Izziv se je sprevrgel v izločitveni test, poslovila se je Davida

Izziv zastavi Boštjan Napotnik

Miša Koplova se je po uspehu na prejšnjem kuhanju zasluženo povzpela na balkon. Z novim izzivom so se spopadli Jure Kirbiš, Barbara Poljanec, Barbara Ribič, Anamarija Truden, Davida Pogorevc Hafner in Natalija Sebanc. Karim Merdjadi: "Nocoj v MasterChef kuhinjo prihaja strah in trepet slovenskih restavracij." Luka Jezeršek: "K nam prihaja kulinarični kritik Boštjan Napotnik." Jure je ob tem komentiral: "Ne piše se nam dobro."

Boštjan Napotnik med prebiranjem svoje kritike

Boštjan je s seboj prinesel kulinarično kritiko jedi, ki jo je pred kratkim poskusil. Mojmir Šiftar tekmovalcem: "Vaša naloga bo, da na podlagi te kritike ustvarite originalno jed, ampak jedi ne boste niti videli, niti poskusili." Kritika jim je tako služila kot recept, s tem da so morali na podlagi graj popraviti napake jedi.

Jed, ki bi jo morali pripraviti tekmovalci.

Boštjan je prebral kritiko, ki je vsakega tekmovalca čakala na kuharski postaji: 'Krožnik je v znamenju oranžne. Oranžen lososov mozaik, oranžne klapavice in ikre, oranžen ocvrtek. No, vsaj na zunaj je oranžen, pod hrustljavo skorjico je namreč živo zelen. Grahov je, prijetno sladkast in skupaj s peteršiljevim mozaičnim lepilom daje lep kontra štih slankasti umamijadi. V to po drugi strani osvežilno zareže kompleksna ribja, s citrusi presekana omaka, ki brez dvoma naredi krožnik, saj pokapana z zeliščnim oljem uspe vse komponente povezati v smiselno celoto, z dehidrirano kapro kot epsko piko na i. Premisli še to, če omaka ostaja, je je preveč, če ne boš natančen, bodo eni koščki mozaika kuhani preveč, drugi pa premalo. In še, ali so vse komponente na krožniku res nujne?'

Tekmovalci dobijo črne predpasnike

Tekmovalci so imeli na voljo 70 minut, da pripravijo krožnik, vreden balkona, trgovina je bila ves čas odprta. Karim: "Kako se boste soočili s to kritiko, bo vplivalo na vas bolj, kot si mislite." Tekmovalci so zagledali črne predpasnike. Luka: "To je izločitveni test." Karim: "Tekmovalec z najslabšo jedjo bo nocoj slekel predpasnik in zapustil MasterChef kuhinjo."

Tekmovalci so dobili črne predpasnike.

Boštjan je od tekmovalcev pričakoval sistematičnost, organiziranost, analitičnost, ni pa si želel slabih komponent na krožniku. Luka je povedal, da bodo najboljše kritike tekmovalce ponesle na balkon, sodniki pa bodo odločali o najslabših. Vsak je moral pripraviti dva popolnoma enaka krožnika, največji izziv se je zdel mozaik, še posebej glede na MasterChef uro. To se je pokazalo tudi ob rezanju. Anamariji je šlo zelo dobro, tudi Jure je po slabšem začetku poskrbel za preobrat in se je razveselil Mojmirjevega stiska roke. Mojmir je povedal, da mu bo žal odhoda kateregakoli tekmovalca: "Vsi so pokazali, da imajo znanje, da imajo strast in da imajo voljo."

Trojica na balkon, trojica na okušanje

Boštjan Napotnik je po okušanju vseh krožnikov napisal kritko za vsakega izmed njih. Balkon je namenil Barbari Ribič, Anamariji in Barbari Poljanec. Kritika niso prepričali Davida, Jure in Natalija. Sodniki so poskusili njihove jedi, da bi sprejeli končno odločitev.

Vsak tekmovalec je prebral kritiko svoje jedi.

Pri Natalijini jedi so sodniki pohvalili lepo začinjenega lososa in omako, žal je bil ocvrtek zbit in trd zaradi prevelikega dodatka moke. Juretov mozaik so uničile alge, ocvrtek pa preveč paljenega testa. Jed je bila tudi preveč slana. Davidi ni uspela kapra, ocvrtek je bil masten, losos ni bil enakomerno termično obdelan, jed je reševala le dobra omaka.

Konec tekmovanja za Davido

Luka je po okušanju povedal: "Kritika je zelo pomemben del našega poklica. Tako v poslu kot v življenju je to edini način napredka." Mojmir: "Z enim najtežjih izzivov vseh sezon si se nocoj najslabše spopadla Davida."

Tekmovalka je bila ponosna, ker ji je uspelo priti tako daleč. Vesela je bila, ker se je veliko naučila ter spoznala sodnike in sotekmovalce. Bila je hvaležna za vse trenutke, ki jih je doživela v tekmovanju, zato so bili občutki ob njenem slovesu sladko-grenki. Najlepše spomine bo ohranila na skupinski izziv, v katerem se je dokazala kot vodja, ponosna je bila tudi na druge svoje jedi. Mojmir ji je položil na srce, naj ogenj v njenih očeh, ki priča o njeni kulinarični strasti, nikoli ne ugasne.