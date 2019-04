Hvaležna je, da nismo v srednjem veku, ker bi gotovo že gorela na grmadi

Mateja Ulaga je zelo ponosna, da se je v zgodovino MasterChefa Slovenija zapisala kot prva tekmovalka, ki je kuhala proti pravilom. In kako komentira Binetove ostre kritike svoje predzadnje jedi, ki jo je skuhala v šovu, ter očitke, da vegani nimajo kaj iskati v takšnem tekmovanju?

Nekaterim gledalcem MasterChefa Slovenija se zdi nepremišljeno, da se veganka sploh prijavi v takšen šov, saj se od tekmovalcev pričakuje, da bodo kuhali z mesom. Kaj bi jim odgovorila? Nekatere stvari so očem nevidne in vsak ima ima pravico do svojega mnenja. Ko pa sem brala komentarje na Facebooku, pa sem samo hvaležna, da nismo v srednjem veku, ker bi gotovo že gorela na grmadi (smeh).

V šovu si želela dokazati, da je veganska hrana lahko zelo okusna. Tik pred koncem svoje poti pa si bila deležna zelo ostrih Binetovih kritik, češ da s svojim krožnikom blatiš vegane in da se ljudje ne odločajo za veganski način prehranjevanja, ker mislijo, da bodo morali jesti takšne jedi. Takrat te je to tako zelo zabolelo in prizadelo, da si jokala. Kako pa danes gledaš na ta dogodek? Seveda sem si zelo želela pokazati čim več ljudem, da je veganska hrana gurmanska. Težko mi je, ker je izpadlo ravno obratno! Vendar, če pomislimo, da kuham že 18 let in da se s tem preživljam, nekako ta slika, ki jo je Bine želel predstaviti o meni, ni logična, mar ne? Tudi Binetov tako brutalen verbalni napad name menim, da ni bil potreben, še zlasti, če se spomnimo torte en dan poprej, ki je morda bila hujši vizualni neuspeh, pa so se sodniki samo prijetno smehljali, brez kakršnekoli kritike. Zanimivo (smeh).

In naj še dodam, da moja veganska kuha v realnem svetu ponavadi kvečjemu privablja ljudi k veganstvu in ne obratno.

Po teh strašnih kritikah si morala zbrati veliko moči, da si kuhala naprej, in tvoj trud se je izplačal. Zgodba se je obrnila, skuhala si fantastično vegansko jed, ki jo je Bine zelo pohvalil. Koliko ti je to pomenilo takrat in koliko ti te besede pomenijo danes? Ko padeš najnižje, se lahko samo še dvigneš. To valovanje je zakon narave. Mi pa smo del narave in povezani z njo. Sem samo hvaležna, da so mi sodniki dali možnost, da skuham svojo jed do konca. V zgodovino MasterChefa Slovenija si se obenem zapisala kot prva tekmovalka, ki ni upoštevala pravil izločitvenega testa. Si kaj ponosna na to svoje uporniško potezo ali ti je malce žal, saj bi v nasprotnem primeru morda nadaljevala tekmovanje? Da sem kuhala kot prva tekmovalka proti pravilom, sem v bistvu zelo ponosna! Skrajni čas, da sem zaorala ledino! Kajti malo pa je le treba prevetriti te zakrnele stereotipe, saj ne živimo v srednjem veku (smeh). Vsi drugačni, vsi enakopravni, ta slogan bi moral postati nekaj vsakdanjega, ne pa da se še vedno ukvarjamo s tem, kaj kdo je in kaj bi moral jesti, ter se celo zahteva kulinarična uravnilovka in pa kulinarični kastni sistem (smeh). Nisem več želela ostati na tekmovanju.

Kako so tvoje sodelovanje v šovu dojemali tvoji najbližji in kako so komentirali tvojo izločitev? Moji najbljižji in vsi moji Facebook prijatelji so mi bili 100-odstotno v podporo od začetka do konca. Smo pač samo ljudje in delamo napake in to moji ljudje razumejo, tako da sem res ena velika srečnica, obkrožena s srčnimi ljudmi. Ali je bil kdo malce jezen na Bineta? Seveda je Bine sprožil bumerang reakcijo. Tudi to je zakon narave (smeh). Prepričana si bila, da te bo MasterChef Slovenija obrusil v prav posebno sijoč briljant. Se je tvoja napoved uresničila? Doživetje, kot je MasterChef, je zelo ekstravagantno. Nisem še popolnoma strnila vseh sporočil, ki so mi bila namenjena pri tej izkušnji. Zdi pa se mi, da sem trenutno bolj v fazi jekla ... diamantna faza pa še pride, brez dvoma (smeh).

Kdo od tekmovalcev pa je po tvojem mnenju briljant, ki bo na koncu najbolj sijal v kuhinji MasterChef Slovenija? MasterChef je skupek 16 briljantov, vse je stvar zavedanja.