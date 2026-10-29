Ian Polak Rožac: Vse, kar sem si kadarkoli želel, se počasi uresničuje

Teden se je zate začel zelo nesrečno, saj si med kuhanjem za zadnjo značko imunitete vzel preliv, ki ga je pripravil Jure Brumen, zato sodniki tvoje tortice niso niti poskusili. Jure se je sicer spraševal, kako si lahko zamenjal dve popolnoma različni posodi. Kako si mu to pojasnil?

Joj, eden izmed najbolj norih dogodkov, mislim da, to MasterChef sezono. In moram priznati, da je Jure na koncu situacijo popolnoma razumel in iskreno sprejel moje opravičilo. Minute tečejo, živčki delajo in v trenutku nepozornosti sem jaz zagrabil prvo glazuro, ki sem jo videl v hladilniku. Velika šola za naprej, a moram priznati, ko sem na koncu kuhanja dojel, da je moja glazura v hladilniku, me je skoraj kap zadela. Nikoli ne bi zase kaj takega pričakoval. Ampak se zgodi in danes se vsi smejimo temu trenutku.

Ian Polak Rožac FOTO: POP TV

Po tistem sta se z Juretom bolj povezala, tudi kuhala sta skupaj, pa čeprav nista imela uspeha. Eden izmed razlogov za to je bil denimo tvoj strah pred sifonom. Ali si ga že premagal?

Ta famozna situacija z glazuro je bila dejansko najina prva daljša interakcija in po kuhanju sva prvič imela razlog za globlji pogovor. Z Juretom sva si popolnoma različni osebi, a sem vseeno hvaležen, da sem ga tako lahko bolje spoznal. In kljub temu, da nama naslednji izziv ni šel najbolje, sem se jaz zelo zabaval in pri kuhanju predvsem užival. Sem pa za ta sifon enostavno enkrat slišal, da lahko ob napačni uporabi v rokah 'eksplodira', in potem ga nikoli zares nisem upal uporabljati. Ta strah danes še premagujem (smeh).

In potem je prišel na vrsto individualni izziv, ki se je sprevrgel v izločitveni test. To je bil zate velik šok in priznal si, da te je takrat zgrabil strah. Zakaj si se mu prepustil po tako lepem začetku kuhanja?

Enostavno me je črn predpasnik zares presenetil. Kar naenkrat se je pojavila možnost, da tekmovanje za vedno zapustim, in tega sem se seveda ustrašil. V svojo jed nisem bil 100-odstotno prepričan, črni predpasnik pa je le še dodal dodatno utež. In potemtakem je čisto naravno, da vsak malo zapaničari.

icon-chevron-right 1 14 icon-chevron-right MasterChef Slovenija 2026 POP TV

Zmagovalna jed Iana Polaka Rožaca POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV



























Sodniki so obžalovali, da nisi vztrajal pri svoji prvotni ideji. Slednjo si dopolnil z idejo o krompirju, ki pa je bila preveč zamudna, zato si jed kreiral še 15 minut pred koncem kuhanja. Na koncu nisi imel krompirja, v dobesednem pomenu, pa tudi po vsem znani slovenski frazi ne. Kako bi komentiral to svoje zadnje kuhanje v MasterChefu?

Joj, čisto po pravici? Jaz na svoje zadnje kuhanje enostavno ne morem gledati negativno. Malo me je zmanjkalo, ideja je bila napačna, ampak vseeno sem miren, ker vem, da sem se maksimalno potrudil in na vsaki točki tekmovanja dal vse od sebe. Na to sem najbolj ponosen. Je pa to vseeno MasterChef in malo podcenjevanja časa te lahko odpelje domov.

Vedel si, da je tekmovanja zate konec, kajti tvoji sotekmovalci so drug za drugim dostavili vrhunske jedi. Kako je bilo spremljati okušanje?

Jaz sem bil na svoje sotekmovalce tako zelo ponosen, da kar težko najdem besede. Skupaj smo se učili, garali, in gledati, kako smo se iz tedna v teden vsi spreminjali v boljše kuharje, je bilo neverjetno. Pohvale sodnikov sem jim neverjetno privoščil.

Sodniki so povedali, da si lahko kljub temu ponosen nase in da te bodo pogrešali. Enako velja za tvoje sotekmovalce, ki so točili solze. Gregor Spudič te je označil za 'akumulator veselja' v ekipi. Kako težko ti je bilo ob slovesu?

To, kar ste gledali, so bile solze sreče. Ponos in hvaležnost sta se pokazala v obliki solz. Okoli mene so bili sotekmovalci, ki jih danes lahko kličem prijatelji, in pred mano trije neverjetni sodniki, ki so me izoblikovali v kuharja, kakršen sem danes. Kljub temu da sem vedel, da odhajam domov, je bilo vse okoli mene popolno in si ne bi mogel želeti lepše MasterChef zgodbe. Kar nisem mogel verjeti, kaj vse mi je uspelo doseči: zmagati v individualnih izzivih, zmagati v skupinskem izzivu in navsezadnje dobiti aplavz sodnikov v izzivu tuje kulinarike. Tako zelo sem bil ponosen nase.

Napovedal si, da se bo tvoje življenje spremenilo, saj te je kulinarika povsem osvojila in nameravaš za vedno ostati v teh vodah. Kakšne načrte in želje pravzaprav imaš?

Moji načrti ostajajo čisto preprosti: pripeljati kakovostno matcho v vsak kotiček Slovenije, kar mi vsak dan bolje uspeva. Ne morem verjeti, da je danes moja matcha že v več kot 40 lokalih in restavracijah, zato pravim, da se moja kulinarična zgodba šele zares začenja. Komaj čakam, da se začnejo tudi moji kulinarični dogodki in delavnice. Vse, kar sem si kadarkoli želel, se počasi uresničuje.

Veliko sodeluješ tudi s svojimi sotekmovalci. Kaj vse ste že zakuhali?

Jaz pravim, da se pravi MasterChef začne šele po tekmovanju. Skozi sodelovanja sem želel sotekmovalcem predati vsaj malo znanja o snemanju vsebin, da bomo lahko vsi čim bolj prisotni na internetu. Na koncu je bil tudi to eden izmed mnogih razlogov, da smo ostali tako močno povezani. In danes lahko zato gledate vse te čudovite recepte, ki smo jih skupaj posneli.

Del tvojega življenja je tudi moda. Zasledili smo, da so te povabili na letošnji Ljubljanski teden mode. Ali boš kaj zakuhal tudi na tem področju?

Moda je moja skrita strast. Je nekaj, kar mi omogoča izražanje in me naredi bolj samozavestnega. MasterChef se mi je zdel čudovita priložnost, da lahko to pokažem. Veliko ljudi ne ve, da sem ogromno kompletov oblačil pred snemanji sestavil sam, jih lepil in šival, a verjamem, da se je ta trud poplačal, saj sem skozi sporočila opazil, da ogromno gledalcev zdaj samo čaka, kaj bom oblekel. Kaj pa to pomeni za mojo prihodnost, pa še ne vem. Bomo videli. Vem samo to, da vsako priložnost sprejmem odprtih rok.

Za konec, zmago si napovedal Dominiku Gajšku, s katerim sta pred časom presenetila z vrhunsko jedjo. Kaj pa ostali tekmovalci, ki so še v igri?