Gašper je bil prav tako mnenja, da bi morala domov Jerneja, tudi zaradi svojega obnašanja. Gašper: “Kar se mene tiče ima tarčo na hrbtu.” Ani je Jerneja trn v peti, ker ji predstavlja konkurenco v pripravljanju sladic. Jerneja je slišala, da jo sotekmovalci omenjajo, a je s tem dobila dodatno motivacijo. Sama si je želela Gašperjeve izločitve: “Gremo se MasterChef, ne pa šlepat.” Tudi Iza bi izločila Gašperja, ki po njenem mnenju ne obvlada kuhanja. Na njegovem mestu bi si po Izinem mnenju zaslužili biti tisti, ki so že izpadli.

icon-expand Večina tekmovalcev se želi znebiti Jerneje FOTO: POP TV

Iza znova preseneti Izina malica je imela prijeten vonj in sodniki so jo pohvalili kot izredno okusno, svežo in lahko jed, ki je bila privlačna tudi na oko. Luka: “Za mene je popoln obrok.” Tudi Kristinina malica je zadišala sodnikom, pripravila je zelo okusen riž z zelenjavo in piščancem, kar je bilo za Bineta “klasično in predvidljivo, toda skrbno pripravljeno”. Gašperjeva malica ni zadišala, a tudi ni imela neprijetnega vonja, v posodi je bilo veliko vsega. Luka: “To je pa veselica v eni posodi.” Bine je ocenil, da ni harmonije med vsemi komponentami, ki jih je Gašper pripravil. Kaja Balentič je pripravila zelo okusen sendvič, ki pa je bil tudi zelo masten, kruh na spodnji strani pa razmočen. Kaja Jurač je presenetila z malico z najlepšim vonjem, a so bile njene testenine s piščancem in ananasom presladke. Jerneja je pripravila dišeče zvitke iz kitajskega zelja, polnjene z ajdovo kašo, orehi in gobicami. Žal je razkuhala ajdovo kašo, orehov je bilo preveč, svežine pa premalo. Bineta je zanimalo, kaj se dogaja z njo, kajti na zadnji izzivih se ni dokazala. Rekel ji je, naj se spravi k sebi in naj spet začne delati okusne krožnike.

icon-expand Iza se je znova dokazala FOTO: POP TV

Ana se dokaže s slano jedjo Ana je pred sodnike prinesla piščančji paprikaš. Karim: “Mislim, da se bomo končno nehali spraševati, ali znaš pripraviti slano jed, ali je ne znaš.” Paprikaš ga je spomnil na ženinega in je bil izredno okusen. Ana je bila ganjena, Žan pa je bil mnenja, da se ji je jed enostavno posrečila. Tudi Kaja je povedala, da se bo morala Ana še dokazati, toda prav njen krožnik so sodniki izbrali za najboljšega. Poleg Ane so sodniki na balkon poslali Izo.

icon-expand Solze sreče FOTO: POP TV

Skutin izločitveni test Tekmovalci so morali na izločitvenem testu pripraviti jed iz skute. Ana je med peterico razdelila 'mystery boxe', med katerimi so bili trije težji. Kristina je na 10. minuti kuhanja izvedela, da mora pripraviti tri identične krožnike. Odločila se je, da bo preprosto pripravila tri manjše porcije. Jerneja, ki je dobila drugi rdeči 'mystery box', je morala začeti znova, a se je hitro zbrala. Zadnji rdeči 'mystery box' je dobila Kaja Jurač, in sicer je morala svojo slano jed spremeniti v sladico. Kaja je bila zelo jezna na Ano, povedala je, da za vsako zadnjo plat raste šiba. Gašper je nato dobil zelen 'mystery box' in z njim dodatnih 10 minut za kuhanje. Sodnike je skrbelo, da nima načrta B, kajti pri ponesrečenem quicheu ni nobenega izhoda več. Kaja Balentič je kot zadnja izvedela, da lahko na pomoč pokliče tekmovalca z balkona. Odločila se je za Ano, ki je bila prava izbira za pripravo sladice.

icon-expand Povsem obupana Kaja FOTO: POP TV

Kaja Jurač se je počutila grozno, zdelo se ji je, da je imela najtežji izziv. Gašper pa se je veselil, kajti sodnikom se je njegov krožnik zdel zelo lep. Gašper: “Na tej točki pričakujem, da letita ven ali Kaja Jurač ali pa Jerneja.” Povedal je, da bo po njunem odhodu tekmovanje bolj mirno in prijetno. Gašper se je veselil prehitro Sodnike je zmotilo, ker je Kristina postregla majhne porcije, komponente pa so se ji ponesrečile, toda dala je vedeti, da se s sodniki ne strinja. Kajina sladica je bila preveč pusta, reševali sta jo le dve izjemno okusni omaki. Kaja Jurač je pripravila zelo dobre štruklje, četudi z že pripravljenim testom, je pa Karim opozoril, da bodo sodniki v nadaljevanju tekmovanja pozorni na detajle. Jerneja je pred sodnike prinesla krožnik, na katerem je bila okusna le omaka. Bine je povedal: “Če bi tole moj gost dobil v restavraciji, bi kuhar tisti trenutek dobil odpoved.” Ko je Gašper prinesel svoj lep krožnik pred sodnike, je Luka začel: “Ti si genij.” Ko pa je z nožem zarezal v pito, ga je zaskrbelo, saj ni bila dovolj pečena. Luka jezno: “Da v 50-ih minutah pripraviš krhko testo in ga ne spečeš, je meni dokaz, da ne veš, kaj počneš.” Gašper je bil razočaran nad seboj, imel je občutek, da se je osmešil. Bine: “V tem trenutku ti lahko samo rečem, da ti ne moreš priti do pokala.” Gašper se jim je opravičil, se zahvalil za priložnost in odšel.

icon-expand Razočarani Gašper FOTO: POP TV