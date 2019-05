Anže o pokojni stari mami: Nikoli v življenju ji nisem rekel ti, vedno sem jo vikal

Zadnji individualni izziv je v tebi prebudil spomine na staro mamo. Torej si jo izgubil že zelo mlad. Zakaj in kako si se soočal s tem žalostnim dogodkom?

Staro mamo sem izgubil pri štirinajstih letih. Izguba me je resnično prizadela, saj sem bil nanjo zelo navezan. Bila je izjemna ženska; delavna, marljiva, natančna, ljubezniva in polna dobrega. To me je navduševalo pri njej. Preprosto se ji nisem mogel načuditi, od kod ji toliko energije in moči za delo. Tako začneš ljudi ceniti in spoštovati. Nikoli v življenju ji nisem rekel ti, vedno sem jo vikal. Že, ko smo izvedeli, da je hudo bolna, je bilo težko. Vendar se je z boleznijo zelo dobro borila in to ti vrne upanje, da se bodo zadeve popravile, a se niso. S časom se je potrebno sprijazniti in živeti s tem. A pomembno je, da takšne osebe vedno nosiš v spominu in obujaš lepe trenutke, ki si jih preživel z njo.



Kateri spomini nanjo pa so tisti najlepši?

V spominu mi dejansko ostalo nešteto trenutkov, ki sva jih preživela skupaj. To je že vse od mojih malih nog, saj sem od svojega četrtega leta redno preživljal počitnice pri starih starših. Ampak to ni bil le kakšen dan, ampak kar od deset do štirinajst dni. Tako sem pomagal pri delu v velikem hlevu, na polju in seveda tudi v kuhinji. Najlepši spomini so, ko sva skupaj ustvarjala v kuhinji. Vedno sva vsaj enkrat pripravila slivove cmoke, le te pa sem jedel tudi po štirikrat na dan. Še zdaj jih obožujem in pripravljam. Tudi večeri so bili posebni. Pred spanjem sem se stisnil k njej, malo sva se pockrljala, kakšno rekla, potem pa je bil čas za spanje. Mama mi je vedno pred spanjem še rekla: '"Če te bolha pič’, pa mene poklič'."