Izločitveni test bo tekmovalce potisnil na rob zmogljivosti

Na drugem izločitvenem testu se bo za nadaljnji obstanek borilo osem tekmovalcev. Luka Jezeršek: "Nocoj bo vse odvisno od testenine." Spopasti se bodo morali z zahtevno italijansko specialiteto, agnolotti del plin. Tekmovalci bodo za polnjene testenine z značilnimi žepki slišali prvič, poleg tega bodo morali pripraviti kar 15 popolnih kosov.

Jure Brumen med zahtevnim izločitvenim testom FOTO: POP TV

Preizkušnja bo osmerico kuharjev potisnila na rob zmogljivosti. Tadej Oblak: "Pritisk je na vrhuncu." Jure Brumen: "Bolano." Zavrnitve se bodo vrstile druga za drugo, pritisk bo vedno večji, v nekem trenutku bodo začeli obupovati celo sodniki. Kakšen bo razplet napetega dogajanja in kdo se bo moral na koncu posloviti od pokala in denarne nagrade?