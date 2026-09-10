Izločitveni test bo tekmovalce potisnil na rob zmogljivosti

Na drugem izločitvenem testu se bo za nadaljnji obstanek borilo osem tekmovalcev. Luka Jezeršek: "Nocoj bo vse odvisno od testenine." Spopasti se bodo morali z zahtevno italijansko specialiteto, agnolotti del plin. Tekmovalci bodo za polnjene testenine z značilnimi žepki slišali prvič, poleg tega bodo morali pripraviti kar 15 popolnih kosov.
Preizkušnja bo osmerico kuharjev potisnila na rob zmogljivosti. Tadej Oblak: "Pritisk je na vrhuncu." Jure Brumen: "Bolano." Zavrnitve se bodo vrstile druga za drugo, pritisk bo vedno večji, v nekem trenutku bodo začeli obupovati celo sodniki. Kakšen bo razplet napetega dogajanja in kdo se bo moral na koncu posloviti od pokala in denarne nagrade?
Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
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