Gašperjeva izpoved o brezumnem nasilju: Vsakič, ko je zaprl oči, je slišal krike

Dvanajsta oddaja tekmovanja MasterChef Slovenija se je končala z nepričakovanim obratom, zaradi katerega je bil 29-letni Gašper Peklaj v šoku. Po izločitvenem testu so mu sodniki dali drugo priložnost, kar se njegovim sotekmovalcem ni zdelo prav. Žan Milosavljevič je komentiral: "Vsi, ki so že izpadli, bi si bolj zaslužili biti tu kot on." Gašperja njegova izjava ne preseneča: "Ta izjava mu pristoji kot črno pero vrani. Je zelo karakteristična izjava zanj kot osebo, nič šokantnega. Človek že od prvega koraka naprej, vedno, ko se počuti ogroženega, je samo vprašanje, koliko ljudi obrne hrbet, preden začne trositi negativnosti. S tem se ne obremenjujem, saj je to bolj izraz njegove patologije kot pa moje zaslužnosti ali nezaslužnosti."

In kakšni odnosi so med njim in sotekmovalci zavladali, ko so kamere ugasnile? Gašper: "Jaz in Primorke smo se povsem normalno razumeli, vsi smo si oddahnili. Za vse ostale pa niti ne vem, ker sem tistih nekaj dni preživel v lastni glavi, potem pa je zelo hitro postalo zelo ostro in nisem niti gledal na to, kako ostali vihajo nos ali karkoli drugega, ker je bilo jasno že nekako štiri epizode nazaj, da v resnici nimam toliko skupnega jezika s sotekmovalci kot skupino."

Tudi drugi tekmovalci niso povsem mirno sprejeli odločitve sodnikov, saj je bil na testu najslabši in bi se moral posloviti. Gašper odstira svoj pogled na dogajanje: "Najslabši ali pa sem najmanj razmišljal naprej, ko sem pisal na en papirček med zelo dolgoročnim postopkom za prijavo. Na tej točki bi bil lahko na mojem mestu tudi Gordon Ramsay, ker se s tistimi petimi stvarmi, ki sem jih napisal, v resnici ni dalo narediti nič pametnega, še posebej pa ne, če te zgrabi panika. Plus, jaz sem si pametno pustil najmanj časa, tako da sem si postlal posteljo in si spodaj nastavil past, še preden sem stopil v MasterChef kuhinjo. Jaz ne bi imel nič proti, če bi takrat izpadel. Iskreno, naslednje tri dni sem bil v popolnem šoku. Spraševal sem se, zakaj sem še vedno v tekmovanju. Vsekakor sem se ubadal z občutkom krivde, ker sem ostal."

Gašper je tudi razkril, da je nazadnje takšen šok kot na snemanju 12. oddaje MasterChefa doživel, ko je bil priča umoru. Zaupal nam je pretresljivo zgodbo: "To je bilo leta 2017. V lokalu je bilo 9 ali 10 drugih gostov. Prišel sem tja, rekel sem si, da se sedel notri, da se ne prehladim, ker sem bil po vzponu ves prepoten. Sedel sem in še preden sem dobil kavo, se je zgodilo. Bil sem dva metra in pol stran, ko je ta moški izvlekel pištolo in spraznil šaržer v šefico lokala. Ne vem, ali je bil tretji ali četrti strel, ko sem natakarico, ki je bila tudi v lokalu, zgrabil pod pas, in sva stekla v kuhinjo. Potem sem klical policijo." Napadalec na srečo ni nadaljeval s strelskim pohodom, žal pa njegovi žrtvi ni bilo pomoči in je kljub hitri pomoči reševalcev podlegla poškodbam.

Dogodek je pustil posledice na tekmovalcu MasterChefa. Gašper: "To je bil hud šok, dva meseca nisem normalno spal. Je bilo kar hudo. Zgodilo se je brez razloga, ihtavo izražanje totalnega nasilja. Težko je to preboleti. Postaja mi slabo, ko samo opisujem, kaj se je dogajalo. Ne razumem, kako lahko nekdo stori nekaj takega." Minila so že tri leta od dogodka, ki mu je bil priča in ki ga ne bo nikoli pozabil. Gašper: "Je pa že en velik plus, da vsakič, ko zaprem oči, ne slišim krikov."