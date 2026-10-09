Gulnaz Ulibaeva: MasterChef ji je zaprl ena vrata, odprl pa kar nekaj novih

Pred zadnjim kuhanjem v MasterChefu si povedala, da ti je bilo vedno vseeno, ali boš ostala v tekmovanju ali ne, tokrat si si želela uvrstitve med najboljših 10. Ali bi ti tudi tokrat moralo biti vseeno, ali boš ostala ali ne?

Potem ko sem nekajkrat ostala, sem si rekla: 'Čakaj malo ... zakaj pa ne bi poskusila priti med najboljših 10?' Tako sem si prvič postavila konkreten cilj in moram priznati, da me je kar podžgal in dodatno motiviral. Imela pa sem še en cilj – želela sem pripraviti baškirske vak beleše in na ta način v MasterChefu pokazati tudi del svoje kulinarične dediščine. To sem celo povedala v eni od oddaj. No, do tega žal nisem prišla. (smeh) Tako da ne, tokrat mi ni bilo več čisto vseeno, ali bom ostala ali ne. Ko si enkrat postaviš cilje, si želiš, da bi jih uresničil. Ampak kljub temu sem želela predvsem uživati v izkušnji in dati od sebe največ, kar sem lahko.

Gulnaz Ulibaeva FOTO: POP TV

Za svoj zadnji krožnik si pripravila popolno ribo v soli, težava je bila le v prilogi oziroma v preveliki količini čebule. Karim Merdjadi te je med kuhanjem dvakrat vprašal, če bi lahko prilogo povzdignila oziroma obogatila. Kaj bi pravzaprav lahko storila in ali takrat enostavno nisi imela prave ideje?

Približno 20 minut pred koncem sem dobila idejo, da bi naredila korejsko korenje. Takrat sem se kar nekaj časa spraševala, ali naj zamenjam prilogo in poskusim nekaj drugega. Ampak potem sem pomislila, da imam premalo časa in da lahko v zadnjih minutah naredim še večjo napako, zato sem ostala pri krompirjevi solati. Sama kombinacija krompirja in bučnega olja mi je še vedno všeč. Moja največja napaka pa je bila količina čebule. Bilo je je preveč in je, kot so povedali sodniki, prevzela oziroma porušila druge okuse. Torej, ideje mi v tistem trenutku pravzaprav ni zmanjkalo. (smeh) Ideja za korejsko korenje je prišla, samo jaz sem se odločila, da je 20 minut pred koncem mogoče bolj pametno ne eksperimentirati. No, mogoče bi morala.

Tvoja pot v MasterChefu Slovenija se je zaključila, tik preden se je tekmovanje prevesilo v drugo polovico. Fascinantno je to, da ti v nobenem trenutku niso prišli do živega stres tekmovanja in občasni pritiski sodnikov. Od kod ta trdnost in ali te je vodil baškirski ponos?

Zato sem tudi MasterChef od začetka videla predvsem kot izkušnjo, ne kot nekaj, od česar je odvisno moje življenje. Seveda sem želela ostati in sem si želela kuhati dobro, ampak nisem imela občutka, da se bo svet sesul, če bom nekoč odšla domov. Tudi ko so bili sodniki strogi, sem to poskušala vzeti kot del tekmovanja. Če mi je kdo povedal, da nekaj ni dobro, sem raje pomislila: 'Ok, kaj se lahko iz tega naučim?' kot pa: 'Kako si drzneš?' (smeh) Tako da ja, mogoče je to kombinacija življenjskih izkušenj, značaja in malo baškirskega ponosa.

Gregor Spudič je ob tvojem odhodu povedal, da si izjemna oseba, da si bila sotekmovalcem kot mama, saj si skrbela za mirnost v ekipi. Kako bi to komentirala?

Ampak resno – zelo mi je bilo lepo to slišati. Nisem imela občutka, da skrbim za vse, sem pa vedno želela, da bi bilo med nami čim manj nepotrebnega stresa in drame. Če je bil kdo živčen ali je imel slab dan, sem ga poskušala malo pomiriti ali spraviti v dobro voljo. Mislim, da sem bila pač tista, ki je včasih rekla: 'Daj, dihaj, vse bo v redu.' (smeh) Če je Gregor v tem videl mamo skupine, potem sem očitno svoje delo opravila.

Mojmir Šiftar ti je ob slovesu položil na srce, da deli s Slovenijo baškirsko kuhinjo, ker je dobra. Koliko ti je to pomenilo?

V MasterChefu sem uspela pokazati mogoče deset, največ dvajset odstotkov tega, kar predstavlja naša kuhinja. (smeh) Tako da je bilo to zame pravzaprav šele majhno okušanje. Imam še ogromno jedi, okusov in zgodb, ki bi jih rada predstavila Sloveniji. In zelo mi je všeč, da je Mojmir to prepoznal in me spodbudil, naj baškirsko kuhinjo delim s Slovenijo. Mislim, da bom njegov nasvet vzela zelo resno.

To sedaj tudi počneš, a na družbenih omrežjih. Zasledili smo nekaj sodelovanj s tvojimi ljubimi sotekmovalci, preizkusila se boš celo v restavraciji. Kaj nam lahko še razkriješ?

Zelo me veselijo tudi sodelovanja z mojimi MasterChef prijatelji. Nekako smo iz tekmovalcev postali prijatelji in zdaj očitno skupaj nadaljujemo še po oddaji. Čaka me tudi izkušnja v restavraciji, česar se zelo veselim. In imam še nekaj idej, ki jih za zdaj hranim zase. MasterChef je zame očitno zaprl ena vrata, odprl pa kar nekaj novih. Zdaj pa bomo videli, kam bom stopila skozi katera.

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MasterChef tekmovanje se nadaljuje, v bitki za pokal ostaja najboljša deseterica kuharjev. Za koga boš navijala in ali si v kom videla zmagovalca sezone?