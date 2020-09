Iza Logar: Najbolj trpim takrat, ko se moram odreči gibanju

Iza se je prebila med deset najboljših amaterskih kuharjev, ki smo jih lahko spremljali v spomladanskem delu šova MasterChef Slovenija. Zdaj se v družbi kuharskih kolegov vrača na televizijske zaslone, gledalci pa bodo tako priča zanimivemu boju za nagrado 50.000 evrov. Pravi, da se jeseni že zelo veseli, obenem pa poudarja, da bo kljub kulinaričnim obveznostim ostala zvesta svoji največji ljubezni – športu.

Iza Logar, ki se je to poletje posvetila organizaciji različnih športnih in kulinaričnih dogodkov, priznava, da ji je aktivno preživljanje prostega časa pisano na kožo. Zaradi obilice dela v fitnesih si je letos privoščila le oddih na otoku Korčula, vendar tudi tam ni počivala: "Bila sem precej športno dejavna, vsekakor pa sem ta čas izkoristila tudi za kulinarično ustvarjanje in poležavanje na plaži." Poletne mesece je opisala kot izredno polne obveznosti in priznala, da letos dela več, kot katero koli poletje do zdaj."Letos je k obilici dela verjetno nekaj doprinesla korona, vsekakor pa tudi pojavljanje v Masterchefu, saj se je delo najbolj povečalo na področju prehranskega svetovanja,"je priznala simpatična športnica, zaljubljena v kulinariko.

icon-expand Iza v poletnih mesecih izvaja vadbo na prostem. FOTO: Nikola Jurisich

Že peto leto zapored med poletjem organizira vadbo na prostem, kjer se ji vsako leto pridruži več ljudi, ki želijo tople mesece preživeti aktivno in na svežem zraku. Preostali čas v dnevu pa posveti drugim aktivnostim, ki ji predstavljajo sprostitev:"Vmesni čas sem ponavadi izkoriščala za branje strokovne literature, kuhanje, meditacijo ali odklop v naravi, letos pa se mi je ponudilo veliko zanimivih priložnosti, in tako sem med prostim časom počela še druge stvari." Ob tem je izpostavila tudi izpeljano kuharsko delavnico za otroke ter snemanje prispevkov, povezanih s telesno aktivnostjo.

Njeni dnevi v tednu so ponavadi delovno obarvani, konce tedna pa z veseljem izkoristi za pobege v naravo: "Poleti obožujem morsko vodo in sonce. Predvsem zelo rada kolesarim in hodim v hribe, kamor vzamem tudi mojega fanta in kužka ali pa moje vadeče." V spominu ji bodo ostali številni trenutki, ki jo bodo greli v hladnejših jesenskih mesecih: "Letos sem doživela tudi kar nekaj čudovitih sončnih vzhodov, ki so mi bili že od nekdaj pri srcu, saj sem bolj 'jutranja ptica'. Eden izmed lepših je bil sončni vzhod na Viševniku. Čeprav je bil start iz Ljubljane ob tretji uri ponoči, je razgled res vreden vsakega koraka sredi noči."Izo sproščajo tudi meditacija ter dihalne vaje, s čimer se ukvarja že nekaj let. Rade volje pa si privošči tudi masažo celega telesa, nego obraza, rada pa obišče tudi savno.

icon-expand Z veseljem obišče kak hrib in uživa v lepotah narave. FOTO: osebni arhiv

Stvar, brez katere ne more, je zagotovo gibanje: "Šport je z menoj že od malega in najbolj trpim takrat, ko se moram odreči gibanju. Meni je najljubše početi čim več različnih stvari, vsekakor pa se moj način rekreiranja razlikuje glede na letni čas."Poleti večina njenih aktivnosti poteka zunaj v naravi, rada kolesari, planinari, teče, plava ter rola, pozimi pa dneve preživlja v fitnesu ter na zasneženih strminah. O pomenu gibanja razloži: "To je zame osnova za dobro počutje in večkrat celo izjavim, da si sploh ne predstavljam, da bi kar osem ur sedela za računalnikom, saj bi se mi zmešalo!"Razkriva, da prihaja iz precej aktivne družine:"Moji starši in stari starši so bili od nekdaj ljubitelji aktivnosti v naravi in tako je ta športni duh rasel v meni že od malega. Sicer se nikoli nisem želela vpisati na Fakulteto za šport, ker me je tam nekaj stvari zmotilo, sem se pa zavedala, da to ni nobena ovira, da v življenju ne morem početi tega, kar me veseli." Od nekdaj jo je veselilo namreč delo z ljudmi, komunikacija, predvsem pa je opazila, da rada pomaga drugim in jih motivira.

icon-expand Priprava jedi ji je v veselje, čeprav se v profesionalni kuhinji za zdaj ne vidi. FOTO: Eva Kastelic

Pravi, da z veseljem kombinira številne treninge z ljubeznijo do kulinarike, čeprav se pogosto sreča s številnimi skušnjavami:"Vsi se kdaj najdemo obkroženi z obilnimi družinskimi kosili, zabavami, pikniki in drugimi dogodki, kjer je hrane na pretek, vendar ta en dan ni problematičen, če sem jaz večino časa zvesta sebi in moji prehrani, ki mi omogoča dobro počutje in zdravje." Sama opaža, da problem tiči drugje: "Zdravje enostavno preveč povezujemo z zunanjim videzom. Ni njuno, da je nekdo, ki je suh in lep, tudi zdrav in ni nujno, da je nekdo ki ima pet do deset kilogramov preveč, nezdrav. Predvsem pa zdravje ni samo telesno, ampak v veliki meri tudi psihično."