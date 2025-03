Hrvatico Martino srce že leta vleče v Slovenijo, sedaj prihaja v MasterChefa

OGLAS

Martina Trgovec v MasterChef Slovenija prihaja s Hrvaške, iz naselja Bedekovčina v Krapinsko-zagorski županiji. Veseli se, da bo del kulinaričnega izziva, ki se bo odvil prav v njej tako zelo ljubi državi. Martina: "Vedno sem oboževala kulinarične izzive in želela sem se preizkusiti v tekmovanju, ki me bo izzvalo tako tehnično kot kreativno. MasterChef Slovenija mi je dal priložnost, da pokažem svoje znanje, odkrijem nove kuharske tehnike in se učim od najboljših. Poleg tega imam močno povezavo s Slovenijo (smeh), zato mi je bilo povsem naravno, da se prijavim. Slovenski MasterChef sem redno spremljala in vsaka sezona me je navduševala – tako s kakovostjo tekmovalcev kot z izkušnjami sodnikov in izjemnimi jedmi. Ob gledanju oddaj sem vedno začutila prav poseben, pozitiven utrip in sanjala o tem, da bi se nekoč tudi sama preizkusila v tej kuhinji. Ko se je ponudila priložnost, nisem niti za trenutek oklevala – vedela sem, da želim biti del tega edinstvenega kulinaričnega izziva."

Martina Trgovec FOTO: Domen Jugovar icon-expand

Kuha že od majhnih nog. Ko je bila mama v službi, je bila sama v kuhinji, kjer je neizmerno uživala. Martina: "Spomini so čudoviti! V kuhinji sem se počutila svobodno, vse sem želela poizkusiti in eksperimentirati. Moje prve jedi so bile precej enostavne – testenine, rižote, palačinke – a sem se vsakič trudila, da bi bile še boljše. Spomnim se, kako sem čakala, da se mama vrne iz službe, da ji pokažem, kaj sem skuhala, in me je vedno pohvalila, četudi mi ni vedno uspelo." Kljub veliki strasti do kuhanja se Martina ni odločila za ta poklic, je namreč diplomirana ekonomistka. Martina: "Čeprav sem od nekdaj rada kuhala, sem precej pozno spoznala, da je to v resnici moja prava strast. Verjetno je prav to razlog, da se nisem že od začetka podala na kulinarično pot." Danes v kuhinji preživi sedem dni na teden, pravi. Martina: "Res je! Kuham vsak dan, ne glede na to, kako zasedena sem. Včasih je to le hitra večerja, drugič pa celodnevno eksperimentiranje z novimi recepti. Kuhinja je moj prostor za sprostitev, raziskovanje in ustvarjanje." Opiše se kot veselo in pozitivno osebo, ki se rada druži in potuje. Obiskala je več držav po vsem svetu in nanizala nepozabne spomine. Martina: "Bila sem dvakrat na Kubi, potovala po Šrilanki, svoj rojstni dan praznovala v Indiji, obiskala Italijo, Madžarsko ... Veliko nepozabnih trenutkov sem doživela, toliko, da jih ne bi mogla strniti na en list papirja (smeh). Spoznala sem čudovite ljudi, preizkusila vrhunsko hrano ... prvič sam jedla jastoga, držala kačo na vratu. Če bi morala izpostaviti en dogodek, bi bil to moj prvi obisk Kube. Takrat so izgubili moj kovček, zato sem tri tedne nosila oblačila svojega fanta in bila brez ličil. Namesto da bi se obremenjevala, sem se odločila, da si ne bom pokvarila potovanja, in na koncu je bilo res nepozabno!" Tako je nabirala izkušnje in znanje, ki ji bodo prišli prav tudi v MasterChef tekmovanju. Martina: "Definitivno! Potovanja so mi odprla obzorja in mi dala širši pogled na kulinariko. Naučila sem se, kako različne kulture obravnavajo enake sestavine na popolnoma drugačne načine, in to bom skušala uporabiti tudi pri izzivih v MasterChefu."

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke







Martina Trgovec icon-picture-layer-2 1 / 5

Izzivov bo v tekmovanju veliko in do težav bi lahko prišlo, če bo eden izmed njih vključeval čiščenje in filiranje ribe. Martina: "Ribe so mi kulinarično zelo zanimive, a priznam, da mi filiranje še vedno predstavlja izziv. Moj največji problem je, da hočem biti pri tem preveč natančna, kar mi vzame ogromno časa. Ampak tukaj sem, da se učim, in verjamem, da bom do konca tekmovanja v tem veliko boljša! Čiščenje ribe je res nekaj, česar ne maram, predvsem zaradi tega, ker se luske pogosto razpršijo povsod (smeh)." Veseli pa se, da bo v trojici sodnikov znova Luka Jezeršek, ki ji je najbolj simpatičen, predvsem pa ga vidi kot odličnega chefa in mentorja. Martina: "Seveda, Luka Jezeršek je izjemen chef, ki ga spremljam že dolgo in ga spoštujem zaradi njegove strokovnosti, jasnega mentorstva in kulinaričnega znanja. Njegov profesionalni pristop me navdušuje, saj zna kot sodnik vedno podati konstruktivne nasvete, ki pomagajo pri napredku. Vem, da je poročen, in prav ta njegova predanost – tako kuhinji kot družini – samo potrjuje, da je človek z vrednotami, kar še dodatno utrjuje moje spoštovanje do njega kot chefa in mentorja." Če bi zmagala v MasterChefu, bi se preselila v Slovenijo, poiskala zaposlitev v eni izmed restavracij in se vpisala na dodatne tečaje kuhanja. In zakaj ravno Slovenija? Martina: "Vedno pravim, da imam Hrvaško zelo rada, saj je to moja domovina, vendar me srce že od leta 2010 vleče v Slovenijo. Takrat sem bila v Ljubljani in sem si obljubila, da bom nekoč tukaj živela. Slovenija je zame res prekrasna dežela s čudovito naravo in fantastično kulinariko, kjer sem spoznala mnoge čudovite ljudi, in to je tisto, kar me tako privlači."

Če bo zmagala, se bo preselila v Slovenijo. FOTO: osebni arhiv tekmovalke icon-expand