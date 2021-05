Irena: Bili smo kot prava instant družina

Težko je bilo biti le opazovalka tega izziva, saj sem do te stopnje tekmovanja že spoznala napake svojih sotekmovalk. To sta Kimijina pretirana samozavest v slaščičarskih vodah in njen občutek, da bi sama naredila vse bolje od drugih, ter Natalijina navidezna samozavest, ki nas je vse prepričala – vsaj na začetku – da je velika mojstrica, pa se je tudi pri tem izzivu izkazalo, da kljub izredni hitrosti ne dostavi niti okusov niti nekih presežkov pri postavitvah. Zaupala sem samo v Maško, ki kljub svoji mladosti vedno dostavi okusne jedi, kar je tudi dokazala s svojo verzijo piña colade. Mislim, da bi sama opravila z B52 in koktejlom sex on the beach bolje kot moje mlade sotekmovalke. Čutila sem, da bodo fantje z okusi prepričali sodnika in nas ‘pupe’ pustili, da se ohladimo na plesišču. (smeh) Revanš jim je uspel, bravo, Žiga, Bruno, Adam in Ljubislav.

Ja, ričet se mi je zdel super izziv in bila sem razočarana, da nisem prišla na balkon. Doma sem se znova lotila vseh izzivov, ki mi v oddaji niso dobro uspeli, in ričet na krožniku je lahko videti in popolnoma drugače in ima popolnoma drugačen okus.

Mimogrede, tekmovalci so se večkrat obregnili ob tvoj tempo kuhanja. Ali si po novem hitrejša v kuhinji ali se na to sploh nisi ozirala?

Tekmovalci so me res označili za počasno, pa vendar sem vedno dostavila dokončane jedi v času, ki nam je bil odmerjen. Že na prvem individualnem testu je chef Bine rekel, da sem počasna. To je vedno poudarjal tudi kasneje, in če nekaj mnogokrat ponoviš, to ljudje vzamejo za resnico. Moja resnica je, da sem bila umirjena in se nisem pustila sprovocirati. Verjamem, da je delo opravljeno bolje in prej, če delaš umirjeno in premišljeno.

Na izločitvenem testu prvič v zgodovini MasterChefa Slovenija ura ni imela besede. Imele ste povsem proste roke, a se je v pripravo omake prikradla napaka, zaradi katere se ti je ponesrečila. Vanjo si bila povsem prepričana in verjetno te je precej presenetilo, ko sta jo sodnika opisala kot neokusno?

Ko sem na izločitvenem testu izvedela, da ni nobenih omejitev, sem najprej pomislila: “Pohana piška za Luko in pečen krompir za Karima ...” Potem pa sem začela premišljevati o domu, živalih, ki bodo kar pozabile name, službi, kjer sem bila dogovorjena, da me ne bo od 5 do 75 dni, in ta čas se je zaradi 10-dnevne karantene hitro bližal. Premišljevala sem o sotekmovalkah v izločitvenem izzivu, obe sta zelo močni, podvomila sem, da lahko zmagam ... In sem se odločila, da spečem ribico, v omako, ki je sodnika prepričala v moj odhod, pa sem zraven vseh sestavin, ki ne sodijo vanjo, dodala še tri čilije, saj vem, da tega ne marata. Prepričana sem bila v omako. (smeh) Vedela sem, da grem, in bila tega zelo vesela. Vesela sem bila tudi tega, da Maška ostane, ona je moja favoritka – skromna, poštena, pridna in željna novih znanj. Morala se bo paziti Adama in Bruna, onadva sta moja moška favorita.