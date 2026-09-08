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MasterChef Slovenija

Gulnaz je poskrbela za presenečenje večera in Luku zaprla usta

Velenje, 08. 09. 2026 21.30 pred 32 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Sodniki so bili osupli, ko so zarezali v čokoladno torto Gulnaz Ulibaeve in jo poskusili. Luku Jezeršku je tekmovalka zaprla usta, Mojmir Šiftar je postal čustven, mojster Karim Merdjadi ji je čestital. Odlično se je odrezala tudi Ajda Osta, katere torta bo po Mojmirjevih napovedih postala nova uspešnica.

Sadna ali čokoladna?

Po prvem izzivu skupin je pred sodnike stopilo 12 tekmovalcev. Tokrat so se borili sami zase in prvič doslej so na individualnem izzivu pripravljali torto. Karim Merdjadi: "Sadna ali čokoladna? To vprašanje nas na vseh praznovanjih deli na dva pola. Na kateri strani ste vi?" Jure Brumen, Valentina Pukšič, Tilen Zonta, Daniela Perdih, Gregor Spudič in Ian Polak Rožac so izbrali čokoladno. Tadej Oblak, Anna Masieievska, Ajda Osta, Gulnaz Uliabeva, Klemen Rutar in Tanja Rajar so se odločili za sadno. Nakar so izvedeli, da bodo pripravljali torto, ki se ji ponavadi izognejo oziroma je tokrat niso izbrali.

Karim: "Vaša naloga bo, da pripravite tako okusno in dobro torto, da jo imajo na koncu radi tudi tisti, ki je drugače ne marajo." Čokoladna ni smela biti nasitna, pretežka, suha ali presladka, morala je biti bogatega čokoladnega okusa. Karim: "Sadna torta pa naj bo nabita s sadnim okusom. Lahka in osvežilna." Čokoladna ni smela vsebovati sadja, sadna pa ne čokolade. Tekmovalci so morali v dveh urah torto sestaviti, v 45 minutah pa dekorirati. Trgovina je bila ves čas odprta. Sodniki so še napovedali, da bodo poskusili najbolj obetavne torte, na balkonu pa sta bili kar dve prosti mesti.

Težek izziv

Jure je moral spremeniti prvotno idejo, saj baskovska sirova torta ne sodi med prave torte. V skrbeh je bila tudi izkušena Tanja, ki je med drugimi spekla petnadstropno poročno torto. V svojo čokoladno torto namreč tokrat ni smela vključiti sadja. Gulnaz je povedala: "Danes ni moj dan." Voljo je izgubila, ko je izvedela, da bo morala pripraviti čokoladno torto. Karimu je bila njena ideja všeč, a se je bal, da torta ne bo intenzivno čokoladna.

Klemen je imel težave pri pripravi biskvita in se je zanašal na pomoč balkona. Sladice namreč prepušča ženi, torto pa je pripravil le enkrat v življenju. Ko mu je spodletelo pri pripravi biskvita, je začel obupovati. Težave z biskvitom je imela tudi Daniela. Ajda je presenetila z idejo o 'zrolani' torti, Valentina pa z energično pripravo. Klemnu je na koncu le uspelo sestaviti svojo torto. Dve uri sta minili, torte so romale na hladno, nato je napočil prvi trenutek resnice.

Ajdina torta nov hit

Sodniki so na pokušanje poklicali samo polovico tekmovalcev. Prvi je bil Ian. Njegova jagodna torta s pistacijo je bila zelo dobra, a je bil okus po pistacijah premočan. Le Mojmir je torto pohvalil kot svežo in lahko, bila je po njegovem okusu.

Ajdina čokoladna torta s karamelo je sodnike prepričala s svojo nenavadnostjo, pa tudi z okusi. Karim: "Dosegla si 'uau efekt', tako vizualno, tehnično in po okusih." Luka: "Gate trga. To je tako dobro, da je lahko vsem žal, ker je niste poskusili." Mojmir je zaključil, da bo njena torta nova uspešnica.

Tilnova jagodna torta je bila, kot je povedal Karim, presenetljivo prijetnega okusa, aromatična in z lepim okusom po jagodah. Mojmir je opozoril na razmerje nadeva in biskvita, ki ga je bilo preveč. Annina kokosovo-čokoladna torta sodnikov ni prepričala, biskvit je bil suh, poleg tega je kokos prevladal nad čokolado. Tanjina črna ekstravaganca je bila čokoladna bomba, a je Karim pogrešal več sočnosti. Mojmir je posebej pohvalil biskvit. Luka je bil navdušen, a je tudi sam poudaril, da gre za čokoladno bombico.

Gulnaz poskrbi za presenečenje večera

Kot zadnjo so sodniki poskusili Gulnazino torto. Njen čokoladni medovik oziroma medena torta je presenetil že ob prerezu. Bila je mehka kot toplo maslo, sestavljena je bila iz 12 plasti biskvitov, ob čemer so se Mojmirju orosile oči: "Človek kar čustven postane." Karim: "Za tale videz kapo dol." Torta ga je presenetila tudi s čokoladnim okusom, sočnostjo in mehkobo. Karim: "Ti si tiha voda." Luka je priznal, da mu je zaprla usta. Mojmir je pohvalil lepo sestavo torte in napovedal, da jo bo v celoti pojedel kar sam.

Balkon za Gulnaz in Ajdo

Karim je pred razglasitvijo pohvalil tekmovalce: "Vidim, da imamo letos kar nekaj dobrih slaščičarjev." Prva se je na balkon povzpela Gulnaz, ki je bila zelo ponosna nase. Drugo mesto je pripadalo Ajdi, ki je dobila potrditev, da obvlada okuse, da gre v pravo smer in ima dobre ideje.

Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

masterchef slovenija 2026 gulnaz ulibaeva ajda osta

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Hud Robin
08. 09. 2026 21.46
Ne gledam, ker ne morem preskočit reklam.
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