Jan Klobasa bi imel Jernejo iz MasterChefa na Kmetiji

Jan Klobasa in Jerneja Trofenik Dimnik, oba znana obraza priljubljenih šovov POP TV-ja, oba direktna, oba iz istih koncev. Nič čudnega, da so se njune poti prekrižale, sprva na družbenih omrežjih, nato povsem spontano še v živo. Jerneja: "Jana osebno ne poznam dolgo. Vedela sem, kdo je in kdo je njegova družina, eni sorodniki so poznali tega, drugi drugega. Včasih sem ga kje srečala, saj živi nedaleč stran. Ko pa je postalo javno, kdo in kaj sem, pa sva se začela malo bolj pogovarjati. Vsak petek malo pokomentirava oddajo MasterChef, enkrat pa je bil v bližini, poklical me je in čisto spontano prišel okoli. Dobro, da sem imela torto v hladilniku (smeh)."

Jerneja pravi, da sta se hitro ujela, saj nihče od njiju ni ravno redkobeseden. In kakšno mnenje si je zmagovalec lanske Kmetije ustvaril o tekmovalki letošnjega MasterChefa Slovenija? Jan iskreno: "Jerneja je zelo direktna in včasih, kot opažam, zelo žaljiva do sotekmovalcev, kar je za šov prav in take potrebujejo. Kot pa sem jo spoznal osebno, je zelo pozitivna in nasmejana."

A ker Jerneja nima dlake na jeziku, je marsikateremu gledalcu trn v peti. Jan: "Glede komentarjev ji ni bilo treba nič svetovati, saj ve, da je to posledica dobrega šova." Jerneja:"Kar se komentarjev tiče, se strinjam z Janom. Bolj kot se komentira, bolj gledalci spremljajo šov. Za dobrim konjem se vedno kadi. Sama ugotavljam, da bolj kot si direkten in poveš, kar misliš, slabše si zapisan pri gledalcih. Oba sva šla v šov po zmago in ne pomagat drugim do zmage. Pri meni so vsi vedeli, kam pes taco moli, in do vsakega sem bila direktna. Ker pa nobeden od naju nima dlake na jeziku, pa je le dobro za šov, drugače ne bi bilo napeto in bi bilo vseeno, ali ljudje gledajo Kmetijo in MasterChef Slovenija ali pa nedeljsko mašo (smeh).”