Izvrstni kuhar Adam pred novimi projekti: Moja kulinarična pot se šele začenja

V prvem izzivu tega tedna, ko si se sam boril proti dvema paroma, si presenetil z izborom jedi iz gozdnih sestavin, potem ko so sodniki in tudi Bruno na balkonu na vse pretege hvalili jed iz mediteranskih sestavin. Kaj te je tako zelo zmedlo v tistem trenutku, da si sprejel napačno odločitev?

Na izločitveni test sta morala skupaj z Mašo in za vsako jed sta imela na voljo 30 minut. Sam si trmasto vztrajal pri pastirski piti, na koncu je tvojo usodo zapečatil premalo kuhan riž. Ali si se po kuhanju kaj pogovoril sam s seboj?

Pogovoril se nisem sam s seboj. Okej ... za pastirsko pito je bilo res malo premalo časa, ampak nisem hotel delati ene ‘pašte’ za top 5. Za riž pa ... hmmm ... jaz še vedno trdim, da je bil dovolj kuhan. Ni bil surov, ampak al dente. Zame je bila tista jed perfektna, ampak vsak ima svoj okus in glavna je beseda sodnikov.

Maša je slavila v obeh krogih dvoboja. Kako veliko presenečenje je bilo to zate?

Maša je dobra kuharica. Sicer še mlada in še malce ‘zelena’ v kulinaričnem smislu, ampak ima zelo dober občutek za okuse. Hitro se uči in nenazadnje je igrala premišljeno, na varno karto in izbrala je enostavne jedi. Pametna punca. Ženska pač (smeh). Jaz sem bolj zaletav in bolj ‘umetnik’. Zdelo se mi je, da moram za top 5 pokazati več. To me je pa tudi odneslo s tekmovanja.

Ko so sodniki povedali, da je bilo to tvoje zadnje kuhanje v MasterChefu, kakšne misli so se v tistem trenutku podile po tvoji glavi?

To ni bil šok zame. Nekako sem že od začetka kuhanja čutil, da grem tisti dan domov.