Jedel posušene netopirje, črve in še utripajoče kačje srce

Miha Blatnik je s prijatelji prepotoval velik del sveta. Kot nam je zaupal, je bilo potovanje vedno z roko v roki z novimi kulinaričnimi podvigi. Preizkusil je številne 'nenavadne' specialitete, tudi kačjo obaro, kobilice, še utripajoče kačje srce, na njegovem jedilniku pa so se znašli tudi posušeni netopirji, črvi in polhi. Veliko večino omenjenih jedi je preizkusil med odkrivanjem lepot Azije.
Miha Blatnik je družaben gurman, veseljak in velik ljubitelj potovanj. Ni človek strogih pravil in uživa v sproščenem ustvarjanju. Njegova posebnost je velika paella, s katero zna nahraniti tudi do 50 ljudi. Kljub temu da je izpadel prvi, je Miha izkušnjo opisal kot pozitivno – bil je vesel, ker je spoznal sotekmovalce. Tudi sam jim je sedel v srca, Gregor Spudič ga je pohvalil kot toplega in izjemnega človeka, ki je bil pripravljen pomagati vsakomur.
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