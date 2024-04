Izziv bo pravljičen, a ne za vse tekmovalce

V prazničnem prvomajskem tednu bomo namesto šova MasterChef Slovenija predvajali prvo sezono srbske serije Toma. V tem obdobju odpade tudi 24UR ZVEČER. MasterChef Slovenija in 24UR ZVEČER se na POP TV vrneta 6. maja.

Izziv skupin bo tekmovalce popeljal v poseben svet. Karim Merdjadi: "Nocoj boste ustvarjali jedi, ki nas bodo popeljale v čudovit svet pravljic." Skupine bodo morale kuhati po navdihu treh pravljic, ki so zaznamovale otroštvo treh sodnikov, Alica v čudežni deželi, Janko in Metka ter Sneguljčica in sedem palčkov. Vsaka skupina bo morala pripraviti štiri jedi, slane in sladke, kar ne bo mačji kašelj.