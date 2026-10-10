Ianova izpoved: Vanj so metali predmete in ga obkladali z žaljivkami

Ian Polak Rožac je med kuhanjem za mesto v deseterici najboljših razkril novo podrobnost iz svojega življenja. Mojmirju Šiftarju je zaupal, da je trdo kožo dobil v osnovni šoli. Že takrat je bil Ian zelo zgovoren: " Družil sem se samo z dekleti in ljudem to ni bilo všeč, zato so me močno hecali, zafrkavali. In je bilo kar hudo. " Vanj so metali predmete, ga obkladali z žaljivkami, doživljal je tudi udarce. Ian: " To je bilo zame do 8. razreda nekaj povsem normalnega. "

Toda Ian je s pozitivno naravnanostjo iz izkušenj, ki bi koga zlomile, povlekel le pomembno spoznanje. Ian: "Če ne bi bilo tistega, jaz ne bi dobil trde kože in bi se danes smilil samemu sebi. Razmišljal bi o tem, kaj drugi ljudje mislijo o meni. In zaradi tistega obdobja tega danes ni." Ob vsem tem pa je ohranil dobrodušno naravo, s katero je zlezel pod kožo tudi gledalcem MasterChefa Slovenija.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.