Ideji dveh MasterChefovcev za pripravo zdravega obroka za otroke

Že od začetka protikoronskih ukrepov, odkar so otroci doma, se veliko staršev sprašuje, kaj zdravega naj pripravijo za kosilo. To je zdaj še posebej pomembno, saj strokovnjaki opozarjajo, da so ukrepi pri osnovnošolcih povzročili povečanje debelosti in upad gibalnih sposobnosti. Dve ideji imata zmagovalec prejšnje sezone šova Masterchef Anže Kuplenik in letošnja tekmovalka Jerneja Trofenik Dimnik.

icon-expand