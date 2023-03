Gurman Marko: črva namočil v viljamovko in ga pojedel

Marko Vertačnik je odraščal na kmetiji in z ljubeznijo pripoveduje o odličnih in pristnih domačih jedeh, po katerih je dišalo iz njihove domače kuhinje. Njegova kulinarična radovednost pa ga žene k pokušanju veliko bolj eksotičnih sestavin iz celega sveta. Pravi, da bi rad poskusil vse.

Marka Vertačnika iz Lesc so v preteklosti poti vodile v Hamburg, kjer se je kot študent Tehnične univerze želel izučiti za avionskega tehnika, a mu ta poklic ni bil usojen. Marko: "Prišel sem do 3. letnika. Drugače mi je šlo kar dobro. Problem je bil, da sem moral študij financirati sam in sem zraven veliko delal. Takrat sem delal kot promotor. S tem sem veliko zaslužil in nato mi je šlo še bolje in sem si rekel, da ne potrebujem študija, ampak da lahko delam in služim bolje in še uživam zraven. Sama promocija, delo z ljudmi, prodaja ... to je bilo čisto za mene. Mi nikoli ni bilo žal, da nisem dokončal. Čeprav so bile tudi garantirane službe."

icon-expand Marko Vertačnik FOTO: POP TV

Danes je družinski človek in tiskar, pa tudi poklicni fotograf, ki se bo v MasterChefu znašel na drugi strani objektiva, pred celo Slovenijo. Marko: "Da, rad fotografiram otroke po vrtcih in šolah. To je res super občutek in užitek mi je delati z otroki. So tako iskreni in nasmejani. Kar se tiče medijske pozornosti in predstavitve pred kamerami, to mi ne pomeni veliko. Je pač del tega. Je druge vrste pozornost, ki je sicer ne poznam, ampak se mi zdi, da bo zanimiva izkušnja."

icon-expand Življenje želi živeti čim bolj polno. FOTO: osebni arhiv

Kuhanje mu že od nekdaj predstavlja veliko strast, rad preizkuša nove recepte ter eksperimentira z nenavadnimi okusi. Na smučanju v Franciji je tako brez oklevanja sprejel izziv za sodelovanje na kulinaričnem tekmovanju in tudi zmagal. Marko: "Organiziran je bil 'MasterChef', da. Na hitro en dogodek za popestritev smučarskega tedna. So rekli, da se lahko prijavi kdorkoli. In seveda sem sprejel izziv. V trgovini sem dobil lokalne dobrote. Sem pa hotel malo popestriti, zato sem vzel ananas. Takrat sem prvič naredil havajski toast z lokalnimi sestavinami: močan sir, piščančja prsa, bageta, slanina, zraven kisla smetana in veliko česna in začimb. Navdušenje je bilo nepopisno."

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Marko je odraščal na kmetiji in v svoji predstavitvi doživeto in z ljubeznijo pripoveduje o tem, kako so sestavine z njive ali hleva končale na krožnikih, v okusnih domačih jedeh. Marko: "Da, enostavne jedi s kmetije. Direktno z njive, obdelati v kuhinji in na krožnik. Tako sem odraščal. Vsak letni čas je imel svojo zgodbo. Tudi koline. Ko nekaj vzgajaš pol leta ali eno leto in potem veš, kakšna je kvaliteta mesa. S tem se da vrhunsko kuhati. Hrana sama je odlična, čista, pristna, raznolika." Njegova zdrava kulinarična radovednost pa ga žene k pokušanju veliko bolj eksotičnih sestavin. Marko: "Vse bi poskusil. Moja žena ve, da me najlažje spravi kam na dopust ali nekam na izlet, tako da mi zraven pove, da je tam kaka specialiteta ali neke dobrote, ki jih še nisem poskusil. Najraje imam kake tržnice. Mislim, da spoznavam deželo in kulturo preko hrane. Se poglobim, iz kje imajo tako hrano. Zakaj imajo tako hrano. Kako jo obdelajo. Najraje gledam potopise, kjer potujejo po svetu, ne samo turistične destinacije, in poskušajo lokalno hrano, tako nekje v manjši vasi, kjer so domorodci in kuhajo specialitete iz davnih rodov. Pač radoveden sem glede hrane. Ko sem se enkrat sprehajal po trgovini in sem čisto slučajno zagledal zamrzovalnik z eksotičnim mesom, pitonom, zebro, nojem, krokodilom, kengurujem, sem bil tako presrečen, da sem vse sorte kupil in doma 'sprobaval' na 1001 način. Je pa žena tudi vesela, ker ve, da kjerkoli smo po svetu in karkoli jemo, če slučajno ona ne mara, bom jaz vedno pojedel. In tako si sedaj tudi sama upa spoznavati različne okuse. Navajam pa tudi otroka, da vedno vsaj poskusita. Moja hčerka Mia, z njo imava ritual, da vedno, ko jemo ribe, pojeva vsak eno ribje oko. Ker ona je tudi malo po meni in rada poskuša."

icon-expand Marko Vertačnik z družinico. FOTO: osebni arhiv