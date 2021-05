Irena in Ljubislav zmagoslavno na balkon, Anže naravnost v izločitveni dvoboj

Irena in Ljubislav sta odlično izkoristila dve sestavini, ki sta ju imela na voljo, in v zahtevnem izzivu slavila zmago. Najslabše sta se tokrat odrezala Adam in Anže. Zmagovalni par je slednjega določil za izločitveni dvoboj.

Kuharsko bitko za naziv novega MasterChefa Slovenija nadaljuje deset tekmovalcev. Karim Merdjadi je začetek novega izziva napovedal z besedami: “Danes bodo slavili tisti, ki so za zmago pripravljeni narediti vse.” Natalija ne zanika, da razmišlja točno tako in da je prišla po znanje in zmago. Povedala je, da v tekmovanju ne more zaupati prav nikomur, da ima prijatelje doma, kuhinja MasterChefa pa je zanjo bojišče. Njen recept za zmago je preprost: “Bori se zase, bodi boljši od ostalih.” A zaradi tega pri sotekmovalcih ni priljubljena.

icon-expand Natalija je prišla po znanje in zmago. FOTO: POP TV

Sodniki so deseterico razdelili v pare – združili so Anžeta in Adama, Ireno in Ljubislava, Natalijo in Žigo, Bruna in Dušana ter Mašo in Kimi. Pari so se sami odločili, katero kuharsko postajo bodo zasedli. V kuhinjo se je nato pripeljal voziček – prva sta si lahko postregla Bruno in Dušan, saj sta zasedla prvo kuharsko postajo. Bruno je povedal, da sta se res potrudila, da bi vzela čim manj sestavin, zato da bi več ostalo za ostale pare. Natalija in Žiga sta si postregla predzadnja in ko je Žiga predlagal, da bi česen pustila na vozičku, ker ga ne potrebujeta, ga Natalija ni upoštevala: “Jaz gledam na svoje preživetje. Vseeno je, kaj se dogaja okoli.” Irena in Ljubislav sta tako dobila samo arašidovo maslo in hobotnico. Irena je bila pikra: “Tartuf in česen se bosta zagotovo zelo dobro ujela na Natalijinem krožniku.”

icon-expand Irena je jasno povedala, kaj si misli o Natalijini potezi. FOTO: POP TV

Sodniki so za kuhanje namenili 70 minut, tekmovalca v vsakem paru pa sta kuhala izmenično. Žiga in Natalija, ki sta z vozička vzela možgane, nista vedela, kako naj jih pripravita. Natalija je začela nizati ideje, kaj vse bi lahko dala na krožnik, a jo je Žiga opozoril, da ponavlja napako, na katero jo vseskozi opozarjajo sodniki. Ampak pri sebi se je odločila: “Delala bom po svoje in svoje ideje dala na krožnik.” Adam in Anže sta se napačno lotila bikovih mod, a se je Luka bolj jezil na Kimi in Mašo, ki sta zapravili osem minut, da bi iz piščanca izrezali cele prsi. Luka: “To je katastrofa.” Bine pa se je začel spraševati, kaj vendar počneta Natalija in Žiga. Zdelo se mu je, da samo preizkušata sestavine, čeprav bi lahko iz njih pripravila fantastično jed.

icon-expand Luka: "Srce me boli." FOTO: POP TV

Brunova in Dušanova ideja se je Karimu zdela obetavna, a se je hkrati spraševal, ali bosta imela dovolj časa, da pripravita vse komponente. Obetala je tudi jed Irene in Ljubislava, ki sta kar prekipevala od idej, pa čeprav sta dobila samo dve sestavini. Luka se je nato znova obregnil ob Kimi in Mašo, ki sta imeli 45 minut do konca izziva na pultu še celega piščanca. Bine se je začel spraševati: “Kje smo mi trije naredili napako, da sta onidve še vedno tu?” Luka: “Pa še kakšen drug. Ampak piščanec je pa taka osnova, to je grozno.”

icon-expand Bine in Luka sta bila zelo kritična. FOTO: POP TV

Sodniki so nato vsem parom še dodatno zagodli, kajti ostali so brez ene sestavine. Irena je Nataliji in Žigu prepovedala uporabiti krompir, a ni vedela, da pripravljata še dve vrsti krompirja. Natalija je Adamu in Anžetu črtala bikova moda, a tudi onadva sta jih imela na zalogi. Anže je Maši in Kimi črtal piščančjo rulado, Maša pa je črtala omako, ki sta jo Dušan in Bruno pripravljala vse od začetka izziva. Natalija je ugotavljala: “Res se je pokazalo, da so tukaj vsi, ki bodo šli čez trupla. Da bodo naredili vse, da pridejo na balkon.”

icon-expand Dušan in Bruno sta ostala brez dragocene omake. FOTO: POP TV

Deset minut pred koncem izziva je postalo zelo napeto, le Irena je uživala, saj jo je Ljubislav lepo spodbujal. Dodatno motivacijo je par dobil takrat, ko je Luka po okušanju komponent ocenil, da imata veliko možnosti za uspeh. Pari so se nato morali odločiti, kdo bo zaključil izziv. Adam je imel takšne težave s serviranjem, da je Anže obupoval: “Tako sram me je bilo.” Ko svojo kritiko pristavil še Bine, se je situacija še poslabšala. “Zelo krut dan v MasterChefu,” je zaključil Luka.

icon-expand Ljubislav se je odlično odrezal tudi v vlogi motivatorja. FOTO: POP TV

Pred sodnike sta najprej stopila Bruno in Dušan. Karim je najprej pograjal izgled krožnika, ki bi moral biti na tej stopnji tekmovanja dovršen, a je bil daleč od tega. Sta pa po šolsko pripravila srnin hrbet, tudi omaka je bila okusna, ponesrečila sta se jima pire in mlado korenje. Kimi in Maša sta ponovno dobili lekcijo zaradi ponesrečenega razkosavanja piščanca in tega, da ga nista dobro izkoristili. Rezultat je bila vodena omaka. Krožnik Adama in Anžeta je bil za Bineta katastrofa. Jed je poskusil samo zato, ker spoštuje Adama, ki je pripravil veliko dobrih krožnikov, a mu je bilo potem žal, da je to storil. Žiga in Natalija sta bila naslednja in Bine je ocenil: “Sam krožnik je videti precej dolgočasno. Taki so tudi okusi.” Možgane sta na koncu uspešno pripravila, a je Luka povedal, da v MasterChefu ni prostora za trening, ampak le za kuharsko bitko.

icon-expand Veselje zmagovalnega para FOTO: POP TV

Zadnja sta bila na vrsti Irena in Ljubislav, ki sta sodnike najbolj navdušila. Ker sta odlično izkoristila dve sestavini, ki sta ju imela na voljo, sta bila deležna lepih pohval. Še največje priznanje pa je prišlo na koncu, saj sta postala zmagovalni par. Najslabši par sta bila Adam in Anže, Irena in Ljubislav pa sta morala enega izmed njiju določiti za izločitveni test. Ljubislav ni pozabil, da mu je Adam v enem od prejšnjih izzivov odstopil mesto na balkonu, zato je s težkim srcem črn predpasnik namenil Anžetu. Ta je povedal, da bi se rad v dvoboju pomeril z Natalijo, kar pa je bila tudi njena želja: “Ker bi mu rada stresla hlače, da ga postavim na realna tla.”

icon-expand Anže s črnim predpasnikom. S kom se bo pomeril v izločitvenem dvoboju? FOTO: POP TV

