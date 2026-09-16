Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
MasterChef Slovenija

Ian Polak Rožac v samo 7 minutah do zmagovalne sladice

Velenje, 16. 09. 2026 20.56 pred 57 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Jure Brumen je sotekmovalcem močno otežil individualni izziv. V prvem krogu ga je prekosil Tadej Oblak, uspelo mu je v drugo. V zadnjem krogu si je varnost priboril Ian Polak Rožac, ki je za pripravo sladice potreboval pičlih 7 minut.

Hitri obroki za v službo

Potem ko so se na balkon povzpeli trije člani zmagovalne rumene skupine, se je na individualnem izzivu pomerila enajsterica kuharjev. Luka Jezeršek je povedal, da tokrat ne bodo imeli veliko časa za razmišljanje. Mojmir Šiftar: "Pripravljali boste tri obroke za v službo in časa za obotavljanje ne bo." Tekmovalci so se pomerili v treh krogih kuhanja. Karim Merdjadi: "Po vsakem krogu bo rešen le najboljši." Rdeč gumb pa je čakal le na najhitrejše. Mojmir: "V vsakem krogu bo tisti, ki bo prvi zaključil s kuhanjem, udaril po gumbu in s tem bo zaustavil kuhanje tudi za vse ostale."

Jure Brumen je tekmovalcem precej otežil kuhanje.
Jure Brumen je tekmovalcem precej otežil kuhanje.
FOTO: POP TV

Jure pritisne na gumb, zmaga pa Tadej

Najprej so morali pripraviti dobro riževo skledo kot hladen ali topel polnovreden obrok. Tekmovalci so se zagnali v malce drugačno trgovino in pripravljene hladilnike, le Gulnaz Ulibaevi se ni nikamor mudilo. Karin Podboršek se je odločila za sladko riževo skledo, a je Mojmir od nje pričakoval popolnost. Jure Brumen je nato naznanil, da potrebuje samo še minuto, da dokonča svojo jed. In res je pritisnil na gumb, zato so imeli ostali tekmovalci samo še minuto časa, da svojo jed dajo v škatle. Anni Masieievski, Gregorju Spudiču in Gulnaz ni uspelo.

Tanja Rajar je pripravila riž s popečenim zrezkom tune, kumaro, avokadom in špinačo. Mojmir ji je čestital, saj je bil riž okusen, tuna popolno pripravljena. Klemen Rutar se s svojo skledo ni približal Tanji in je moral v drugi krog. Karinina skleda je bila izredno sladka, tudi riž ni bil kuhan. Skleda Dominika Gajška je navdušila kot celota, sodniki so pohvalili vse komponente in jo ocenili kot boljšo od Tanjine. Tudi Ajda Osta ni premagala Dominika, kar pa na koncu ni uspelo niti Juretu, pa čeprav je bila njegova skleda s tuno in zelenjavo okusna. Spodletelo je tudi Ianu Polaku Rožacu, nato pa je s svojo skledo presenetil Tadej Oblak. Mojmir: "To je noro dobro." Luka in Karim sta pohvalila svežino in rahlost riževe sklede. Karim je lepo okušal vse komponente, ki so se tudi povezovale v lepo celoto. Tekmovalec se je lahko povzpel na balkon.

Juretu v drugo vendarle uspe

V drugem krogu so tekmovalci pripravljali enolončnice. Jure si je znova zadal, da bo zaključil prvi, a se je tokrat nameraval bolj osredotočiti na okuse in videz. Ko je naznanil, da potrebuje samo še tri minute, da jed dokonča, je Dominik spremenil načrt. Jure je nato res pritisnil na gumb in tokrat ni uspelo Gulnaz, Gregorju, Tanji, Karin in Anni. Slednja je zajokala, izgubila je motivacijo.

Klemnova enolončnica ni bila dovolj gosta, sodniki so v njej pogrešali ogljikove hidrate. Dominikova jota je bila preveč bogata z mesom, bila je okusna, a ni bila enolončnica. Ajdina enolončnica je bila, kot se je izrazil Luka, fantastična. Mojmirja je navdušila z nežnimi vlivanci. Karim je dodal, da gre za jed, ki ti pogreje srce. A tudi Jure je pripravil dišečo mineštro, dobro je izkoristil konzervirane sestavine in navdušil sodnike. Ker tudi Ianu ni uspelo, se je lahko Jure povzpel na balkon.

Sladka in hitra zmaga za Iana

Za konec so morali tekmovalci pripraviti nekaj sladkega. Tokrat je na gumb pritisnil Ian, ki je za pripravo svoje sladice potreboval le 7 minut. Njegove ocvrte kruhove rezine so bile zelo okusne, sočne in ravno prav sladkane. Sodniki so pohvalili idejo, ki se je Luku zdela briljantna. Mojmir bi si želel samo, da bi bile rezine bolj namočene. Gregorju ni uspelo dovolj speči šmorna, je pa Ajdina lepo pečena in tanka palačinka navdušila z nadevom. Tekmovalki kljub temu ni uspelo premagati Iana, neuspešni so bili tudi Dominik, Karin, Klemen in Anna. Po Ajdi se je balkonu še najbolj približala Tanja, a je na koncu zmagala Ianova enostavna, a domiselna sladica. Tekmovalec je bil presrečen, uresničila se mu je velika želja, saj ostaja v tekmovanju in lahko nadaljuje z učenjem.

Ne zamudite nadaljevanja MasterChefa Slovenija jutri ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

masterchef slovenija 2026 ian polak rožac jure brumen tadej oblak

Nov izziv bo Anno pognal na rob obupa: To sploh ni mogoče

24ur.com Izjemni Roglič kljub zgrešeni smeri do prve zmage sezone
24ur.com Po odstopu Pogačarja na vrhu Slovenec. To ni Roglič ...
24ur.com Roglič prijetno presenečen: Iskreno, nisem pričakoval tega
24ur.com Jorgić uspešno preskočil 'vselej problematično' oviro
24ur.com Aleksander Pozvek se je preizkusil na smučarskih rolkah
24ur.com Roglič po padcu zdrsnil na šesto mesto, Girmay do tretje etapne zmage
24ur.com Vidno izmučeni Pogačar: To je bila zelo težka preizkušnja
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Maluma drugič postal očka: njegov sinček nosi čudovito ime
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
zadovoljna
Portal
Nosečo jo je varal, njeno sporočilo pa bi morala slišati vsaka ženska
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Poljubila bivšega moža srbske pevke
Poljubila bivšega moža srbske pevke
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Veste, na čem sedi ta fant?
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
dominvrt
Portal
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
okusno
Portal
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste pekli znova in znova
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956