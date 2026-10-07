Gregorjev preboj med najboljših deset, mama bi bila ponosna nanj

Več sestavin ali več dragocenih minut?

Pet tekmovalcev je v MasterChef kuhinji pričakala velika skrivnostna škatla, v kateri se je skrivalo šest manjših. V vsaki je bilo več sestavin in je tako ponujala več možnosti za kuhanje, sodniki so vsakih pet minut razkrili novo. Slednje je pomenilo tudi manj časa za kuhanje, kajti razkrivanje je potekalo, medtem ko je MasterChef ura že odštevala prvotnih 60 minut. Sestavine iz skrivnostnih škatel so bile edine, ki so jih imeli na voljo, to je pomenilo tudi kuhanje brez osnovnega asortimana.

Sodniki ob popolni skrivnostni škatli FOTO: POP TV

Za prvo skrivnostno škatlo se ni odločil nihče, po razkritju druge je hotela s kuhanjem začeti Tanja Rajar, a se je odločila, da bo počakala še dve minuti, ki sta ostali do razkritja vsebine tretje škatle. Takrat so se kuhanja lotili vsi tekmovalci, kar pomeni, da so imeli za kuhanje na voljo 45 minut. Medtem so sodniki razkrili še vsebino preostalih škatel, a so se kuharji osredotočali na izvedbo svoje ideje. Kaj drugega jim namreč niti ni preostalo. Gregor Spudič se je odločil, da se bo tokrat brzdal glede števila sestavin, a je moral kljub temu uravnotežiti okuse. Tanja je tvegala, ko se je prvič lotila jedi z artičoko. Tadej Oblak se je odločil za rolado iz polente, a je Mojmirja Šiftarja skrbelo, da ne bo imel dovolj časa. Gulnaz Ulibaeva se je odločila predstaviti novo baškirsko jed, Anna Masieievska je želela pripraviti restavracijsko sladico. Sodniki so ocenili, da vse ideje obetajo.

Tekmovalci pred sodnike, Gregor navduši

Gulnaz je pričakovala, da bo njena jed za sodnike preveč preprosta. Pripravila je qistibi oziroma pečen ploščat kruh s polento in omako iz paradižnikov in kaper. Luku Jezeršku se je krožnik zdel zelo preprost, pohvalil pa je zelo dobro testo in zelo okusno omako. Ideja se mu je zdela dobra, izvedba pa bi lahko bila na višjem nivoju. Tudi Karim Merdjadi bi si želel tehnične nadgradnje. Mojmir je še dodal, da bi tekmovalka lahko počakala na dodatne sestavine, s katerimi bi jedi dala več okusa in karakterja. Tadejev tamales po mediteransko z rikoto, rukolo, baziliko, inčuni ter masleno omako s kaprami, mandarino in paradižnikom z videzom ni prepričal. Mojmir je vsem tekmovalcem svetoval, naj si za takšne krožnike vzamejo vsaj 10 minut za serviranje. Sodnik je pohvalili okuse jedi, medtem ko Luka in Karim nista bila zadovoljna. Tanja je pripravila popečeno polento in nadevano artičoko z zeliščnim oljem bazilike in peno mandarine. Luka je pograjal izbiro črnega krožnika. Pohvalil je tekmovalkin pogum, da se je lotila artičok, žal pa je zavrgla srčke. Mojmir je pohvalil polento in artičoke, a je bila omaka preslana.

Gregorjeva zmagovalna jed FOTO: POP TV

Gregorju je razbijalo srce, ko se je podal pred sodnike. Priznal je, da je bilo kuhanje zanj nekaj posebnega. Želel je dokazati, da lahko kuha z dosti manj sestavinami. Pripravil je agnolotte del plin, polnjene z inčuni in kaprami ter holandsko omako z baziliko, vinom in paradižnikom. Karim je jed opisal kot izredno okusno, lepo in bogato. Nobena od sicer močnih sestavin ni podrla lepega ravnotežja. Mojmir: "Karkoli si danes pustil za tistimi vrati, naj kar tam ostane." Anna je pripravila razstavljeno sirovo torto s kandirano mandarinino lupino, kremo mandarine in bazilike ter drobljenec. Luka ni bil navdušen nad postavitvijo, Karima je skrbelo zaradi preveč kremnih tekstur na krožniku. Komponente so bile izredno okusne, a je bila težava v razmerjih. Sodniki so ji svetovali, naj pri pripravi razstavljenih sladic spreminja tudi teksture in si da duška, a da mora že na začetku razmišljati o serviranju.

Gregor zmago slavil z mamo v srcu

Mojmir je po koncu pokušanja povedal: "Današnji izziv je razkril, kdo se zna pravočasno odločiti in potem stati za svojo odločitvijo." Luka: "Tekmovalec, ki nocoj odhaja na balkon, ni pripravil le najboljše jedi." Karim: "Za top 10 je končno ugotovil, kdaj je dovolj - Gregor!" Tekmovalcu se je odvalil kamen od srca in je bil ponosen nase. Spomil se je na svojo mamo, ki ni zamudila niti ene sezone MasterChefa Slovenija. Gregor: "In vem, da bi bila tako ponosna name, kot vsaka mama, ko narediš nekaj dobrega v življenju."