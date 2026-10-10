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MasterChef Slovenija

Ianova izpoved: Vanj so metali predmete in ga obkladali z žaljivkami

Velenje, 10. 10. 2026 09.25 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Ian Polak Rožac je Mojmirju Šiftarju zaupal, da je vse do 8. razreda osnovne šole doživljal psihično in fizično nasilje. Izkušnje ga niso zlomile, temveč so mu dale pomembno življenjsko spoznanje in trdo kožo, obenem pa je ohranil svojo dobrodušnost in pozitivno naravnanost.

Ian Polak Rožac je med kuhanjem za mesto v deseterici najboljših razkril novo podrobnost iz svojega življenja. Mojmirju Šiftarju je zaupal, da je trdo kožo dobil v osnovni šoli. Že takrat je bil Ian zelo zgovoren: "Družil sem se samo z dekleti in ljudem to ni bilo všeč, zato so me močno hecali, zafrkavali. In je bilo kar hudo." Vanj so metali predmete, ga obkladali z žaljivkami, doživljal je tudi udarce. Ian: "To je bilo zame do 8. razreda nekaj povsem normalnega."

Toda Ian je s pozitivno naravnanostjo iz izkušenj, ki bi koga zlomile, povlekel le pomembno spoznanje. Ian: "Če ne bi bilo tistega, jaz ne bi dobil trde kože in bi se danes smilil samemu sebi. Razmišljal bi o tem, kaj drugi ljudje mislijo o meni. In zaradi tistega obdobja tega danes ni." Ob vsem tem pa je ohranil dobrodušno naravo, s katero je zlezel pod kožo tudi gledalcem MasterChefa Slovenija.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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KOMENTARJI9

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kinimod
10. 10. 2026 10.29
Danska in Švedska. Vozi miško
Odgovori
0 0
Verus
10. 10. 2026 10.06
Koliko talentiranih otrok je bežalo iz šolskega okolja, ker niso imeli komu reči, da trpijo. Obstajajo primeri, ko genialen otrok zaradi nasilja na nacionalni osnovi ni srednje šole zaključil, danes je odrasel, naravnost genialen tip, ki na srečo dela na svojem področju. Poznam tudi žensko, ki zaradi lise na obrazu dobesedno opustila šolanje in šolo zaključila šele v odrasli dobi, ker enostavno ni bilo vzdržno. Kar je najbolj zanimivo - dokončanih šol nimata dva tipa ljudi - NESPOSOBNI in ZELO SPOSOBNI ali po domače BUTASTI in GENIALNI. To je breme okolja, v katerem idiotizem ima megafon, trpeči pa dobijo še kakšno breme več.
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0 0
bazilika555
10. 10. 2026 10.01
A je tako "razgaljanje" res potrebno? No, če mu pomaga , je OK. Najbrž pa se ljudje , ko takole pridejo v medij, ne zavedajo, da so tudi sami na nek način zlorabljeni, saj mediju le prinašajo gledanost in seveda: denar!!! Sicer pa mi je Ian med najljubšimi, verjamem, da se bo veliko naučil in napredoval.
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+1
1 0
Cvetka_marjetka
10. 10. 2026 09.59
Bullying v šolah je velik problem,ker vodstvo šole ne obravnava teh zadev in pometa pod preprogo,nasilneži pa imajo vso svobodo pri tem početju,ker ni sankcij oz. ukrepov....in kakšno sporočilo s tem pošiljamo kot družba?
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+1
1 0
YouRangMyLord
10. 10. 2026 09.44
Osnovnošolski bullying je problem že desetletja. Smo ga doživljali tudi drugi, ne samo Ian. Vse je pa od vodstva šole odvisno, kako odreagirajo in kako hitro in uspešno zaustavijo tovrstno medvrstniško nasilje. Je pa res, da možgani takega nasilneža pri 13ih, 14ih niso še dozoreli, ni zaprt prednji frontalni reženj možganov in si zato še toliko bolj upajo početi marsikaj nedovoljenega, ker jih doma nihče ne vzgaja pravilno . Meni so se kasneje v zrelih letih na obletnici valete bullyji iz osnovne šole samovoljno opravičili za svoja dejanja in priznali, kakšni tepci so bili in da jih je sram, da so to počeli. Mogoče se pa bodo temu Ianu njegovi bullyji sedaj tudi.
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+5
5 0
nova pot
10. 10. 2026 09.57
Jaz pa vidim problem ne v nerazvitosti možganov bullyjev ampak v tem, da jim nihče ne stopi na prste in se potem ta njihova zloba še samo nadgrajuje skozi leta.
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0 0
GretaTumlhajt
10. 10. 2026 09.43
Daj fant ne pretiravaj in ne delaj se bogega. Še dobro, da pri MasterChefu ne izbirajo ljudje, ker potem bi zmagal ali Gregor ali pa Ian. V zadnji oddaji je bilo (nisem siguren), ste posneli Gregorja na pokopališču?!? Halo! Pa dajte no, neokusno. Plus tega pa mi je čudno, da se je tudi kandidat strinjal, da ga tam posnamete. Mislim, to so takšne stvari, ki ne sodijo v koncept oddaje MC.
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+0
2 2
bazilika555
10. 10. 2026 10.04
O, kako se strinjam s tebo!!!. Žalostno je predvsem to, da se ljudje ne zavedajo , da so sami "uporabljeni", če ne že zlorabljeni, kot že povedano...
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0 0
Heprk
10. 10. 2026 09.43
sem pretresen
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0 0
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