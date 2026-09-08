Jedel posušene netopirje, črve in še utripajoče kačje srce

Smo že v drugem tednu ene najbolj priljubljenih televizijskih oddaj pri nas. Od tekmovanja v 12. sezoni MasterChef Slovenija se je do zdaj poslovil samo en tekmovalec. Zaradi neposrečene piščančje obare je moral kuharski predpasnik odložiti Miha Blatnik. Strastni popotnik se je tudi pred našo kamero razgovoril o svojih precej drznih kulinaričnih podvigih. Na njegovem jedilniku, ki je šokiral tudi nekdanje sotekmovalce, so se namreč že znašli: posušeni netopirji, črvi in polhi, poskusil pa je tudi še utripajoče kačje srce. Za njegovimi nenavadnimi kulinaričnimi izkušnjami pa se skriva prava avanturistična duša.