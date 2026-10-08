Ian se je bal odziva ljudi, njihova podpora ga je presenetila

Ian Polak Rožac ima za seboj zelo čustven individualni izziv. Ob pogledu na fotografijo svoje mame in nato še med prebiranjem njenega lepega pisma so ga med peko oblivale solze. Povedal je, da mu mama pomeni vse na svetu, in hvaležen ji je, ker ga je vedno spodbujala. Spodbujala ga je tudi, ko se je pred prijavo v MasterChef Slovenija boril sam s seboj, saj se je bal odziva ljudi. Ian: "Vsi vemo, kakšni so lahko odzivi ljudi, ko se nekdo, ki ga poznajo predvsem z družbenih omrežij, prvič pojavi na televiziji, in tega sem se zelo zavedal. Zaradi narave svojega poklica spremljam dogajanje na spletu in tudi odzive ljudi, predvsem na Facebooku, kjer so komentarji pogosto precej negativni. Zato sem si pred vstopom v MasterChef želel predvsem eno, da mi ljudje dajo priložnost, da me zares spoznajo. Prvič so me namreč lahko videli v nekoliko drugačni luči in me zares sploh lahko dobro spoznali." Bil je zelo hvaležen, potem ko se je njihovo mnenje začelo hitro spreminjati. In še več kot to. Ian: "Nikoli ni bil moj cilj, da bi bil všeč vsem, saj se zelo dobro zavedam, da je to preprosto nemogoče in prav je tako. V človeški naravi je, da ti je nekdo simpatičen, drugi pač ne. Nisem pa pričakoval tolikšne podpore, kot sem jo deležen. Če sem se iz te izkušnje česa naučil, je to, da se pred kamerami absolutno splača biti stoodstotno to, kar si in ne igrati neke izmišljene različice sebe. Ljudje zelo hitro začutijo iskrenost in mislim, da bodo na koncu vedno raje sprejeli človeka, ki je avtentičen, kot nekoga, ki se trudi biti nekdo, kar ni."

Ian Polak Rožac FOTO: POP TV

V MasterChef Slovenija je prišel kot popoln amaterski kuhar in mislil je, da bo izpadel prvi. Pa ni bilo tako, presenetil je že na prvem kuhanju, vmes presenečal denimo s pomarančno polento s tartufovo smetano, na prejšnjem individualnem izzivu pa je pripravil najboljši kolač. Ian se spominja: "Težko je zares opisati, kako zelo me je bilo strah pred vstopom v MasterChef. Vedel sem, da bom predvsem na začetku pod drobnogledom gledalcev, zato mi je bil prvi vtis še toliko pomembnejši. Že prvi dan sem želel pokazati, da sem tekmovanje vzel zelo resno in da sem v MasterChef prišel predvsem zaradi iskrene ljubezni do kulinarike. Hkrati pa sem se želel pripraviti tudi na najslabši možni scenarij, da grem domov kot prvi. Ne živim v oblakih in v tekmovanje sem vstopil zelo realistično. Seveda sem upal na najboljše, ampak sem bil pripravljen tudi na najslabše. Zato so me uspehi toliko bolj presenečali. Po vsakem kuhanju sem poklical mami in v telefon skoraj kričal od navdušenja. Hkrati sem se skozi tekmovanje naučil, da je MasterChef res kot nekakšen vlakec smrti. En dan si na vrhu, naslednji dan pa lahko narediš popoln polom. In prav ta nepredvidljivost je tudi čar tekmovanja."

Ian z Gulnaz Ulibaevo in Gregorjem Spudičem FOTO: POP TV

Tako se je zanj denimo začel tudi nov teden tekmovanja, ko mu kot vodji svoje skupine kljub velikemu trudu ni uspelo popeljati na balkon. V izredno lepem spominu pa bo ostala poteza Gregorja Spudiča in Gulnaz Ulibaeve, ki sta ga podprla. A najlepša je podpora najljubše osebe na svetu in za Iana je bilo prebirati mamine spodbudne besede eden izmed najlepših trenutkov v življenju. Oddajo sta si ogledala skupaj. Ian: "Za to družinsko oddajo sem seveda odšel domov. Želel sem jo doživeti skupaj z mami in zato sva si jo že dan prej ogledala na VOYO. Bilo je zelo čustveno in seveda smo vsi takoj začeli jokati. Bili so res lepi občutki. Mami sem želel pokazati, kako zelo so mi njene besede v pismu pomenile. Tekmovanje je bilo zares težko in pismo ni moglo priti ob bolj pravem trenutku. Med gledanjem sem jo celo vprašal: "Kako si vedela, kaj moraš napisati? Kako si našla ravno tiste besede, ki sem jih moral slišati?" In njen odgovor je bil preprost – preprosto je vedela.

Oddajo si je ogledal skupaj z mamo. FOTO: POP TV