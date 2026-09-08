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MasterChef Slovenija

Jedel posušene netopirje, črve in še utripajoče kačje srce

Ljubljana, 08. 09. 2026 18.06 pred 32 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Eva Kolarič
Miha Blatnik

Smo že v drugem tednu ene najbolj priljubljenih televizijskih oddaj pri nas. Od tekmovanja v 12. sezoni MasterChef Slovenija se je do zdaj poslovil samo en tekmovalec. Zaradi neposrečene piščančje obare je moral kuharski predpasnik odložiti Miha Blatnik. Strastni popotnik se je tudi pred našo kamero razgovoril o svojih precej drznih kulinaričnih podvigih. Na njegovem jedilniku, ki je šokiral tudi nekdanje sotekmovalce, so se namreč že znašli: posušeni netopirji, črvi in polhi, poskusil pa je tudi še utripajoče kačje srce. Za njegovimi nenavadnimi kulinaričnimi izkušnjami pa se skriva prava avanturistična duša.

Več v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

Miha Blatnik je s prijatelji prepotoval velik del sveta. Kot nam je zaupal, je bilo potovanje vedno z roko v roki z novimi kulinaričnimi podvigi. Preizkusil je številne 'nenavadne' specialitete, tudi kačjo obaro, kobilice, še utripajoče kačje srce, na njegovem jedilniku pa so se znašli tudi posušeni netopirji, črvi in polhi. Veliko večino omenjenih jedi je preizkusil med odkrivanjem lepot Azije.

Miha Blatnik
Miha Blatnik
FOTO: POP TV

Miha Blatnik je družaben gurman, veseljak in velik ljubitelj potovanj. Ni človek strogih pravil in uživa v sproščenem ustvarjanju. Njegova posebnost je velika paella, s katero zna nahraniti tudi do 50 ljudi. Kljub temu da je izpadel prvi, je Miha izkušnjo opisal kot pozitivno – bil je vesel, ker je spoznal sotekmovalce. Tudi sam jim je sedel v srca, Gregor Spudič ga je pohvalil kot toplega in izjemnega človeka, ki je bil pripravljen pomagati vsakomur. 

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

masterchef slovenija pop tv Miha Blatnik

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
setisfekšn
08. 09. 2026 18.38
To je njegova bolana stvar in misli da je sedaj pomemben!!
Odgovori
0 0
setisfekšn
08. 09. 2026 18.39
Če boš blizu njega bo še tebe pojedel!ker ni izbirčen!!
Odgovori
0 0
devlon
08. 09. 2026 18.16
torej v njegovi blizini ni najboljs bit
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+2
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