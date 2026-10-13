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MasterChef Slovenija

Ian in Dominik sta poskrbela za vrhunec večera, sodniki bi še in še

Velenje, 13. 10. 2026 21.29 pred 5 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Ian Polak Rožac in Dominik Gajšek sta dobro izpeljala MasterChef dražbo, na kateri sta kupila sestavine za prvi izziv v parih. Po lepem in kreativnem sodelovanju sta pred sodnike postavila jed, ki bi jo ti jedli še in še. Kljub veliki konkurenci in odličnim slovenskim jedem sta na koncu slavila zmago.

Pet popolnih parov

Deseterica najboljših se je pomerila na prvem izzivu v parih, ki so jih določili sodniki. Združili so Tadeja Oblaka, ki mu je videz krožnika skoraj enako pomemben kot okus, in Ajdo Osta, ki je prava kulinarična zakladnica in vedno preseneti z idejo. Tjaša Kušter je večino izzivov spremljala z balkona, zato so ji sodniki določili nekoga, ki je njeno popolno nasprotje. To je bil Gregor Spudič, ki je kuhal na skorajda vseh izzivih. V tretji par so združili Tilna Zonto, ki blesti na slanem področju in s tujimi okusi, ter Tanjo Rajar, ki blesti v sladkih in domačih jedeh. Anni Masieievski, ki je priznala, da ji včasih zmanjka malo odločnosti, so dodelili Jureta Brumna, ki zna hitro in jasno sprejeti vse odločitve. V zadnjem paru sta tako pristala Ian Polak Rožac in Dominik Gajšek, ki še nista kuhala skupaj. Luka Jezeršek: "Ian, ti prisegaš na kulinarične trende, Dominik, ti pa na klasiko. Danes bosta morala najti skupen jezik."

Pari
Pari
FOTO: POP TV

Slovenski okusi na MasterChef dražbi

Vsak par je moral pripraviti eno jed, v kateri so morali zablesteti slovenski okusi. Na voljo so imeli kar 100 minut časa. Poleg osnovnih sestavin so sodniki izbrali dodatne sestavine, s katerimi so lahko svoje jedi povzdignili. Toda slednje so morali kupiti z dragocenimi minutami za kuhanje. Luka Jezeršek: "Dobrodošli na MasterChef dražbi." Izklicna cena vseh sestavin je bila 10 minut, nato so lahko licitirali po dve minuti. Ponudili so jih lahko tudi več. Ian je začinil igro in poskrbel za kar nekaj minutnih pribitkov, največ minut, kar 62, pa sta za skuto, hruške in ajdo zapravila Gregor in Tjaša. Sodniki so nato razkrili, da dražba še ni končana. Mojmir Šiftar: "Najboljše smo prihranili za konec." Tilen in Tanja sta s samo 12 minutami lahko v trgovini napolnila košarico.

Tjaša in Gregor sta morala pohiteti, saj sta za kuhanje imela na voljo pičlih 38 minut. A je tekmovalka v povsem napačnem času imela težave z vlečenim testom, ki ga je na koncu reševal Gregor. Mojmir je povedal, da se veseli prav vseh krožnikov: "Vsi dobro kuhajo, diši po Sloveniji, pravi domači okusi in to je to." Ian in Dominik sta jed dokončala pred iztekom časa. Bila sta zelo zadovoljna, Tilen in Tanja prav tako. Tjaši in Gregorju na koncu vendarle ni uspelo skuhati štrukljev, zaradi česar nista imela možnosti za zmago na izzivu.

Pari se dobro odrežejo, izstopa jed Iana in Dominika

Jed Tadeja in Ajde je navdušila z rahlimi njoki, uravnoteženo bešamel omako in drobljencem iz pečenic. Mojmir: "In to je slovenska kuhinja. Jedi, ki te pogrejejo. Ki ti dajo občutek topline, varnosti." Luka je pohvalil kreativnost in inovativnost krožnika, Karim Merdjadi se je samo zadovoljno smejal. Vprašanje je bilo le, ali je jed dovolj tehnično zahtevna.

Ian in Dominik sta pripravila potrebušino s pirejem gomoljne zelene, v katerega sta skrila okisan rumenjak, in figovo medeno omako. Luka je bil vesel in ponosen, da sta dostavila tako dobro jed, ki obenem ni bila enostavna. Mojmir jo je opisal kot genialno, tekmovalca sta pokazala ogromno tehničnega znanja. Pohvalil je popolno pečeno potrebušino, izjemno dodelano omako, enega boljših pirejev zelene in okisan rumenjak, ki je povezal vse skupaj. Karim: "Več glav več ve in to sta danes pokazala. Zelo lepo sta izpeljala tole dražbo. Bravo."

Genialna jed Dominika Gajška in Iana Polaka Rožaca
Genialna jed Dominika Gajška in Iana Polaka Rožaca
FOTO: POP TV

Anna in Jure sta naredila napako, ker sta na krožniku združila steak house in restavracijo, ki načeloma ne gresta skupaj. Meso je bilo popolno pečeno, pire gladek in bogat, lep dodatek so bila jabolka in pehtran, le omaka je bila veliko presladka.

Tilen in Tanja sta pripravila lep krožnik z idrijskimi žlinkrofi, gobovo omako, gobovo kremo, pljučno pečenko in v vinu kuhano hruško. Karim je jed opisal kot zelo bogato, tekmovalca sta lahko bila ponosna nanj. Luka pa je ocenil, da je meso na krožniku popolnoma odveč, saj so bile ostale komponente tako bogate. Kljub temu jima je za jed čestital, saj je bila zelo okusna. Mojmirja je zmotila debelina testa, ki bi v tem primeru moralo ležati in piti iz omake.

Sodniki bi še in še ...

Na izzivu so izstopali trije pari. Karim: "En par je na krožniku pokazal vse, kar zna. To sta Dominik in Ian." Mojmir: "Drugi par je skuhal preprosto, a brez napak." To sta bila Tadej in Ajda. Luka: "Tretji par je pokazal definicijo kuhanja v paru, govorimo o rumenem paru. Samo pri enem paru pa razmišljamo, da bi še." Zmagovalca izziva sta bila Ian in Dominik. Ian je povedal, da se je splačalo čakati celo sezono na ta trenutek. Dominik pa je dodal: "Vrhunsko." Tudi sam je pohvalil lepo sodelovanje in seveda odlično jed, ki sta jo pripravila.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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Luka Jezeršek: Dobrodošli na MasterChef dražbi

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