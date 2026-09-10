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MasterChef Slovenija

Izločitveni test bo tekmovalce potisnil na rob zmogljivosti

Velenje, 10. 09. 2026 16.20 pred 49 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Jure Brumen med zahtevnim izločitvenim testom

Sodniki so za tokratni boj za obstanek izbrali pripravo testenin, a se bo preizkušnja izkazala za bolj zahtevno, kot so si predstavljali. Test bo tekmovalce potisnil na rob zmogljivosti, v nekem trenutku bo začela obupovati tudi sodniška trojica.

Na drugem izločitvenem testu se bo za nadaljnji obstanek borilo osem tekmovalcev. Luka Jezeršek: "Nocoj bo vse odvisno od testenine." Spopasti se bodo morali z zahtevno italijansko specialiteto, agnolotti del plin. Tekmovalci bodo za polnjene testenine z značilnimi žepki slišali prvič, poleg tega bodo morali pripraviti kar 15 popolnih kosov.

Jure Brumen med zahtevnim izločitvenim testom
Jure Brumen med zahtevnim izločitvenim testom
FOTO: POP TV

Preizkušnja bo osmerico kuharjev potisnila na rob zmogljivosti. Tadej Oblak: "Pritisk je na vrhuncu." Jure Brumen: "Bolano." Zavrnitve se bodo vrstile druga za drugo, pritisk bo vedno večji, v nekem trenutku bodo začeli obupovati celo sodniki. Kakšen bo razplet napetega dogajanja in kdo se bo moral na koncu posloviti od pokala in denarne nagrade?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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KOMENTARJI1

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devlon
10. 09. 2026 16.58
bolano...kolk dela in stresa si človek povzroci..zato da na koncu dobi eno navadno testenino. v afriki je to ful cenjeno.. najvec steje, da je makaron perfektne oblike
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