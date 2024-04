Ena najtežjih preizkušenj z Michelinovim chefom Igorjem Jagodicem

Prejšnjič so se tekmovalci, razdeljeni v dve skupini, pomerili v pripravi sladice Karima Merdjadija in vodja zmagovalnih modrih, Matej Muhvič bo v nocojšnji oddaji izbral štiri tekmovalke, ki so se po njegovem mnenju najbolj izkazale. Štiri srečne izbranke se bodo borile za imuniteto, čaka pa jih ena najtežjih preizkušenj v tej sezoni.