Ian presenetil z izjemno jedjo: Danes si res lahko ponosen nase

Obžalovanja in stara kuharska tehnika

Tekmovalce je tudi na izločitvenem testu pričakala velika skrivnostna škatla. Luka Jezeršek: "Če želite prestopiti prag top 10 in iti z nami naprej, morate nekaj pustiti za sabo." Tadej Oblak je obžaloval krožnike, ki mu vizualno niso uspeli, in to, da je predal značko imunitete. Anna Masieievska je bila mnenja, da bi morala biti bolj odločna in organizirana. Gulnaz Ulibaeva bi za seboj pustila preprostost, a je bila hkrati mnenja, da ima potencial za to, da jedi nadgradi.

Gulnaz Ulibaeva je mirno čakala za svojo ribo. FOTO: POP TV

Mojmir Šiftar: "Soočili se boste s staro kuharsko tehniko, ki jo mnogi poznajo, a le redki zares obvladajo." Pripraviti so morali ribo v soli s prilogo in omako. Na voljo so imeli najboljše bele ribe za peko v soli: brancina, orado, zobatca, pagarja in škarpeno. Med njimi so izbirali sami, iz izbrane pa pripraviti tri porcije. Mojmir je povedal, da morajo ribo pripraviti celo, a brez lusk, med peko pa mora biti povsem zaprta v skorjo iz soli. Za kuhanje so imeli na voljo 70 minut in dodatnih 10 minut, da razbijejo skorjo in ribo filirajo. Na znak so vsi pohiteli po svojo ribo, Gulnaz pa je mirno čakala in vzela škarpeno, ki ji je ostala.

Tanja preda značko imunitete

Ko so tekmovalci že dajali svoje ribe iz pečice, je presenetila Tanja Rajar. Odločila se je, da bo izkoristila imuniteto in s kuhanjem zaključila, saj se ji je v rižoto po nesreči vsulo preveč soli. Sodniki so bili osupli. Luka: "Pa tako dobro je kazalo." Tekmovalka je tako z imuniteto odšla na balkon, ki pa se ga ni veselila. Še huje se je počutila, ker je uživala v kuhanju in je bila prepričana vase. Gregor Spudič jo je tolažil, češ da je šlo za trenutek nepazljivosti, Tilen Zonta pa, da je osvojeno značko imela prav za takšen trenutek.

Ian navduši, pohval deležen tudi Tadej

Hitro je nastopil ključen trenutek izločitvenega testa. Tekmovalci so morali dobiti svoje ribe iz soli in pripraviti tri enake fileje. Anni so se pri tem preveč tresle roke, medtem ko je Ianu Polaku Rožacu odlično uspevalo. Bil je tudi prvi tekmovalec, ki je stopil pred sodnike. Njegov krožnik z orado na grahovem pireju, pečenimi mandlji z grahom in ribjo omako je bil sodnikom zelo lep. Sodniki so jed opisali kot izjemno in bistrojsko. Mojmir: "Danes si res lahko ponosen nase."

Izjemna Ianova jed FOTO: POP TV

Tadejev zobatec s sotiranim krompirjem, popečenimi šparglji in holandsko omako je bil Luku všeč. Tekmovalec se je naslonil na klasiko, ki mu je zelo dobro uspela. Sodniki so pohvalili odlično sotiran krompirček, žametno holandsko omako, popolno pripravljene šparglje in ribo. Tekmovalec je priznal, da je potreboval takšno spodbudo.

Konec tekmovanja za Gulnaz

Luka je pričakoval več od Gulnaz. Karim je pograjal izbiro črnega krožnika, na vsakem je bil file drugačne velikosti. Luka se je nato obregnil ob preveliko količino čebule v solati, ki je zakrila ostale komponente. Kar je bila velika škoda, saj je bila riba sočna in popolna. Luka je bil jezen na Anno, ki je 10 minut pred koncem kuhanja šla po krožnike. Tekmovalka je zajokala, zato je pristopil Mojmir in ji namenil nekaj spodbude. Luka je bil po okušanju zadovoljen: "Tako kot si ti nežna, takšni so okusi tvojega krožnika." Pohvalil je prijetno nežen pire sladkega krompirja, popolno ribo in okusno omako. Težava je bila v videzu in razmerjih med komponentami. Karim je tekmovalki svetoval, naj razmišlja o serviranju: "Zaradi tega, ker je škoda, da izgubljaš pri tako dobrih okusih s postavitvijo."

Mojmir: "Borili ste se za zadnja mesta med top 10 in nocoj si nam zelo jasno dal vedeti, da tja sodiš - Ian!" Tekmovalec je bil presrečen, prav tako Tadej, ki mu je Karim povedal, da je pripravljen na to, kar sledi v tekmovanju. Zadnje mesto v najboljši deseterici so sodniki prisodili Anni, za katero verjamejo, da še ni pokazala vsega, to pa je pomenilo konec tekmovanja za Gulnaz.

'Jaz jo bom prav pogrešal'

Sodniki so bili zelo veseli, da so lahko Gulnaz spoznali, in bilo jim je v čast okušati jedi iz njene domovine. Mojmir: "Deli s Slovenijo baškirsko kuhinjo, ker je dobra." Gulnaz je bila ponosna nase, ni si predstavljala, da bo prišla tako daleč. V srcu ji bo ostalo druženje s sotekmovalci in bila je vesela, ker je spoznala sodnike ter se veliko naučila. Gregor je o njej povedal, da je izjemna oseba, ki je bila sotekmovalcem kot mama, saj je skrbela za mirnost v ekipi. Gregor: "Jaz jo bom prav pogrešal."