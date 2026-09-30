Ian med peko v solzah, na koncu je navdušil sodnike

Peka s srcem in poplava čustev

Tekmovalci so na individualnem izzivu pekli. V predalih so našli nekaj osnovnih sestavin ter pekač v obliki srca. Na spodnji strani so se skrivale fotografije, ki so iz njih privabile solze. Karin Podboršek je bila po neuspehu na skupinskem izzivu še posebej čustvena. V tolažbo ji je bilo dejstvo, da ima podporo najdražjih. Čustven je bil tudi Gregor Spudič, ko je na fotografiji zagledal svojo sestrično, ki je še edina živeča v njegovi družini. Gulnaz Ulibaeva je pričakala fotografija nje in sestre, s katero se nista videli že 11 let in pol. Zajokal je tudi Ian Polak Rožac, ki mu vse na svetu pomeni mama, ki jo je zagledal na fotografiji.

Ian med kuhanjem FOTO: POP TV

Karim Merdjadi: "Želimo, da vas pri peki navdihnejo osebe na vaših fotografijah." V 80 minutah so morali pripraviti MasterChef kolač. Tjaša Kušter in Tilen Zonta sta pekla z mislimi na svoja starša. Tekmovalka je razkrila, da tudi njena mama dela v kuhinji, Tilen pa, da najraje kuha prav za mamo in očeta, ki sta mu v življenju poleg bratov dala največ ljubezni, sedaj pa jima jo želi vračati. Anna Masieievska je inspiracijo dobila v torti, ki jo je dobila za rojstni dan. Za njenega partnerja, ki sicer ne mara sladic, je bila najboljša na svetu. Sodniki so tekmovalce med kuhanjem presenetili še enkrat, tokrat s pismi njihovih najdražjih. Zapisane besede spodbude so jih znova raznežile. Gulnaz so sodniki presenetili z video sporočilom njene sestre, niso pa pozabili tudi na tekmovalce na balkonu. Jure Brumen je dobil pismo svojega dekleta, Tanja Rajar in Ajda Osta svojih mož, Dominik Gajšek pa svoje zaročenke.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Ianov najboljši kolač izziva POP TV

Tjašin lepotec POP TV

Kolač, ki je Anni za las prinesel balkon POP TV





Težave in lepa presenečenja

Karin je pred sodniki zajokala, saj se njen kolač ni dovolj ohladil, zato se je krema začela topiti. Karim jo je poskušal potolažiti z objemom, sodniki so kolač vseeno poskusili. Karim je pohvalil okuse, edina težava je bila v videzu. Tekmovalki je položil na srce, naj ne obupa, naj globoko vdihne in gre z dvignjeno glavo naprej. Gulnazin zebra kolač je bil okusen, a je bil zelo kompakten. Karim je opozoril, da bi morale biti plasti prepletene, v njenem primeru je bil zaradi te napake presuh. Annin korenčkov kolač je bil videti lepo, bil je nežen in sočen. Težava je bila v ganašu, ki se je razlezel, a ji je Luka Jezeršek kljub temu čestital za idejo in izvedbo. Tilnov kolač s hruško in kakijem je bil zelo lep, a tudi zelo dober. Luka je bil navdušen nad uporabljenimi začimbami in dodatkom orehov. Karim je pohvalil sočnost pravilno pripravljenega kolača in odličen džem iz kakija. Mojmirja Šiftarja je zmotilo to, da je na sredini morda malo premalo pečen. Tadejev cimetov kolač z borovnicami je bil izredno sočen, za Karima preveč. Mojmir in Luka sta se strinjala, da bi moral tekmovalec obrzdati svojo kreativnost, ki jo je želel zliti v eno sladico. Luka: "Enostavno je preveč vsega." Tadej je sklepal, da je bilo v njegovi glavi preveč ljubezni: "In sem malo zataval."

Gregorjev kolač je bil preveč suh, okusi pa nedefinirani. Karim je tekmovalcu svetoval, naj najprej osvoji osnove in na njih gradi željo po raznolikosti. Mojmir: "V našem svetu, sploh v slovenski kulinariki, manjka takih ljudi, ki si drznejo. Do kam te bo ta drznost pripeljala v MasterChefu, je ena stvar, če se boš pa podal v kulinarične vode, te pa lahko tudi daleč pripelje. Samo po pameti." Ianov kolač z oreščki in brusnicami je bil zelo bogat. Mojmir je povedal, da je fenomenalen. Karim je dodal, da vabi že na pogled, presenetil pa je tudi z okusi. Karim: "Zelo, zelo pozitivno sem presenečen. Zelo dobro." Mojmir: "Veš, kaj ta kolač ponazarja? Da s pravo spodbudo in s pravo samozavestjo lahko dokažeš, kdo si in koliko ljubezni premoreš v sebi." Tjašin marmorni kolač s pistacijo je bil Karimu resnično lep. Strukturo je opisal kot šolsko, bil je tudi prijetno sladek. Tekmovalka ni eksperimentirala, a je sodnika z njim kupila. Tudi Luka je v kolaču prepoznal veliko tehničnega znanja, kolač je prisodil petzvezdničnemu hotelu. Mojmir: "Da znaš peči, si dokazala. Samo zaupaj si."

Trije zmagovalci, najboljši je bil Ian