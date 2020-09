Kaja o Gašperju: Niti v sanjah ne bi pomislila, da bi nama želel tako škodovati

Gašper Peklaj je med tekmovanjem MasterChef Slovenija večkrat presenetil, ko je nesebično priskočil na pomoč, pri tem pa ogrozil lasten obstanek v šovu. Zato je toliko bolj presenetila njegova namera, da sotekmovalkama Kaji Jurač in Jerneji Trofenik Dimnik uniči testo za potico. Resda si je, preden bi vanj vrgel pest soli, premislil, toda tekmovalki sta bili kljub temu negativno presenečeni. Kaja: “ Niti v sanjah ne bi pomislila, da bi nama želel tako škodovati. Jaz se na takšen nivo ne bi spuščala. To je tekmovanje v kuhanju in mislim, da vsak igra neko svojo igro, toda vsaka igra ima svoje meje, in da je želel uničiti najin izdelek, se mi zdi zelo nesramno. Vsak se trudi, da bi dostavil odličen krožnik, v tem je veliko truda in mislim, da se to ne bi smelo dogajati. ”

Tudi Jerneja ni slutila, kaj bi se skoraj zakuhalo za njenim in Kajinim hrbtom: “Malce sem bila šokirana nad Gašperjevim naklepom. Res tekmujemo med sabo in vsak bi rad zmagal, ampak da ti pade na pamet sabotaža. Ne vem, no ... Res mi ni padlo na pamet, da bi lahlo kdorkoli sploh pomislil na kaj takega.”

Tekmovalki sta bili presenečeni tudi nad Gašperjevo izjavo, češ da sta polni sami sebe. Jerneja: “Ah, Gašper ... Njega še danes ne morem razumeti. S Kajo nama je res šlo vse super in po planu. Res pa je, da naju, no, vsaj mene je skrbel čas, ker v tako kratkem času še nisem spekla potice, pa sem jih res ogromno. Ampak imeli sva popolno testo, okusen nadev, potica je vzhajala kot mora, ko se je pekla, je izgledala najlepše od vseh in ne, da sva bili polni sami sebe, ampak sva bili zadovoljni, kako dobro nama je šlo. Na koncu so se moji dvomi uresničili in najini potički je zmanjkalo kakšnih 10 do 15 minut. Ampak Gašper ... Hja, no, marsikaj je obljubljal, pa tega ni dostavil. Imamo različna znanja, različne okuse, in če nekaj kuhaš, počneš, zafrkneš, stojiš za tem, tudi za napakami, in eni se iz njih poskušamo nekaj naučiti. S Kajo poveva svoje mnenje in sva glasni, nisva pa podli. To je pa velika razlika.”