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MasterChef Slovenija

Gregor je pripravil jed, ki je sodniki ne bi mogli nehati jesti

Velenje, 21. 10. 2026 21.43 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci so na individualnem izzivu imeli možnost tvegati ali ostati zvesti svojim idejam. Slednje se je najbolj obrestovalo Gregorju Spudiču, ki je iz omejenih sestavin pričaral jed, ki je sodniki ne bi mogli nehati jesti.

Znanje in pogum

Pet tekmovalcev je na novem izzivu pričakalo deset skrivnostnih škatel. Mojmir Šiftar: "Nocoj ne bomo merili samo vašega znanja, merili bomo tudi vaš pogum." Tekmovalci so najprej odkrili prvo, v njej so se skrivali dimljena svinjska rebra, svež čili, rdeča čebula, koruzni storž, temno pivo in javorjev sirup. To so bile sestavine, s katerimi so ob zaprti trgovini začeli kuhati vsi, ni pa jim bilo treba uporabiti vseh. Drugo skrivnostno škatlo so lahko odprli, če niso verjeli v svojo prvotno idejo, a v tem primeru so morali začeti od začetka.

Tjaša je bila edina, ki je tvegala.
Tjaša je bila edina, ki je tvegala.
FOTO: POP TV

Sodniki so po obhodu razkrili, da v dve ideji od petih ne verjamejo. Pri prvotni ideji so vztrajali vsi tekmovalci, razen Tjaše Kušter. Slednja je lahko odkrila drugo škatlo, v kateri je zagledala prazno košarico. To je pomenilo, da so vrata trgovine zanjo na stežaj odprta. Sodniki so si od nje želeli slano jed, a se je odločila za lava tortico. Mojmir: "Mi smo ti odprli celo trgovino in s tem so se naša pričakovanja do tebe zelo dvignila." Od nje je pričakoval popolno sladico.

Tjaši spodleti, Gregor in Tanja deležna pohval

Tjaša je bila prepričana, da bo svojo lava tortico dobila iz pekača, a je Mojmir v to močno dvomil. Na koncu so se uresničile njegove napovedi, saj bi morale tortice pred tem počivati, čas pa se je iztekel. Tekmovalka se je odločila, da bo krožnik vseeno prinesla pred sodnike, a ti sladice niso poskusili.

Anna Masieievska je pripravila barvito pito, ki je bila korektna, a je Luka Jezeršek pričakoval, da se bo tekmovalka odmaknila od pit in maslenih omak ter začela iskati kje drugje v svoji knjižici receptur. Luka: "S takimi jedmi, če sem zelo iskren, se vstopa v MasterChef kuhinjo." Mojmir je dodal, da je pita zelo okusna, ga je pa zmedla kombinacija z omako. Karimu Merdjadiju bi se zdelo bolje, da bi izbrala drugo skrivnostno škatlo.

Ian Polak Rožac je prav tako pripravil pito, a je pred sodnike ni prinesel s ponosom. Luka je komentiral, da je jed neokusna, Karim pa je dodal: "Ne samo, da neokusno je videti, neokusna tudi je." Mojmir je obžaloval, da se ni odločil za drugo skrivnostno škatlo: "Da bi videli tvojo domišljijo, tvojo kreativnost, ki bi jo lahko črpal iz cele trgovine. Škoda." Karim: "Več sreče prihodnjič."

Gregor Spudič je z užitkom prinesel svojo jed pred sodnike, ki so bili že vse od začetka navdušeni nad njegovo idejo. Creme brûlée s slanino, koruzni sladoled in drobljenec slanine jim je šel v slast. Karim: "Bravo. Moram reči, da sem v tem trenutku spoznal drugačnega Gregorja." Pohvalil je celotno jed in tekmovalcu čestital za pogum. Mojmir je jed opisal kot zelo premišljeno in tehnično dovršeno.

Tanja Rajar je zelo lepo servirala čebulno juho s kremo iz koruze, ki je bila tudi okusna. Luka se je bal, da ga bo kremna juha razočarala, a je tekmovalka s premišljenimi potezami dosegla prav nasprotno. Pohvalil jo je, ker je dobro izkoristila tako malo sestavin. Karim je dodal: "Vse pohvale za tole jed. Res je dobro."

Gregor postane zmagovalec izziva

Mojmir je po okušanju povedal: "Ostali ste zvesti svojim idejam, čeprav bi med kuhanjem lahko popolnoma spremenili pot. Ta odločitev se je najbolj obrestovala Gregorju in Tanji." Luka: "Jed, ki je mi trije ne bi mogli nehati jesti, pa si pripravil – Gregor!" Tekmovalec je bil presrečen: "Prišel sem na vrh Triglava. Ni lepšega razgleda v MasterChef kuhinji."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 gregor spudič

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