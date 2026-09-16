Ian Polak Rožac v samo 7 minutah do zmagovalne sladice

Hitri obroki za v službo

Potem ko so se na balkon povzpeli trije člani zmagovalne rumene skupine, se je na individualnem izzivu pomerila enajsterica kuharjev. Luka Jezeršek je povedal, da tokrat ne bodo imeli veliko časa za razmišljanje. Mojmir Šiftar: "Pripravljali boste tri obroke za v službo in časa za obotavljanje ne bo." Tekmovalci so se pomerili v treh krogih kuhanja. Karim Merdjadi: "Po vsakem krogu bo rešen le najboljši." Rdeč gumb pa je čakal le na najhitrejše. Mojmir: "V vsakem krogu bo tisti, ki bo prvi zaključil s kuhanjem, udaril po gumbu in s tem bo zaustavil kuhanje tudi za vse ostale."

Jure Brumen je tekmovalcem precej otežil kuhanje. FOTO: POP TV

Jure pritisne na gumb, zmaga pa Tadej

Najprej so morali pripraviti dobro riževo skledo kot hladen ali topel polnovreden obrok. Tekmovalci so se zagnali v malce drugačno trgovino in pripravljene hladilnike, le Gulnaz Ulibaevi se ni nikamor mudilo. Karin Podboršek se je odločila za sladko riževo skledo, a je Mojmir od nje pričakoval popolnost. Jure Brumen je nato naznanil, da potrebuje samo še minuto, da dokonča svojo jed. In res je pritisnil na gumb, zato so imeli ostali tekmovalci samo še minuto časa, da svojo jed dajo v škatle. Anni Masieievski, Gregorju Spudiču in Gulnaz ni uspelo. Tanja Rajar je pripravila riž s popečenim zrezkom tune, kumaro, avokadom in špinačo. Mojmir ji je čestital, saj je bil riž okusen, tuna popolno pripravljena. Klemen Rutar se s svojo skledo ni približal Tanji in je moral v drugi krog. Karinina skleda je bila izredno sladka, tudi riž ni bil kuhan. Skleda Dominika Gajška je navdušila kot celota, sodniki so pohvalili vse komponente in jo ocenili kot boljšo od Tanjine. Tudi Ajda Osta ni premagala Dominika, kar pa na koncu ni uspelo niti Juretu, pa čeprav je bila njegova skleda s tuno in zelenjavo okusna. Spodletelo je tudi Ianu Polaku Rožacu, nato pa je s svojo skledo presenetil Tadej Oblak. Mojmir: "To je noro dobro." Luka in Karim sta pohvalila svežino in rahlost riževe sklede. Karim je lepo okušal vse komponente, ki so se tudi povezovale v lepo celoto. Tekmovalec se je lahko povzpel na balkon.

Juretu v drugo vendarle uspe

V drugem krogu so tekmovalci pripravljali enolončnice. Jure si je znova zadal, da bo zaključil prvi, a se je tokrat nameraval bolj osredotočiti na okuse in videz. Ko je naznanil, da potrebuje samo še tri minute, da jed dokonča, je Dominik spremenil načrt. Jure je nato res pritisnil na gumb in tokrat ni uspelo Gulnaz, Gregorju, Tanji, Karin in Anni. Slednja je zajokala, izgubila je motivacijo. Klemnova enolončnica ni bila dovolj gosta, sodniki so v njej pogrešali ogljikove hidrate. Dominikova jota je bila preveč bogata z mesom, bila je okusna, a ni bila enolončnica. Ajdina enolončnica je bila, kot se je izrazil Luka, fantastična. Mojmirja je navdušila z nežnimi vlivanci. Karim je dodal, da gre za jed, ki ti pogreje srce. A tudi Jure je pripravil dišečo mineštro, dobro je izkoristil konzervirane sestavine in navdušil sodnike. Ker tudi Ianu ni uspelo, se je lahko Jure povzpel na balkon.

Sladka in hitra zmaga za Iana

Za konec so morali tekmovalci pripraviti nekaj sladkega. Tokrat je na gumb pritisnil Ian, ki je za pripravo svoje sladice potreboval le 7 minut. Njegove ocvrte kruhove rezine so bile zelo okusne, sočne in ravno prav sladkane. Sodniki so pohvalili idejo, ki se je Luku zdela briljantna. Mojmir bi si želel samo, da bi bile rezine bolj namočene. Gregorju ni uspelo dovolj speči šmorna, je pa Ajdina lepo pečena in tanka palačinka navdušila z nadevom. Tekmovalki kljub temu ni uspelo premagati Iana, neuspešni so bili tudi Dominik, Karin, Klemen in Anna. Po Ajdi se je balkonu še najbolj približala Tanja, a je na koncu zmagala Ianova enostavna, a domiselna sladica. Tekmovalec je bil presrečen, uresničila se mu je velika želja, saj ostaja v tekmovanju in lahko nadaljuje z učenjem.