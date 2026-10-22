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MasterChef Slovenija

Izločitvenega testa ni bilo, Tjaša se je poslovila sama

Velenje, 22. 10. 2026 21.35 pred 4 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tjaša Kušter se je zaradi zdravstvenih težav poslovila od sodnikov. Namesto izločitvenega testa se je zato v kuhinji odvil individualni izziv, na katerem je slavil Jure Brumen. Tekmovalec bo lahko izbiral jed, ki jo bodo pripravljali na zadnjem boju za imuniteto.

Tjaša je poskrbela za preobrat

Sodniki so napovedali zelo zahteven izločitveni test, na katerem bi se morali pomeriti samo štirje tekmovalci. Črne predpasnike so nadeli Anna Masieievska, Tanja Rajar, Ian Polak Rožac in Tjaša Kušter. A je slednja poskrbela za preobrat kar na začetku oddaje. Sodnikom se je zahvalila za priložnost: "Ampak jaz sem se odločila, da se bom zaradi zdravstvenih težav danes od vas poslovila, ker danes res nisem sposobna kuhati." Povedala je, da temu ne botruje obdobje padcev v tekmovanju. Zavedala se je, da zaradi migrene pri kuhanju ne bi mogla dati vsega od sebe. Luka Jezeršek je povedal, da spoštujejo njeno odločitev, Karim Merdjadi pa ji je svetoval, naj ostane v slaščičarskih vodah, saj ji gre to dobro od rok. Karim: "Samo pogumno naprej."

Namesto izločitvenega testa individualni izziv

Sodniki so po vrnitvi v kuhinjo napovedali individualni izziv, kar je pomenilo, da morajo za kuharske postaje priti tudi tekmovalci z balkona. Nagrada za zmagovalca je bila lepa prednost na zadnjem boju za imuniteto. Ta bo namreč izbral jed, ki jo bodo kuhali. Tekmovalci so se pomerili v dveh krogih, v prvem so morali pokazati znanje o divjačini. Na pogled so morali prepoznati čim več kosov mesa, pri čemer je bila Anna sprva s štirimi pravilnimi odgovori bolj uspešna od Iana, Gregorja Spudiča, Ajde Osta in Tadeja Oblaka. Nato je prišel na vrsto Dominik Gajšek in je izenačil Annin rezultat. Tanja je prav tako pravilno prepoznala štiri kose. Zadnji je bil Jure Brumen, ki mu ni uspelo prevzeti vodstva. O zmagovalcu je odločal čas, najhitrejša je bila Anna.

Anna je kot zmagovalka prvega kroga kose razdelila med sotekmovalce. Juretu je namenila srnino kračo, kar ga je spomnilo na slabo izkušnjo na enem prejšnjih izzivov. Noja je Anna namenila Dominiku, za Gregorja je izbrala prepelico. Tadej je dobil goloba, Ajda fazana, Tanja divjega zajca, Ian pa raco. Zase je Anna izbrala jelenov pljučni file.

Jure in Anna sta prijetno presenetila

Jure je pred sodnike prinesel enega svojih lepših krožnikov. Srnino kračo je pripravil s koruzo na tri načine in gozdno omako. Meso je bilo popolno pripravljeno, Mojmir je bil navdušen tudi nad koruzo, pika na i je bila popolna omaka. Luka je tekmovalcu čestital za lepo presenečenje, Karim pa je posebej pohvalil izredno okusno koruzno kremo. Mojmir je dodal, da je opravil popravni izpit.

Zmagovalna jed Jureta Brumna
Zmagovalna jed Jureta Brumna
FOTO: POP TV

Mojmir je Ajdine španske krokete s fazanom in majonezo z artičokami opisal kot popolno kombinacijo, a je pogrešal svežino. Svežino so sodniki pogrešali tudi v Ianovi jedi, v kateri je tekmovalec račja prsa združil z jurčkovo polento in omako z vanilijo in figami. Tadejev golobji taco je bil sodnikom zelo dober, a je bila težava v tem, da golob v natrgani obliki ni prišel do izraza.

Dominik je za pozdrav iz kuhinje pripravil nojeve spuhnjence, poleg teh pa nojevo rolado s pirejem sladkega krompirja ter omako iz fig. Karima ni navdušilo ne prvo ne drugo. Mojmir je okuse opisal kot nezdružljive, Dominik pa je potrdil njegovo domnevo, da je preveč eksperimentiral. Luka je povedal, da ima velik potencial, a bo moral kuhati bolj premišljeno.

Gregor je pečeno prepelico postregel z arancini, omako in paradižnikovo solato. Luka je povedal, da je s solato brcnil v temo, všeč pa sta mu bili odlična mesna omaka in lepo pečena prepelica. Mojmir je dodal, da so njegovi arancini povozili nežne okuse prepelice. Karim je še dodal, da so vse komponente na krožniku okusne, a se ne ujamejo.

Navdušil ni niti Tanjin ragu divjega zajca z gobovo polento in pečenim kostanjem. Sestavine so namreč povozile divjega zajca, Karim je okušal samo brin. Mojmir je napako videl v uporabi ekonom lonca, v katerem so vse sestavine razpadle, zaradi česar je bila na krožniku zmeda.

Anna je pripravila lep krožnik z jelenjim filejem z lešniki, mesno omako, pastinakovim pirejem, gelom črnega ribeza in borovnic ter sotiranimi lisičkami. Mojmir je jed opisal kot zelo dobro, pohvalil je vse komponente. Luka je pohvalil tekmovalkin občutek za okuse, Karim pa ji je čestital za zelo dobro in domiselno pripravljeno jed.

Jure je naredil popravni izpit in zmagal

Luka: "Vaša naloga je bila, da pripravite dobro jed z divjačino. Anna in Jure, vama je to danes uspelo." Mojmir: "Ampak pri eni jedi smo videli še veliko možnosti za izboljšavo." Težava je bila v razmerjih na Anninem krožniku, zato si je prednost na zadnjem boju za imuniteto priboril Jure.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 jure brumen

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